Siste Nato-forsøk: Stoltenberg skal holde fireparts toppmøte

MADRID (VG) Tirsdag ettermiddag gjør Nato-sjefen Jens Stoltenberg et siste forsøk før alliansens toppmøte, for å få Tyrkia til å åpne døren til Nato-medlemskap for Sverige og Finland.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Stoltenberg har avtalt et eget toppmøte i Madrid tirsdag, med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, statsminister Magdalena Andersson fra Sverige, og Finlands president Sauli Niinistö.

Møtet finner sted bare noen timer før topplederne fra Nato-landene er invitert til gallamiddag hos Spanias kong Felipe.

Erdogan: Må innfri krav

Før avreise fra Ankara tirsdag morgen, var Erdogan tydelig på at han vil ha handling, og ikke bare ord fra de to søkerlandene. Han sa at Sverige og Finland må innfri Tyrkias krav, og at det er et vilkår for deres mulige medlemskap i Nato.

– Døren er stengt inntil de handler. Og når de gjør det, kan vi klarlegge veien videre og i hvor stor grad videre møter kan finne sted, sa den tyrkiske presidenten.

Vanskelig å henge med? Ni punkter om Tyrkias Nato-kamp mot Sverige

Tyrkia har allerede fått gjennomslag for en egen sesjon på toppmøtet torsdag, som skal adressere sikkerhetssituasjonen i sør, og terrortrusler fra Midtøsten og Afrika.

Les også Støre før Nato-toppmøtet: Tror på rask Sverige-løsning STATSMINISTERENS KONTOR (VG) Jonas Gahr Støre tror at Sverige og Finland kan få ja til Nato-medlemskap allerede…

Oppgir ikke krav

Men Erdogans utenrikspolitiske topprådgiver Ibrahim Kalin sa mandag til tyrkiske medier i Brussel at toppmøtet med de tre statslederne under Stoltenbergs ledelse, ikke måtte tolkes som at en avtale var nært forestående:

– At Tyrkia deltar på dette møtet betyr ikke at vi vil oppgi våre krav, sa Kalin til en tyrkisk TV-kanal.

– Vi er i forhandlinger. Det er mange steg, sa Kalin.

Han er Tyrkias sjefforhandler i konflikten med Sverige og Finland. Mandag hadde Stoltenbergs stabssjef Stian Jenssen et forhandlingsmøte med Kalin og forhandlerne på statssekretær-nivå fra de to søkerlandene Sverige og Finland.

VG har tidligere skrevet at Jenssen over flere uker har arbeidet med et dokument som Nato håper skal forene Tyrkia og søkerlandene, slik at Tyrkia opphever blokaden.

NATO-KUNST: Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg og Pedro Sanchez, Spanias statsminister, beundret kunsten i salongen utenfor møterommet i Madrid, der Nato-toppene møtes denne uken.

– Rykker nærmere

Mandag ettermiddag var også Sveriges statsminister Magdalena Andersson i et eget møte med Stoltenberg – åpenbart for å få fremgang i forhandlingene.

Etter dette møtet sa Andersson at en løsning med Tyrkia rykker nærmere.

Erdogan har krevd vesentlige innrømmelser, spesielt fra Sverige, for å tillate medlemskapsprosessen til å gå videre slik at Sverige og Finland får formell status som inviterte land, og kan sitte inne på alle møter i alliansen, og dermed delta på hele Madrid-toppmøtet, som starter onsdag morgen med en tale fra Ukrainas president.

Forsøkene på å finne en løsning var blant temaene da Stoltenberg møtte pressen mandag:

Snakket med Biden

Tirsdag formiddag har Erdogan hatt en telefonsamtale med USAs president Joe Biden, som er på vei til Nato-toppmøtet i Madrid fra G7-møtet i Tyskland.

Det hvite hus har ikke gitt noen detaljer fra innholdet i samtalen.

KAOS: «Alle» ville ha bilde da Stoltenberg og Sanchez kom innom Nato-toppmøtets pressesenter.

Erdogan sa før avreise fra Ankara at han vil snakke med Biden om kjøpet av 40 topp moderne F-16 kampfly fra USA, en handel som fortsatt mangler godkjenning fra de amerikanske folkevalgte i Kongressen.

– Vår viktigste diskusjon med USA er F-16. Det er fortsatt på bordet, men det er taktiske grunner til at det har stoppet opp, sa Erdogan.

Både Ankara og Washington har bekreftet at Biden og Erdogan skal møtes i løpet av toppmøtet i Madrid.