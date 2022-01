forrige



STORT AREAL: Borgermesteren i provinshovedstaden Ventanilla, Pedro Spandero, beskriver oljesølet som av «en katastrofe i store proporsjoner».

Stort oljesøl i Peru etter Tonga-utbruddet: – Økologisk katastrofe

Da bølgene etter vulkanen på Tonga nådde Peru på andre siden av havet, veltet tusenvis av oljefat ut i havet. Nå krever Perus regjering erstatning fra oljeselskapet.

Publisert: Nå nettopp

– Dette er den verste økologiske katastrofen som har rammet området i nyere tid, og har gjort alvorlig skade på flere hundre fiskerfamilier, heter det i en uttalelse fra det peruanske utenriksdepartementet på Twitter.

Vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, som ligger på en ubebodd øy 65 kilometer nord for hovedstaden Nuku’alofa, hadde et voldsomt utbrudd både lørdag og søndag.

Utbruddet gikk rundt tre mil opp i lufta, og aske, gass og sur nedbør kom ned igjen over store deler av Stillehavsregionen.

10.000 kilometer øst, på andre siden av havet, førte bølgene fra utbruddet til at 6000 fat råolje havnet i havet, fra et tankskip som var underveis i å levere oljen til et raffineri, ifølge Reuters.

Bilder fra stedet viser hele strender som er farget svarte av olje, og store antall døde tilsølte fugler. Blant artene som er rammet er den truede arten humboldtpingvin, som kun lever i Peru.

Utenriksdepartementet sier oljesølet truer både planter og dyr i to vernede områder med et areal på mer enn 18.000 kvadratkilometer.

DREPENDE OLJE: En skarve – en av de mange døde sjøfuglene.

Landets statsminister Mirtha Vásquez fortalte ifølge The Guardian på en pressekonferanse onsdag at raffineriet, som drives av det spanske oljeselskapet Repsol, tilsynelatende ikke hadde hatt en beredskapsplan klar for oljeutbrudd. Peruanske myndigheter krever derfor at selskapet «umiddelbart kompenserer for skadene».

Det er ikke Repsol enige i:

– Vi forårsaket ikke denne økologiske katastrofen, og kan ikke se hvem som er ansvarlige for den, sa talsperson Tine Van Den Wall Bake til den peruanske radiokanalen RPP onsdag.

Utbruddet i Tonga gjorde utslag over hele verden, var hørbart helt til Alaska og tsunamien slo inn over kystlinjer fra Japan til USA.

Disse satellittbildene viser området Nuku'alofa på Tonga før og etter vulkanutbruddet:

På Tonga resulterte utbruddet i en tsunamibølge på 1,2 meter. Det første australske nødhjelpsflyet forlot Australia tidlig torsdag, og er på vei til Tonga. Også et newzealandsk fly er på vei.

Fire personer er bekreftet døde, og ødeleggelsene på flere øyer er massive.

UTBRUDD: Satellittbilde av vulkanen Hunga Tunga Hunga Ha’apai, tatt av den japanske værsatellitten Himawari 8, lørdag 15. januar.

Tongas kontakt med omverden har blitt kraftig begrenset, da en undersjøisk kommunikasjonskabel ble ødelagt i vulkanutbruddet. På bakken har folk jobbet knallhardt med å få fjernet vulkansk aske fra rullebanen på flyplassen i hovedstaden Nuku’alofa, slik at nødhjelpen kunne få lande.

Flere skip og fly med nødhjelp skal til øystaten, men det ventes fremdeles å ta en stund.