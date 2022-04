Stoltenberg om angrep på sivile: − Det er krigsforbrytelser

BRUSSEL (VG) Nato-sjef Jens Stoltenberg anklager Russland for en brutalitet vi ikke har sett i Europa på flere tiår - og slår fast at angrep på sivile er krigsforbrytelser.

– Russland viser en brutalitet som ikke er til å bære, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg da han kommenterte bildene av drepte sivile i Botsja og andre steder i Ukraina.

De neste ukene venter Nato at Russland vil fortsette angrep i den østre og sydlige delen av Ukraina, ifølge Stoltenberg.

Han møtte pressen i Brussel tirsdag. Natos utenriksministere skal møtes onsdag og torsdag - ifølge Stoltenberg vil de vurdere hva mer Nato kan gjøre i konflikten.

Vil ha landbru

Han la til at Ukrainas intense motstand har tvunget Russland til å endre sine krigsplaner.

Men Russland har ikke oppgitt sine ambisjoner i Ukraina, ifølge Stoltenberg.

– Vi venter at Russland vil forsøke å ta kontroll over hele Donbass, og lage en landbru til de okkuperte områdene på Krim, la han til.

Stoltenberg sa at målrettede angrep og mord på sivile er krigsforbrytelser, og at alle som er ansvarlig for grusomheter må bli stilt til ansvar for dette.

Støtte Ukraina

Han la til at Nato støtter etterforskning i regi av FN og den internasjonale straffedomstolen.

– Dette er president Putins krig, han er ansvarlig for uhyrlighetene, for tap av liv og lidelsene vi ser i Ukraina. Vårt ansvar er å støtte Ukraina, det har vi gjort i mange år - så forsvaret i Ukraina er i en helt annen forfatning nå enn de var da Russland angrep Krim i 2014, påpekte Stoltenberg på spørsmål om ikke Nato burde gjøre mer for å støtte Ukraina.

– Så vi står på rett side av historien når det gjelder Ukraina. Men vi har også et annet ansvar, og det er å hindre en oppskalering. Hvis dette blir en fullskala krig mellom atommakten Russland og Nato, blir det bare enda mer død og lidelse. Det er en realitet vi må ta inn over oss, sier Stoltenberg.