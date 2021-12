Flukten mot Norge

Syriske Maher (22) har ett mål: Å komme seg til Norge. Da må han krysse den livsfarlige grensen mellom Hviterussland og EU. Hele veien sender han unike bilder og videoer til VG.

På hovedflyplassen i Beirut er avgangshallen full av unge menn med ryggsekker og tykke vinterjakker.

Blant dem treffer VG den 21 år gamle syriske flyktningen Maher Roumia. Øynene er rødsprengte. Han tar farvel med venner og familie.

Det er torsdag 11. november i Libanon. Maher skal ut på sin andre flukt i livet.

– Hvis Gud vil, skal jeg klare å komme meg til Norge.

I flere år har Maher hatt en drøm om å dra til Europa.

I sommer åpnet det seg plutselig en mulighet.

På Facebook hadde han sett annonser som fortalte at Hviterussland hadde åpnet grensene – og tilbød visum for flyktninger som ville krysse inn i Europa.

Tusenvis av syrere, palestinere, kurdere, irakere, jemenitter og libanesere la ut på ferden. Maher ville bli en av dem.

Familien solgte unna morens smykker for å hjelpe ham med penger.

Maher betalte 2200 dollar til en mellommann som ordnet visum.

Første steg var i boks.

Det som for Maher fortonet seg som et håp, skulle snart utløse en diplomatisk krise mellom EU og Hviterussland.

For Maher spiller dette liten rolle, for ham er det viktigste å få en fremtid.

– Livet her er blitt så vanskelig. Jeg kan heller ikke reise tilbake til Syria, sier han.

– Men jeg er også trist. Jeg må forlate venner og familien min, sier han.

Han gir en klem til kompisene sine.

Så sjekker han inn på direkteflyet til hviterussiske Minsk.

Krisen startet da mennesker som Maher begynte å ankomme Minsk.

De hadde kjøpt ferdige pakketurer som ofte inkluderte visum, flybilletter, hotell og skyss til den polske grensen.

Tusenvis av flyktninger og migranter strømmet over grensen fra Hviterussland og inn til Polen. EU reagerte kraftig.

EU-president Charles Michel og Polens statsminister Mateusz Morawiecki fordømte det som skjedde.

Begge mener det var et regissert forsøk fra den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko på å bruke flyktninger som våpen.

Den tyske utenriksministeren kalte det en hybridkrig.

Polen svarte med å sende tusenvis av soldater til grensen og sette opp piggtrådgjerder.

Området ble sperret, slik at ingen utenforstående, journalister eller hjelpeorganisasjoner skulle få tilgang.

Løftet Maher hadde fått om en enkel inngang til EU, ble straks vanskeligere.

Men flukten var allerede i gang.

Fremme i Minsk sjekker Maher ut byen. Han bestiller fritert kylling. Byen er full av flyktninger som skal ta seg gjennom skogen til EUs grense.

På en vannpipekafé treffer han andre flyktninger som har kommet tilbake fra grensen, forteller han.

Det var blitt for vanskelig å komme seg over.

– De kommer til å slå dere, og forsøke å drepe dere, advarer de.

Stemmer det at både hviterussiske og polske soldater banker opp flyktninger? Skal de likevel prøve?

Maher og kompisene hans diskuterer og krangler. Tvilen er sterk. Men de har hverken råd eller lyst til å returnere til Midtøsten.

Denne reportasjen baserer seg på samtaler og tekstmeldinger underveis og i etterkant av flukten.

På dette tidspunktet sender Maher denne meldingen til VG:

– Jeg vet det er en farlig tur. Men å bo i Libanon nå er som å bo i helvete.

Maher var bare elleve år da han flyktet fra hjembyen Homs i Syria. Å se væpnede menn, skyting og kidnapping var blitt vanlig for skolegutten. I 2012 valgte familien å flykte til Libanon. Like etterpå ble huset deres i Syria bombet. Gjennom ti år skulle borgerkrigen i hjemlandet ta livet av minst 400.000 mennesker, og drive millioner på flukt, mange av dem til Libanon. Returnerer han til Syria, frykter Maher å bli tvunget inn i Bashar al-Assad-regimets militærtjeneste. Det beskriver han som «en sikker død». – Jeg vet egentlig ikke hvem som har rett og galt der nå. Jeg bare vet at situasjonen er ille, sier Maher. – Å leve i Syria er et helvete, selv for rike mennesker. Alle forsøker å flykte.

