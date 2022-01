AMERIKANSK FLYVNING: Her lander et amerikansk C-17-fly på Gotland med svenske soldater om bord.

Sverige sender flere soldater til Gotland

Som følge av Russlands mobilisering ved Ukraina-grensen og den spente sikkerhetssituasjonen i Europa, trapper svenske forsvarsmyndigheter opp nærværet sitt på øya Gotland i Østersjøen.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fredag kveld landet et stort amerikansk transportfly i Visby på Gotland. Om bord var flere enn 100 svenske soldater, skriver svenske Dagens Nyheter.

Det er medlemmer fra det svenske forsvarets utrykningsstyrke, også kjent som den operative beredskapsenheten, som nå har blitt sendt til øya.

Forsvarsstyrken som kommer fra Norrbotten, skal markere at Gotland skal forsvares, skriver avisen.

Det skal være den raskt forverrede sikkerhetssituasjonen for Europa fredag, som har ført til at Sverige trapper opp sitt synlige militære nærvær på Gotland.

I tillegg til soldatene, har også flere militære kjøretøy blitt transportert til øya, viser bilder.

Det svenske forsvaret har i stor grad vært stille rundt forflytningen av soldatene.

OPPTRAPPING: Svenske militærkjøretøy fraktes på vei til Gotland.

Men det svenske forsvarets innsatssjef Michael Claesson har uttalt seg til Sveriges Radio:

– Det er viktig å være synlig og å markere seg. Jeg mener dette ikke skal ses på som spesielt dramatisk, men som en åpenbar tilpasning av våre tiltak i forbindelse med hva som skjer i verden.

Allerede torsdag kunne man se svenske soldater patruljere i gatene, skrev NTB da.

Natt til onsdag seilte tre russiske landgangsfartøyer inn i Østersjøen. Svenske styrker overvåket deres ferd fra jagerfly som ble sendt ut.

Claesson sa torsdag at den hendelsen er med på å påvirke situasjonen, men at det er et helhetsbilde som gjør at soldatene nå patruljerer i gatene.

Han mente også at den russiske seilasen i Østersjøen ikke må overdrives.

– Vi er til stede i flere deler av landet og ikke bare på Gotland. Derimot er det klart at folk kommer til å merke at det er mer militært personell enn normalt på Gotland. Men det er man nok vant til der, og vi har et godt forhold til lokalbefolkningen, sa han da.

Les flere saker om konflikten mellom Russland og Vesten her.