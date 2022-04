Alt for Laura

Alt for Laura

Hun kommer til verden fire dager etter den russiske invasjonen.

Det er allerede bestemt at hun skal hete Laura.

Babyen er en halv meter lang og båret frem av ukrainsk surrogatmor – for et norsk foreldrepar.

Paret kan ikke få barn på vanlig måte. Mor har hatt en kreftsykdom som hindrer henne i å bli befruktet og bære frem barn.

Laura er født et par uker før terminen. Hun er frisk og nesten uvanlig rolig.

På surrogatklinikken i den ukrainske hovedstaden ligger babyene på rekke og rad.

Men det er noe som mangler.

Surrogatmødrene er borte. Fedrene er utenfor rekkevidde.

Og ingen av barnas kommende mødre er i nærheten.

De nye, små menneskene blir godt tatt vare på av profesjonelle barnepleiere, som mater dem, steller dem, gir dem nærhet og skifter bleier.

Krigen skaper angst og stress på klinikken med babyene som skal hentes.

Det samme gjelder for foreldrene. Mest av alt vil de jo bare møte babyene sine, løfte dem opp og holde dem tett inntil seg.

Hva skal de gjøre nå?

I Rogaland har familien akkurat fått vite at alt er i orden med Laura.

Men hvor trygg er hun? I fire dager har Ukraina vært herjet av dødelige angrep med artilleri og missiler, portforbud og kaos.

Familien vet om et annet par som er på plass i Kyiv, men som ikke har fått adgang til surrogatibabyen sin – født på samme dag som Laura.

De tar kontakt med dem, med ambassaden, med klinikken og med andre familier med barn født ved surrogati.

Ingen ser noen løsning.

Allerede den mørke torsdagen, 24. februar, forstår pappaen at krigsutbruddet betyr trøbbel for verden, men også for hans lille familie.

– Verden raste jo. Alle mulige scenarioer fløy gjennom hodet. Vi ble redde, men prøvde å være så rasjonelle vi kunne, sier pappaen til VG.

Foreldrene forstår at det ikke er så mye de kan gjøre – annet enn å få mest mulig informasjon.

Kan vi få flyttet en høygravid surrogatmor ut av Kyiv? tenker de.

Men den ukrainske kvinnen har en datter på tre år. Det vil ikke være så enkelt. Og kanskje ikke så bra for henne heller, kommer de til.

Hjemme, rundt kjøkkenøya i den moderne eneboligen, leter pappaen på høygir etter løsninger. Hverken han eller mammaen ønsker å navngis i denne reportasjen.

Ekteparet kjenner prosessen fra før. Også sønnen deres, som nå skal bli storebror, er båret frem av en surrogatmor fra Ukraina.

Men krig har de ingen erfaring med.

Endelig får de kontakt med klinikken i Kyiv: Surrogatmoren er flyttet til et bomberom, riktignok i nærheten av fødeklinikken.

Fødselen nærmer seg. Termin er 11. mars.

Få dager senere kommer e-posten:

«Gratulerer, dere har fått en jente».

– Det var surrealistisk. Datteren vår var født, sier pappaen.

Fødselen blir et taktskifte. I surrogatmorens mage har hun vært i trygghet. Nå er alt brått blitt virkelig.

Fra klinikken får pappaen forsikringer om at babyene fortsatt befinner seg i et av BioTexComs babyrom i Kyiv.

Samtidig kjenner foreldrene i Rogaland på at barnepleierne i den krigsherjede hovedstaden nå må ta et valg

Enten velge bort sin egen sikkerhet. Eller velge bort sikkerheten for de små babyene de hadde ansvaret for.

Som lille Laura.

Foreldrene er rådville. De håper at pleierne vil «velge riktig» for dem og Laura.

Men det er en sjanse de ikke kan ta.

De begynner å jobbe med tilsynelatende litt håpløse, men likevel mulige alternativer.

Foreldrene tar kontakt med mange mennesker som kan kjenne noen som kjenner: Ambassader, hjelpeorganisasjoner, Utenriksdepartementet og sikkerhetsselskap.

VG – som har hatt et reporterteam i Kyiv – blir også kontaktet.

Men mye ser mørkt ut. Det er liten fremdrift.

Nå får pappaen en stadig sterkere indre drivkraft i seg:

Dra ned og hent babyen din selv.

– Det var veldig tøft. Først prøvde vi bare å finne ut hva vi kunne gjøre. Emosjonelt var jeg helt på tur.

Søvn var vanskelig. Også om natten gikk hjernen på høygir.