Maher er familiens eneste sjanse.

Det er gjerne slik det er: Familiene satser alle pengene på å få ett familiemedlem ut av landet.

Valget faller ofte på en ung mann. Familiene tror dette er deres beste mulighet på grunn av den risikable ferden.

Til nå har Maher betalt 3600 dollar for flybillett og visum.

Men familiens reserver skal tømmes ytterligere.

Han kommer i kontakt med en menneskesmugler med base i Tyrkia som lover å få ham over til Tyskland.

De avtaler på den krypterte meldingstjenesten Telegram. Ytterligere 2500 dollar per person koster det.

Pengene sender han til en depositumskonto. Menneskesmugleren får først utbetalt pengene hvis de kommer seg over grensen. Kall det en slags garantiordning for menneskesmugling.

Men først må de handle inn utstyr:

Kompisene drar til det lokale markedet i Minsk. De kjøper telt, spade, regnklær, vann, medisiner og vitaminer. Tilbake på hotellet tester Maher den nye soveposen.

Søndag 14. november, tidlig på formiddagen, legger de ut på den 300 kilometer lange kjøreturen mot grensen.

Dagen før er en ung syrisk mann funnet død i skogen.

Han blir det ellevte dødsofferet der.

Langs grensen har situasjonen tilspisset seg.

Flere flyktninger har de siste dagene forsøkt å bruke makt for å komme seg over grensen.

Publiserte videoer viser hvordan de hviterussiske soldatene hjelper flyktningene med utstyr, slik at de kan klippe over piggtrådgjerdet og komme seg inn i Polen.

Polen har svart med vannkanoner:

Mens kompisene setter seg i bilen, befinner VG seg i Polen, på andre siden av piggtrådgjerdet. Militære kjøretøyer strømmer konstant til og fra området, som nå er definert som en no-go-sone. Bevæpnede soldater og politi sjekker hver eneste bil på vei inn eller ut av sonen: Inneholder den flyktninger? På et mottakssenter i Bialystok i Polen treffer VG flyktninger som har klart å komme seg over grensen og som skal søke asyl. Fayez Abed Allah (37) flyktet fra krigsherjede Jemen. Han ble truet til å komme seg over grensen av de hviterussiske soldatene, sier han. – De pekte våpnene mot oss og sa «vi skyter deg hvis du kommer tilbake til Hviterussland», forteller Fayez. På senteret er det også en irakisk småbarnsfamilie. For å overleve flukten over grenseområdet måtte de spise insekter, sier de.

Maher og kompisene slippes av i nærheten av grensen.

Dag blir til kveld. Temperaturen faller til under null.

De går 600 meter gjennom et sumplandskap. To kilometer unna grensen slår de opp leir.

Dagen etter, mandag 15. november, kommer de frem til første barriere – det hviterussiske grensegjerdet.

De går en kilometer hver vei for å lete etter en vei gjennom, uten å lykkes.

De frykter at alarmen vil gå hvis de tar i gjerdet.

Derfor begynner de å grave en passasje under:

Det tar en halvtime for de fire kompisene å komme seg under gjerdet.

Nå er de inne i det de omtaler som «den forbudte byen»: Ingenmannslandet mellom det hviterussiske og polske grensegjerdet.

Etter to kilometer er de fremme ved det polske gjerdet. De møter piggtråden. Og store polske styrker, som vokter EUs grense.

De tar en video av det de ser.

– For hver 200 meter var det nye soldater. Da begynte vi å angre på at vi dro.

Mellom bartrær og i fem minusgrader overnatter de og legger en ny plan.

Kompisene tar en selfie.

Så skrur de av telefonen for å spare batteri.

Tirsdag 15. november våkner Maher tidlig.

Kompisene går frem og tilbake langs grensegjerdet. Det er umulig, fastslår de.

De får prøve igjen når det er blitt mørkt.

Klokken 03.00 beveger de seg mot det polske piggtrådgjerdet.

Hvert andre minutt sveiper lyset fra en polsk lyskaster frem og tilbake. Fortsetter de, vil de bli oppdaget, tror de.

Kompisgjengen gir opp.

