PROTESTER: Det har brutt ut opptøyer mot kuppforsøket i Sudan flere steder i hovedstaden Khartoum.

Marsjerer mot kuppforsøket i Sudan

Militæret i Sudan nekter å holde en avtale om maktdeling. Nå er statsministeren i stedet tatt til fange, og kaos råder. – Dette er ikke over, tror norsk ekspert.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Telefon og internettforbindelser er stengt. Flyplassen i hovedstaden Khartoum er stengt, og alle internasjonale flyginger innstilt. Et militærkupp er i full gang i ett av Afrikas største land.

Huset til statsminister Abdalla Hamdok ble natt til mandag stormet, og han er tatt med til ukjent sted, fordi han har motsatt seg militæret. Soldater har overtatt landets radio- og TV-stasjoner.

Landets øverste general, Abdel Fattah al-Burha, sier at landets regjering er oppløst, og at han snart vil etablere en «kompetent» regjering.

Samtidig har fagorganisasjonen SPA, landet største prodemokratiske gruppe, bedt alle sudanere om å gå ut i gaten for å «kjempe mot» enhver form for militærkupp.

– Vi oppfordrer massene til å innta gatene, blokkere veiene med barrikader, til ikke å samarbeide med kuppmakerne og bruke sivil ulydighet til å konfrontere dem, uttaler SPA.

EKSPERT: Odd Evjen er seniorrådgiver for Kirkens Nødhjelp, og kom hjem fra Sudan i går.

Tviholder på makten

– Dette er ikke over. Det mobiliseres til store motdemonstrasjoner til støtte for den sivile fløyen. Det avgjørende blir hva politiet og de menige i militæret gjør, hvor langt de er villige til å følge militærledelsen, sier seniorrådgiver Odd Evjen, i Kirkens Nødhjelp til VG.

Evjen kom hjem til Norge fra Sudan i går, og har de siste ukene fulgt bekymret med på knivingen mellom Sudans militære ledelse og den sivile delen av det såkalte samlingsrådet som har styrt landet.

– Det har bygd seg opp mot full konflikt. For to uker siden var det et mislykket kuppforsøk. Militæret har skapt en krise for den sivile regjeringen ved å blokkere havnen, som har ført til høye priser på brød og bensin, som igjen har skapt folkelig misnøye, forklarer Evjen til VG.

– Rett før helgen mobiliserte den sivile delen av regjeringen sine støttespillere til motdemonstrasjoner. Det er voldsomme krefter i spill. Militæret tviholder på makt og posisjoner, som gir enorm rikdom til ledelsen.

TATT TIL FANGE: Sudans statsminister Abdalla Hamdok skal være tatt til fange i et angivelig militærkupp

I tillegg til statsminister Hamdok, er flere andre sivile regjeringsmedlemmer og partiledere som støtter overgangsregjeringen, arrestert, melder nyhetsbyrået Reuters.

Byrået skriver også at militæret forsøker å presse Hamdok til å komme med en uttalelse som støtter kuppet.

Sudan opplevde våren 2019 massedemonstrasjoner mot landets mangeårige leder Omar al-Bashir. Han ble pågrepet etter fire måneder med protester og erstattet av et overgangsstyre bestående av et sivilt-militært råd og en sivil regjering, skriver NTB.

TALER TIL FOLKET: Her informerer general Abdel Fattah al-Burhan om at unntakstilstand er innført i Sudan.

Voldsomme protester

Den siste tiden har konflikten mellom de militære og sivile medlemmene i overgangsstyret tilspisset seg.

I slutten av september hevdet regjeringen at den hadde avverget et militærkupp. Statsministeren sa da at det var offiserer og sivile med forbindelser til landets tidligere regime som sto bak kuppforsøket, melder NTB.

Noen dager senere demonstrerte tusenvis med krav om ny sivil overgangsregjering. De anklaget militære ledere for å forsinke den demokratiske prosessen.

Militærets støttespillere består av konservative islamister som er skeptiske til de politiske endringene som er ment å føre fram til et demokratisk valg i 2023.

PROTESTER: Det har brutt ut opptøyer mot kuppforsøket i Sudan flere steder i hovedstaden Khartoum

Både USA, EU og FN uttrykker dyp bekymring for situasjonen i Sudan etter meldinger om et militærkupp mot overgangsregjeringen.

Det internasjonale samfunnet ber alle parter følge avtalen fra 2019, der militæret og sivile ledere ble enige om å dele makten fram til et demokratisk valg i 2023.

USAs spesialutsending til Afrikas horn Jeffrey Feltman skriver at det som skjer, er i strid med det folket i Sudan ønsker.

– Dette vil være i strid med grunnlovserklæringen og det sudanske folkets streben etter demokrati, skriver han på Twitter.

Også Den arabiske liga, der Sudan er ett av medlemslandene, reagerte omgående på kuppmeldingene. Generalsekretær Aboul Gheit ber alle parter holde seg til avtalen de ble enige om for over to år siden. Også han uttrykker stor bekymring.

PROTESTER: Det har brutt ut opptøyer mot kuppforsøket i Sudan flere steder i hovedstaden Khartoum

Tidslinje: Sudan

* 19. desember 2018 bryter det ut protester mot regjeringens beslutning om å tredoble brødprisene.

* De sprer seg raskt og blir til ukentlige demonstrasjoner, etter hvert med krav om at president Omar al-Bashir må gå av. Han har styrt Sudan med jernhånd i nesten 30 år.

* Etter store protester kunngjør hæren 11. april 2019 at Bashir er avsatt og at et militært overgangsråd skal styre i to år.

* Demonstrantene nekter å gi seg før makten overlates til en sivil regjering, og protestene fortsetter.

* 3. juni går væpnede menn i uniform inn i protestleiren utenfor hærens hovedkvarter. Minst 127 mennesker blir drept, ifølge leger. Protestene fortsetter.

* Meklere fra Etiopia og Den afrikanske union presenterer forslag til et nytt overgangsstyre, forhandlingene pågår i ukevis, og maktdelingsavtale blir signert 17. august. Sivile politikere og militæret skal dele makten i over tre år før det skal holdes demokratiske valg.

* Juntalederen, general Abdel Fattah al-Burhan, blir leder for suverenitetsrådet de første 21 månedene, før en representant for demokratibevegelsen skal overta de siste 18 månedene.

* I juli 2020 vedtar landets nasjonalforsamling en reform av flere strenge islamske lover. Ikke-muslimer får lov til å drikke alkohol, pisking forbys, og det er ikke lenger dødsstraff for å forlate islam. I tillegg forbys kjønnslemlestelse av jenter og kvinner.

* I oktober 2020 signerer regjeringen og opprørsgrupper en historisk fredsavtale som tar sikte på å ende konflikten som har herjet landet siden 2003.

* I desember 2020 blir Sudan formelt fjernet fra USAs liste over land som støtter terrorisme, der landet har stått i 27 år. I bytte mot å få fjernet svartelistingen, har Sudan gått med på å anerkjenne Israel. FNs fredsstyrke i Darfur avvikles.

* Sudans tidligere leder Omar al-Bashir er ennå ikke utlevert til Den internasjonale straffedomstolen ICC, der han er anklaget for krigsforbrytelser i Darfur. Han ble i desember 2019 funnet skyldig i korrupsjon i en sudansk domstol og dømt til to års husarrest.

* 25. oktober 2021 blir landets statsminister Abdalla Hamdok og en rekke andre sivile politikere satt i husarrest av militæret etter økt konflikt internt i overgangsstyret.

KILDE: NTB