– Det lille av informasjon fra klinikken vår var at barnet var klar til å bli plukket opp, men av oss – og ingen utenforstående.

Den siste opplysningen taler sterkt for å hente Laura på egenhånd.

I et intervju med New York Times setter en barnepleier på den samme klinikken ord på de ansattes dilemma:

– Selvfølgelig kan vi ikke forlate babyene, sier Ludmila Yashenko (51).

Mannen hennes og to sønner, alle soldater i Ukrainas hær, har oppfordret henne til å komme seg ut av Kyiv.

– De vil at jeg skal dra, men jeg kan ikke forlate kollegene mine. Jeg kan ikke forlate disse babyene og jobben min før alt er normalt, sier hun til avisen.

I Rogaland diskuterer paret frem og tilbake om en av dem eller begge skal reise inn – eller om noen skal hente den lille jenta for dem.

– Er vi villige til å ta risikoen på at sønnen vår vokser opp uten foreldre – eller far?

De rådfører seg med farmor. Hun er veldig redd. Vil ikke at sønnen skal reise inn.

Men hun skjønner raskt at familien vurderer å reise til Warszawa i Polen – som en mellomstasjon. Hun tilbyr seg å passe den to år gamle sønnen.

En kollega av pappaen, som er eks-militær, gir dem også råd. Han ber dem tenke på det barnet de har fra før – og mener de ikke bør dra inn i Kyiv.

Den norske ambassaden sier praktisk talt det samme.

Plutselig går ting veldig fort. Laura blir født på en mandag. 28. februar.

To dager senere sitter paret hjemme i Rogaland på en videokonferanse med et sikkerhetsselskap som kanskje kan ha et nettverk i Ukraina. Og kanskje har mulighet til å hjelpe dem.

Sikkerhetsselskapet anbefaler dem å reise til Warszawa fortest mulig. Og slik blir det. Torsdag klokken 06 sitter hele familien på flyet. Også farmor blir med.

Pappaen blir mer og mer innstilt på at han må dra inn til Ukraina. Han nærmer seg en beslutning. Det ser ut til å være eneste muligheten.

Reisen til Warszawa blir spesiell. Senere skal pappa trenge små pauser når han snakker om akkurat dette:

– Hver gang jeg så på min kone, min sønn, min mor, slo tanken meg: Dette kunne være den siste dagen jeg hadde sammen med dem.

På veldig kort tid må ekteparet nå ta svært krevende beslutninger.

Dilemmaet er fortsatt det samme. Men noe har de bestemt seg for: De kan ikke risikere at sønnen deres skal bli helt foreldreløs.

Dermed gjenstår bare dette spørsmålet:

– Er vi villige til å ta risikoen på at han vokser opp uten far?

Han lar spørsmålet henge i luften. Men i praksis er svaret ja.

Mentalt bestemte han seg egentlig den siste kvelden hjemme – etter videokonferansen. Han måtte dra inn i Ukraina selv.

– Jeg håpet at jeg ikke måtte. Men det ble klart for meg at det var det som høyst sannsynlig måtte til, sier han.

I Warszawa blir familien kjørt til et hotell. Men hotellrommene er bestilt kun for kona, moren og sønnen.

Meningen er tydeligvis at mannen, den fjerde i reisefølget, skal være med noen av sikkerhetsselskapets folk inn i Ukraina.

Han har planlagt for det selv også. Med seg har pappaen en stor tursekk med vinterklær, noen powerbanks for å kunne lade mobilen, energi-barer og det babyen trenger: Morsmelkerstatning, bleier og termoser til kokt vann.

De sjekker inn på hotellet. Og får beskjed om å vente på en telefon.

De rekker så vidt å bestille takeaway-pizza. Så ringer telefonen.

Det er en person med tilgang til et nettverk av frivillige i Ukraina. Personen har kanskje en løsning:

Et nattog til Kyiv kan få pappaen inn til byen morgenen etter. Noen vil møte ham på jernbanestasjonen og deretter forsøke å finne Laura.

Pappaen kjenner at det ene krevende spørsmålet melder seg etter det andre:

Skal han reise inn alene? Hvem er personen som skal møte meg der?

Og hva skjer hvis vedkommende ikke er der som avtalt?

Han er jo overhodet ikke kjent i Kyiv – og har ikke pakket for å være lenge på ett sted.

Hver celle i kroppen sier ham at dette må han ikke finne på:

– Samtidig følte jeg meg som en stor feiging ved å si nei til noe som kunne være en mulighet til å redde datteren vår ut av Kyiv. Det var en forferdelig situasjon.