Samtidig som Maher kaver i de hviterussiske skogene, venter kompisene Osmond og Wael i Beirut på livstegn fra vennen sin. Gatene er bekmørke: Strømforsyningen i landet har kollapset. De er også blakke. Verdien på det libanesiske pundet har falt med over 90 prosent. Majoriteten av befolkningen er kastet ut i akutt fattigdom. – Jeg er så spent på om Maher kommer seg over grensen, sier Wael. Greier han det, vil også Wael prøve seg på samme rute. På telefonen viser han en video han fikk fra Maher. Det er det siste livstegnet. Wael er en av halvannen millioner syriske flyktninger i Libanon. De har minimalt med rettigheter. Å få seg jobb eller utdanning er uhyre vanskelig. Men reiser de hjem, frykter de å bli straffeforfulgt av Bashar al-Assad-regimet. Mange tyr til en av de provisoriske flyktningleirene i Libanon. Wael ringer Mahers bror, som er svært bekymret for lillebroren sin. Det er gått flere dager siden forrige livstegn. Familien ber for ham hver dag. Så går strømmen. Sånn er det blitt i Libanon.

På grensen til EU er håpet så godt som borte.

Det er tirsdag 16. november. Maher og kompisene har lite mat.

De bruker hele dagen på å lete etter drikkevann, men det er bare sump og tett skog rundt dem.

I ren desperasjon lener de seg ut i sumpvannet og fyller opp drikkeflaskene.

Med en sokk forsøker de å filtrere det brune vannet.

De er utslitte og kalde.

I et siste desperat forsøk kontakter de menneskesmugleren igjen.

– Vi visste at de var løgnere, og at de egentlig ikke kunne hjelpe oss så mye.

Likevel betaler de 200 dollar per person og får tips om et nytt sted der det kan være lettere å passere:

De må gå 20 kilometer langs grensen. Temperaturen er nå rundt null.

Det blir torsdag, det blir fredag. Langs grensen er det fremdeles soldater for hver 200 meter, forteller Maher.

– Vi mistet håpet og ble nervøse. Vi spurte oss selv om hvorfor vi dro. Tenkte at vi burde hørt på dem som advarte oss.

Kompisene krangler og gir hverandre skylden for den mislykkede flukten.

Mahers håp om å komme seg til Norge svinner.

– Vi hadde brukt alle pengene vi hadde. Vi begynte å bli desperate.

Natt til lørdag 20. november blir de enige om å gjøre ett siste forsøk. Kanskje de har litt flaks denne gangen, håper de.

I nattemørket kryper en av dem frem til det polske grensegjerdet.

En lyskaster sveiper sakte over området, men lyset er ikke så intenst som før, beskriver Maher.

En av kompisene begynner å grave og kutte i piggtrådgjerdet.

Etter halvannen time er åpningen stor nok til at de kan krype under.

De kan nesten ikke tro det. De er inne i Polen, inne i EU.

Det er blitt søndag 21. november. Kompisene haster inn i barskogen. De går to kilometer uten stopp, selv om de er helt utslitte.

– Vi var så glade. Det var som om vi hadde frigjort Palestina. Forestill deg den nydelige følelsen!

Det de nå frykter, er å bli arrestert av polsk politi og tvangsreturnert til Hviterussland uten å få sin asylsøknad behandlet, slik mange har opplevd.

Dette er blitt sterkt kritisert som brudd på internasjonal flyktningrett.

– Vi satt på knærne og gråt. Reisen til da hadde vært som tortur. Hver av oss hadde gått ned syv-åtte kilo. Hvis noen ønsker en slankekur, er dette greia.

Men prøvelsene er langt fra over.

De setter inn et internasjonalt SIM-kort de kjøpte i Minsk, og tar kontakt med menneskesmugleren.

Beskjeden er kontant: De må komme seg til et punkt tolv kilometer unna – uten å bli oppdaget.

Det er bare å gå.

De siste fire kilometerne beskriver Maher som et endeløst sumplandskap.

Vannet er iskaldt, men de har ikke noe valg.

De må holde seg unna veiene, der politi og soldater patruljerer. I det fjerne hører de helikoptre.

Gjennomfrosne og våte legger de fra seg telt og sekker.

De skifter klær for å vekke mindre mistanke, slik mange andre også har gjort.

Etter en natt med stadig nye beskjeder fra menneskesmugleren er moralen på bunn.

Det er mandag 22. november og syv minusgrader.

De blir klissvåte i de kalde myrene. Og de har ingen tørre klær.

– Vi tenkte at hvis ikke menneskesmugleren dukket opp snart, måtte vi bare overgi oss til det polske militæret.

