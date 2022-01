Den danske helseministeren Magnus Heunicke.

Danmark vil fjerne corona-restriksjoner fra 1. februar

Corona skal ikke lenger defineres som en samfunnskritisk sykdom.

Det betyr at stort sett alle corona-tiltak som Danmark har i dag, vil ryke, påpeker dansk TV2, fra stengt uteliv til krav om coronapass og munnbind.

Den danske regjeringen skriver i et brev til Folketinget at de ønsker å følge anbefalingen til den danske epidemikommisjonen, som har anbefalt at corona ikke lenger skal regnes som en samfunnskritisk sykdom.

Når det fjernes, forsvinner også lovhjemmelen for slike strenge coronatiltak.

De eneste tiltakene de ønsker å opprettholde, er test og karantene ved innreise til Danmark.

– Jeg ønsker at det fastsettes krav om test og isolasjon etter innreise fra en 1. februar 2022 og fire uker frem, skriver den danske helseminsteren Magnus Heunicke i brevet til Folketinget.

Han påpeker at såfremt et flertall i Folketingets epidemiutvalgt ikke går imot, så vil gjenåpningen altså skje 1. februar.