Pappaen velger å si nei til nattog-løsningen. Altfor høy risiko. Altfor mye som kan gå galt, mener både sikkerhetsselskapet og en kollega på jobben som han stoler veldig på.

Neste dag kommer en ny melding, denne gang på WhatsApp. Han blir spurt om å bli plukket opp av noen eksmilitære fra den myteomspunne franske Fremmedlegionen.

De vil ta pappaen over grensen til Ukraina, der han vil bli møtt av et annet team med såkalte ex-special forces som opererer i Ukraina.

De er tyske og kan følge pappaen til Kyiv for å hente babyen.

– Jeg tok en kjapp avsjekk av min egen magefølelse. Vi bestemte oss raskt. Dette går vi for.

Han reiser uten å få tatt farvel med sønnen og moren. Farmor er ute og går tur med barnebarnet i Warszawa da han plutselig må dra.

Synet som møter ham over grensen, vil han aldri glemme.

Tusenvis av barn og kvinner og enkelte eldre menn kommer i motsatt retning. Med seg har de bare det de kan bære i hendene.

Køene av gående mennesker og fulle biler bare fortsetter og fortsetter mot grensen nord for Lviv.

Og dette er en av de mindre grenseovergangene.

Men nå må de finne det andre teamet.

På en avsidesliggende traktorvei kommer de frem til et hus. En annen leiebil dukker opp på den mørke landeveien.

Pappaen blir bedt om å bli i bilen. Han ser det franske teamet hilse på tre personer i den andre bilen. De skal nå overta.

Pappaen hilser raskt på de tyske spesialsoldatene. Han setter seg inn til dem. Men de trenger hvile før neste etappe.

De har vært non-stop på veien i over 50 timer.

De kommer frem til et slags hotell – en gammel bygning som ser veldig 60-talls ut og knapt er vedlikeholdt siden.

– Det var ikke noe varme der. Jeg hadde en seng å sove på, men sov med alle klærne på – uten dyne, men et sengetrekk over meg, beskriver pappaen.

Omtrent samtidig får ektefellen endelig kontakt med surrogatklinikken i Kyiv. Hun forteller at mannen hennes er på vei for å hente babyen.

Klinikken reagerer med vantro.

– Mitt inntrykk var at de ikke trodde på meg. Etter hvert skjønte de at det faktisk skjedde, forteller mammaen.

Hun får vite at flere av babyene er evakuert til Lviv. Laura er ikke blant disse.

Den lille babyen er flyttet til et leilighetskompleks i en liten bydel i Kyiv.

Pappaen og tyskernes plan er å kjøre inn og ut av hovedstaden samme dag – for å unngå portforbudet.

– Hvis du var på veien etter portforbudet, var du de facto mistenkelig. Da risikerte du at ukrainske styrker i beste fall bare stoppet deg. I verste fall: De skjøt deg, beskriver han

I den lille leiebilen hører de drønn og smell fra bomber, missiler og artilleri. Veiene er nesten trafikktomme i det flate landskapet.

Søndag oppnår de kontakt med en ukrainsk journalist som har dratt fysisk til området i Kyiv hvor det store leilighetskomplekset som Laura skal være i ligger.

Journalisten har banket på dører, snakket med folk – og til slutt funnet leiligheten Laura befinner seg i.

– Vi fikk beskjed om at det var bare å komme og hente henne i den leiligheten. Tusen kilo falt av skuldrene mine, sier pappaen.

Mens de kjører, får de vite at russiske styrker kommer nærmere Kyiv for hver time. Flere ganger må de endre rute.

Byen skal nå ha bare en liten åpning mot sør som er trygg. Andre innfallsporter er for farlig.

De får beskjed om å kjøre på en vei som går langs flybasen Vasylkiv. Men så får de melding om at åtte raketter tidligere på dagen har truffet på og ved flybasen.

De velger en annen vei.

– Hadde vi vært litt tidligere ute, hadde vi vært i det området da det smalt.

De er nå tre timer forsinket. Kampen mot klokken drar seg til:

De beregner at de skal være fremme på klinikken klokken 18.

Klokken 20 starter portforbudet. Da må de være tilbake utenfor bygrensene.

For å klare det, kan de ikke dra senere enn klokken 19. De har bare en time på seg.

På stadig nye sjekkpunkter må de stoppe for å legitimere seg. På noen av dem er det rene kryssavhør av alle i bilen.

– Folk med skarpladde våpen pekte mot oss. Jeg så at de eksmilitære i bilen noen steder var synlig redde. Det var sinnssykt stressende, sier pappaen.

