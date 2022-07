PARLAMENTSMEDLEM: Chris Pincher utenfor statsministerboligen i London.

Tory-topp suspendert fra partiet etter anklager om upassende oppførsel

Tory-politikeren Chris Pincher har blitt suspendert fra det britiske regjeringspartiet etter anklager om at han skal ha tafset på to menn i fylla.

NTB-AP

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Pincher har også tidligere trukket seg fra stillingen som en av partiets ledere i parlamentet. Pincher var viseinnpisker for de konservative.

– Etter å ha mottatt en formell klage som også skal vurderes uavhengig, har statsministeren og de konservatives innpisker blitt enige om at Chris Pincher skal suspenderes mens granskingen pågår, sier en talsperson for innpisker Chris Heaton-Harris, ifølge Sky News.

Klagen har blitt innsendt til parlamentets egen, uavhengige klageinstans (ICGS). Klagene som blir sendt dit blir gransket, og klageinstansen kan komme med anbefalinger for videre handling.

Virket full

STATSMINISTER: Boris Johnsons parti er på nytt i hardt vær etter anklager om at parlamentsmedlem Chris Pincher skal ha oppført seg upassende på en nattklubb.

Som følge av suspenderingen fra det konservative partiet må Pincher framover sitte som uavhengig representant i det britiske underhuset.

En regjeringskilde opplyser til Sky News at Pincher skal ha tafset på to menn mens andre var til stede på en nattklubb sentralt i London onsdag kveld. Vitner forteller til BBC at Pincher virket ekstremt full.

BBC skriver også at London-politiet ikke skal ha mottatt noen henvendelser eller en anmeldelse etter hendelsen.

Forlegenhet

Statsminister Boris Johnson har fått krav om å suspendere Pincher fra partiet etter anklagene.

– Jeg drakk for mye. Jeg har satt meg selv og andre mennesker i forlegenhet, noe som er det siste jeg ville gjøre. Jeg beklager til deg og til de involverte, skriver Pincher i et brev til Johnson.

Pincher fortsetter som folkevalgt og vil støtte Johnson og hans regjering. Statsministeren ble pepret med spørsmål om Pincher skal bli suspendert da han ankom statsministerboligen fredag formiddag, men ville ikke svare.

Ny skandale

Pincher-hendelsen er den siste i rekken av politiske skandaler for Johnsons parti.

Nylig måtte det avholdes suppleringsvalg i to kretser da de konservative representantene derfra måtte gå av. Den ene for å ha sett på porno under et møte i parlamentet, den andre etter å ha blitt dømt til fengsel for overgrep på en 15 år gammel gutt.

I tillegg har det stormet rundt Johnson etter den mye omtalte partygate-skandalen, der han og flere andre høytstående Tory-politikere ble ilagt bøter for å ha festet da Storbritannia var under strenge koronarestriksjoner. Partygate førte til en mistillitsavstemning mot statsministeren i de konservatives partigruppe i parlamentet, som Johnson overlevde på hengende håret.