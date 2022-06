RASENDE: VG møtte Kelly Kirby (60) i New York. Hun fortviler over fredagens dom fra høyesterett.

Dette sier amerikanere: − Jeg blir rasende

NEW YORK (VG) Fredag falt en historisk dom i USAs høyesterett: Nå innskrenkes retten til selvbestemt abort. VG har spurt amerikanere hva de synes.

– Jeg er veldig trist. Jeg er lei meg for datteren min og for alle unge kvinner, forteller Kelly Kirby (60).

Kirby kommer fra Arkansas, som er en av statene med en såkalt «trigger laws» om abortforbud. Disse lovene trer i kraft nå som «Roe v. Wade» opphører. Minst 26 delstater er mer eller mindre klare til å stramme inn tilgangen på selvbestemt abort.

– Nå blir det forbudt med abort selv etter incest og voldtekt i staten min. Jeg kan ikke forstå hvordan landet vårt kan være så baklengs. Jeg blir rasende, sier Kirby til VG.

Høyesterett i USA har avgjort at de setter til side kjennelsen om «Roe mot Wade» fra 1973 som sikret en føderal rett til abort. Det har vekket kraftige reaksjoner – også i Norge.

Info Hva er «Roe mot Wade»? Retten til abort i USA ble gitt ved en høyesterettsdom tilbake i 1973, også kjent som «Roe v. Wade». Saken handlet om en kvinne i Texas som ville ta abort, men ikke kunne da abort var forbudt i Texas på det tidspunktet. Kvinnen gikk under navnet «Jane Roe», mens hennes egentlig navn var Norma McCorvey. Høyesterett kom fram til at abort var en grunnleggende rettighet for kvinner, på grunn av retten til privatliv. Det er ikke en egen abortlov i USA på nasjonalt nivå, men høyesteretts avgjørelse fra 1973 betyr at delstatene ikke kan lage lover som forbyr abort. Vis mer

Kirbys venn, Alan Greenwald (60), fortviler også:

– Jeg har døtre som nå er redde for fremtiden. Denne loven har beskyttet rettigheten deres, men nå kan den ikke beskytte dem lenger, sier han.

– Det er virkelig et steg tilbake for hele landet vårt. Halve befolkningen blir fortalt at de ikke lenger har rett til å gjøre hva de vil med kroppene sine. Det er helt forferdelig, mener Greenwald.

SKUFFET: Alan Greenwald mener dommen er et steg tilbake for USA.

Han mener at fredagens dom viser hvor viktig presidentvalget i 2016, som Donald Trump gikk seirende ut fra, var.

– Det valget endret dynamikken i hele landet, sier Greenwald.

– Er det en vei tilbake?

– Ja. Folk må stemme. Hvis folk bryr seg om en kvinnes rett til å velge, må de stemme.

Kirby stemmer i, og legger til:

– Jeg håper at folk skjønner at deres stemme teller. Folk skjønner ikke hvilke konsekvenser et slikt valg kan få. Alle dommerne som Trump utnevnte, er konservative. Det har fått følger som dette, sier hun.

Angelina Battistin (92) er troende katolikk, og ville unngått å ta abort selv. Men hun er klinkende klar på at det er opp til kvinnen å bestemme:

– Gud har gitt oss fri vilje, og rett til å gjøre hva man tror på. Selv om jeg ikke vil ta abort, kan jeg ikke påtvinge andre mine synspunkt. Folk har sine rettigheter.

– Hva synes du om høyesteretts avgjørelse?

– Det er ekstremt. Og det ekstreme er aldri riktig, for det finnes alltid unntak og omstendigheter. Det er dilemmaer og valg. Jeg kan følge min tro så godt jeg kan, men ikke alle har meldt seg til å være katolikk, understreker Battistin.

FRIHET TIL Å VELGE: Angelina Battistin ville ikke tatt abort selv, men mener alle kvinner har rett på selvbestemmelse.

Jade (22) ønsker ikke å stå frem med etternavn og bilde i VG, men forteller at hun er skremt av avgjørelsen om å innskrenke abortrettigheten.

– Det gjør meg redd, og jeg føler meg maktesløs. Det føles nytteløst å snakke om det, for skaden er allerede gjort. At vi er i denne situasjonen er ordentlig skummelt, sier hun.

Hun tror det nå vil bli et stort oppstyr eller et stort nederlag.

– Jeg føler vi har marsjert og demonstrert for de samme tingene så lenge, men de velger å ikke høre på oss, forteller Jade.

– Årsakene til abort er forskjellige. Å gi en ensidig løsning på noe som er så basert på omstendigheter, plasserer mange kvinner i en ugunstig situasjon, sier hun.