Foreløpig holder tidsskjemaet. Rundt klokken 18 søndag 6. mars kjører de inn i Kyiv.

De finner leilighetskomplekset hvor de små barna skal befinne seg.

Men hvor skal de henvende seg?

– Vi så bare en stor leilighetsblokk. Mens vi lette etter leiligheten, hørte vi kontinuerlig drønn av bomber og raketter.

Via telefon får de en av damene som jobber for å klinikken, til å gå utenfor etasjen der babyene er.

Omsider finner de rett sted. Da har de bare en halvtime før de må dra for å unngå portforbudet.

Klinikken ser ut til å ha forberedt at mennene skal overnatte der. Men det er uaktuelt. Kyiv kan bli omringet i løpet av natten. De gjør det klart at de må dra fortest mulig.

Da blir de plutselig pålagt å ta en coronatest.

– We have no time! sier pappaen.

Testen går heldigvis raskt. De blir ført ned en mørk trappenedgang. En dør låses opp.

I en leilighet ligger babyer på rekke og rad. De ansatte kvinnene pleier dem. De har bleier, barneutstyr, kjøleskap med morsmelkerstatning.

Lauras dokumenter blir hentet og overlevert. Alt er på stell.

Han legger babyen i en bærebag. Den er gul og blå, selvfølgelig.

I rundt to minutter klemmer han datteren sin. Tårene kommer.

– Så var det bare å komme seg av gårde.

Sammen med tyskerne løper pappaen ut til bilen med Laura i en bag.

Klokken er 18.45. Bare et kvarter igjen til de må dra for å unngå portforbudet.

De rekker det.

Planen er å kjøre fra Kyiv og til Warszawa i ett strekk. De velger fortsatt alternative veier, småveier, noen med hullete asfalt, andre med grus.

Bilen rister. Pappaen fester babyen rundt armen sin, så hun ikke belaster nakken for hardt.

Leiebilen er stellerom, soverom og stue på en gang.

Politi og militære stopper dem flere ganger. Tyskerne i bilen er synlig nervøse. De får politieskorte flere ganger.

– Det er ikke nødvendigvis positivt. Det kunne oppfattes som om vi skulle arresteres like gjerne som det var et sikkerhetstiltak, sier pappaen.

På et sjekkpunkt blir de spurt om hvorfor de har med en baby.

Pappaen viser frem et dokument som egentlig er verdiløst i denne sammenheng – om lengde og vekt på babyen.

Etter en times tid er det ok. Men de får klare advarsler mot å kjøre videre.

De risikerer å bli skutt på åpen gate.

Reisefølget blir eskortert til et hotell i Bila Tserkva, rundt åtte mil sør for Kyiv.

Byen har fungert som gjennomfartsåre for våpen og utstyr. Den er nylig blitt utsatt for bombing, får pappaen vite fra kona i Polen.

Mennene føler at de ikke har noe valg. De søker hvile og tilflukt der.

Laura og pappaen får tildelt et hotellrom med vinduer.

Hjelperne har eget rom. De kommer inn til pappaen og datteren med skuddsikker vest og noen metallplater.

Pappaen legger datteren på gulvet i bærebagen. På den ene siden stabler han opp metallplatene som beskyttelse.

Selv legger han seg ved siden av henne på gulvet. Utenfor der igjen har han satt sengen, som skal beskytte dem mot vinduet.

Hvis noe skulle skje, må fragmentene trenge seg gjennom sengen, metallplatene og den skuddsikre vesten før noe kan treffe datteren hans.

Det er Lauras første natt sammen med pappa.

Det blir ikke mye søvn. Babyen er urolig. Pappaen sovner i firetiden. Planen er å dra videre klokken syv.

I halv-sekstiden går alarmen. Over høyttaleren blir det gitt beskjeder på ukrainsk. Nordmannen skjønner ingenting. Så kommer meldingene på engelsk. Flyalarm.

De må evakuere så fort som bare mulig.

– Da var det bare å pakke ting sammen i hui og hast, dra ned i bomberommet med Laura og sitte der til lyden fra flysirenene gikk over.

De er ute på veien igjen. På en kontrollpost hører de jagerfly over seg. Så kommer smellet fra bombene like i nærheten

De passerer byen Bila Tserkva. Sakte, men langt fra sikkert, nærmer de seg grensen til Polen.

Strekningen på rundt 20 mil til grensen og videre inn til Warszawa vil ta cirka 30 timer å kjøre – uten overnatting.