Grytidlig om morgenen, klokken 06.00, dukker plutselig en tyrkisk sjåfør opp.

De hopper inn.

Maher skrur på telefonen, får dekning, og sender en talebeskjed til VGs reporter.

I bakgrunnen kan vi høre den jevne duren av motorvei.

– Jeg kan ikke beskrive det jeg føler nå. Jeg er så glad for at jeg klarte det!

Han sender et bilde av kompisens føtter:

Maher blir en del av flere tusen som har klart å komme seg over den polske grensen og inn på EUs territorium.

Nå er målet å nå Norge.

I et lite hus øst i Tyskland er gardiner og persienner trukket for.

Onsdag 24. november sitter Maher og kompisen Alaa (23) og scroller på telefonen mens de snakker om turen de nettopp har vært på.

– Hvis vi blir tatt av politiet her i Tyskland, må vi søke asyl her. Men jeg ønsker jo å komme meg til Norge.

Maher er litt redd nå.

To av de andre kompisene har søkt asyl. Maher vil videre.

– Jeg vil se snø og fjordene. Men jeg bryr meg mest om å få en fremtid, være trygg.

Han har snakket med en venn som har reist til Norge tidligere. Kompisen mente at han bare kunne fly dit.

Mens Maher ligger i skjul her og planlegger strategien videre, prøver han også å lære seg norsk.

På telefonen spør DuoLingo om hvordan man sier «a woman» på norsk.

Fingeren velger raskt «en kvinne».

Etter noen dager i skjul i Tyskland drar han videre.

På toget til Amsterdam er han hele tiden på vakt for politiet. Blir han arrestert, kommer han til å søke asyl.

Lørdag 27. november sender Maher en tekstmelding.

Han kjøper seg en enveisbillett til Oslo, men er usikker på om han kommer seg på flyet.

Vil de sjekke passet hans og se at han ikke har et gyldig Schengen-visum, eller oppdage at han ikke har et coronapass?

Flyet skal gå mandag 29. november klokken 18.00.

Lenge er det helt stille fra Maher.

Men plutselig dukker det opp en melding på WhatsApp:

Han klarte å komme seg forbi det norske politiet også.

Grensekontrollen skal utføres på vei inn til Schengen-området, skriver politiinspektør Ragnhild Aass, leder av grensekontrollseksjonen på Oslo Lufthavn, til VG.

– Fordi det er bevegelsesfrihet innad i Schengen, er det utfordrende for norsk politi å fange opp tilfeller som beskrevet, skriver hun videre.

Maher overnatter hos en kompis. Han skal reise til politiet og søke om asyl neste dag, skriver han.

På Instagram legger han ut en video fra julemarkedet i Spikersuppa i Oslo:

Små snøfnugg legger seg på taket av det som engang var butikken Smart Club i Råde, i det som tidligere het Østfold.

Det er 21. desember og tre minusgrader.

Maher drar på seg vinterjakken under et skilt som lyder «nasjonalt ankomstsenter». Hit fraktes asylsøkere fra hele landet.

– Norge er veldig fint, og jeg er veldig lykkelig for å være her. Men det er litt kjedelig her.

527 syriske statsborgere har søkt asyl i Norge hittil i år. Maher skal snart sendes til et nytt mottak. Han bor i et telt som dette. Det er strengt smittevern og hyppig testing på senteret.

Det kan ta flere måneder før Maher får svar på asylsøknaden.

Han tror han har gode sjanser for å få permanent opphold i Norge.

– Familien min er glade for at jeg kom meg hit, men de savner meg.

Til sammen har familien betalt 8700 dollar for å få Maher fra Syria til Norge.

Først vil han studere og lære seg norsk. Så vil han jobbe.

– Jeg har vært utrolig heldig, sier Maher.

VG I BEIRUT: VGs Midtøsten-korrespondent Kyrre Lien.

Info VGs Midtøsten-kontor Kyrre Lien er VGs Midtøsten-korrespondent med base i Beirut, Libanon. Har du tips til andre reportasjer og historier vi burde fortelle fra regionen, ta gjerne kontakt. E-post: kyrre.lien@vg.no / kyrre.lien@protonmail.com

Instagram: @kyrrelien

Twitter: @kyrre

Signal: Ta kontakt for nummer Vis mer

Reportasjeledelse: Marianne Vikås, Svein Kjølberg og Eirik Vale Frogner.