Stadig støter de på kontrollposter. De kjører fortsatt alternative veistrekninger for å unngå steder som blir angrepet, stengte veier og troppeforflytninger.

De tre tyskerne i leiebilen er i kontakt med andre team som opererer i Ukraina. De gir hverandre verdifulle opplysninger og deler informasjon underveis.

To av dem skifter på å kjøre. Den tredje samordner og kommuniserer på telefonen.

I baksetet er det for det meste stille fra babyen.

Men krig eller ikke krig – et lite barn trenger mat og nye bleier.

Første gang de stopper, er de på en øde og avsidesliggende bensinstasjon.

– Alt er bekmørkt. Vi sitter der med lyset på i bilkupeen. Så ser vi bare at det kommer lys fra lommelykter stadig nærmere oss ut av skogen.

Pappaen blir redd:

– Er dette russere? Eller er det ukrainere?

Det er ukrainere. Dette blir en av de mest intense sjekkene de må igjennom.

Selv innholdet i bilens askebeger blir undersøkt.

De møter flere sjekkpunkter, men får alltid kjøre videre.

På himmelen ser de røyk. Noen av drønnene de hører, overdøver motorduren fra bilen.

De kjører faktisk gjennom en krig.

Grenseovergangen til Polen er ikke blant de mest trafikkerte. Likevel møter de en flere kilometer lang kø av flyktninger.

I baksetet har pappaen tullet baby Laura inn i et teppe for å holde henne varm. De nærmer seg grensen. Hun sover.

De blir enige om at de ikke skal nevne henne. De skal bare late som hun ikke er der.

Men lyve skal de ikke. Blir de spurt, skal de bekrefte at de har med en baby.

Mennene bruker litt galgenhumor. De snakker om at de skjønner det hvis fire svette, ubarberte, menn med fett hår – med en baby i armene i en trang bil – ville gitt grunnlag for noen spørsmål.

Nå legger pappaen babyteppet over hele Laura, varsomt. Også det lille, nesten hårløse hodet er skjult.

Grensevakten henvender seg på førersiden, senker seg ned til sidevinduet og spør om pass.

Han får raskt fire pass, tre tyske og ett norsk.

Lille Laura har ennå ikke fått pass.

Den andre mannen i baksetet på førersiden lener seg bevisst over girspaken og midtkonsollen i bilen. Han later som han vil delta i samtalen med grensevakten.

Dermed dekker han synsfeltet ned mot baksetet, der Laura ligger.

– De spurte om passene våre. Ingen spurte om babyen, sier pappaen.

Mennene slapp å lyve. Og de slapp gjennom.

Etter kontrollen kan de endelig senke skuldrene.

– Vi var inne i Polen. Da kom tårene, sier pappaen.

Foreldrene har hørt om andre par som er blitt stoppet på grensen – og fysisk innelåst i rom med babyen i 24 timer.

De tror de må ha hatt maks flaks.

På veien gjennom Polen har pappaen sin lille datter på fanget.

De er milevis borte fra hennes nye hjem i Rogaland. Men de er i sikkerhet.

Og i Warszawa skal de møte mor, bror og farmor.

Lauras kommende mor er spent, men mest glad og lettet da hun får beskjeden om at ektemannen og babyen er kommet trygt over grensen.

Det som nå skjer, blir en klype seg i armen-opplevelse for mamma:

– Hun var så liten. Mye mindre enn jeg hadde forestilt meg. Og sengen hennes var jo kjempestor for dette lille mennesket. Jeg tenkte: Er det virkelig mulig at vi har fått ut vår baby? Hun lå der helt rolig og sov.

Storebror er ikke fullt så glad etter å ha sett sin nye lillesøster. I begynnelsen er han litt sjalu på all oppmerksomheten babyen får.

Eldstemann ble født ved surrogati under pandemien.

– Han er vår coronababy. Laura blir vår krigsbaby, sier moren.

Mamma og pappa ser på hverandre. Etter «hjemkomsten» fra Kyiv til Warszawa må de ha litt tid bare for seg selv.

– Vi sto og gråt sammen utenfor hotellet. Bare vi to. Vi trengte litt tid på å summe oss litt.

​Vel hjemme i Rogaland føles det hele litt uvirkelig for familien, som nå teller fire.

– Vi har vært ekstremt heldige. Både med hvordan ting skjedde, men også fordi vi traff så mange fantastiske mennesker, som har hjulpet oss gjennom dette. De vet hvem de er, sier pappaen:

– Vi er rett og slett utrolig, utrolig takknemlige.