Da ekstremværet ødela levebrødet, bestemte grønnsaksbonden at noe radikalt måtte skje. Siden har Roger Hallam (55) ledet et opprør som skaper kaos i verden. EKSTREM FORVANDLING

For bare noen år siden var Roger Hallam et ukjent navn for de fleste. Han levde et enkelt liv på landsbygda i Wales, hvor han dyrket organiske grønnsaker. I stedet for traktor brukte han hesten Big Mama.

I over 20 år levde Hallan som grønnsakbonde. Så kom ekstremværet som la avlingene hans i ruiner.

Da Hallam ikke lenger klarte å opprettholde driften på gården, mistet 25 ansatte jobben.

– Noe var veldig galt med verden. Jeg kunne føle det, jeg kunne se det, har han senere fortalt.

Han visste også at han måtte gjøre noe med det.

Arrestert i tusentall

I dag leder Roger Hallam et klimaopprør som strekker seg langt utenfor Storbritannia. Mannen med gråskjegget ble frontfiguren for miljøekstremistene i Extinction Rebellion – også kjent under forkortelsen XR.

De siste årene har bevegelsen lammet trafikken og torpedert politiske toppmøter i en rekke storbyer. Klimaaktivister er blitt arrestert i tusentall, og verdenslederne har rast mot opptøyene og de provoserende aksjonsformene.

Samtidig har ledende akademikere tatt et oppgjør med livsstil og samfunnsutvikling – og valgt å følge barrikadestormeren Hallam i hans uforsonlige kamp for å redde kloden.

I Londons gater ble politikerne stilt til ansvar. På Themsen ble det brukt sterke virkemidler. I sommer ble Olje- og energidepartementet i Oslo okkupert. Og denne uken har Extinction Rebellion markert sine dommedagsprofetier i Glasgow.

Fordelt på flere protester har hundrevis av aktivister marsjert gjennom den skotske byen under klimatoppmøtet.

«COP26 har et mål om å forene verden for å takle klimaendringer. Men i løpet av de 25 COP-konferansene siden 1995, har ikke verdens ledere klart å levere på dette», skriver Extinction Rebellion på sin hjemmeside.

Aktivistgruppen har i løpet av sitt første leveår endret den globale samtalen rundt klimakrisen. Men jo høyere de roper, jo flere motstemmer ser de ut til å få.

– Jeg tror de bruker litt for ekstreme virkemidler, som på flere måter virker mot sin hensikt, mener avtroppende klima- og energiminister Sveinung Rotevatn.

Sultestreiket i to uker

På nettsiden sin oppgir Roger Hallam at han har «mistet tellingen på hvor mange ganger han er blitt arrestert». Bare de siste tre årene har han vært fengslet tre ganger. Hallam har også tre pågående rettssaker mot seg i Storbritannia.

«Jeg er blitt anklaget for mange ting. De fleste av de stemmer», skriver han.

Da Hallam innså at han ikke lenger kunne leve av yrket sitt, flyttet han til London. Her studerte han Civil Disobedience – sivil ulydighet – og politisk aktivisme ved King’s College og bodde i bilen sin for å få råd til studiet.

I mars 2017 sultestreiket Hallam i to uker for å få universitetet til å slutte å investere i fossilt brennstoff. I løpet av denne tiden drakk han kun litt appelsinjuice, ifølge britiske medier.

Tross trusler om arrestasjoner og utvisning, samt en heftig bot for å ha helt maling på flere av universitetets vegger, endte protesten med at studentene og King’s College kom til enighet.

Og slik fant Roger Hallam ut at sivil ulydighet kunne fungere.

– Dette har vært en hardt tilkjempet kampanje, men vi har stått fast fordi dette er en kamp vi ikke lenger har råd til å tape, uttalte han etterpå.

I 2017 var Hallam leder for en mindre demonstrasjon mot luftforurensning i London. I starten fikk han lite gjennomslag blant politikere eller i mediene, men lederen selv var ikke bekymret.

– Dette er bare småtteri sammenlignet med det som kommer, sa han til en journalist i The Guardian.

Hallam spådde at innen ett år ville tusenvis av aktivister ta til gatene – og hundrevis bli arrestert. Han mente at myndighetene ville bli tvunget til å sette seg ned og fortelle sannheten om klimakrisen.

PSYKEDELISKE RUSMIDLER

Extinction Rebellion var kjærlighetsbarnet til en liten gruppe aktivister og akademikere, inkludert Hallam – og Gail Bradbrook.

49 år gamle Bradbrook er datter av en kullgruvearbeider fra Yorkshire. Hun har studert molekylær biofysikk, men konkluderte med at hun manglet viktig kunnskap om hvordan lykkes med å skape varig endring.

I mars 2016 reiser Bradbrook til Costa Rica. Her tar hun en rekke psykedeliske rusmidler og ber en bønn om å få lære «kodene for sosial endring».

– Det var det mest forferdelige jeg har gjort i hele mitt liv. Men jeg var villig til å gjøre det fordi jeg trengte hjelp, har hun fortalt The Guardian.

Noen måneder senere møttes Bradbrook og Hallam for første gang. I timevis snakket de om den pågående klimakrisen og diskuterte teorier for hvordan de kunne endre politikken. I tiden etter dannet de og flere andre gruppen Rising Up, et nettverk av aktivister som satset på fredelige demonstrasjoner.

Stilte tre krav

I april 2018 tar aktivistene et valg om å satse alt de hadde på noe stort.

– Vi bestemte oss for å kaste all vår energi og intelligens på noe som kunne forandre planeten, uttalte Simon Bramwell, som var Bradbrooks daværende partner.

Organisasjonens fødsel gikk ikke knirkefritt. Bare det å bestemme seg for navnet tok flere uker. Mange av medlemmene mente at Extinction Rebellion Rebellion var for brutalt.

Å bestemme seg for gruppens hovedmål medbrakte også lange diskusjoner. Til slutt ble de enige om tre krav til myndighetene:

At de fortalte sannheten om klimakrisen.

At de forpliktet seg til netto null utslipp innen 2025.

Og at de måtte opprette en folkeforsamling som kan utarbeide politikk for å takle klimakrisen.

Roger Hallam ønsket ikke å være et «internettfenomen» som forsvant like raskt som det kom. Isteden måtte de gå fysisk til verks ute i samfunnet. Fra sommeren 2018 begynte frivillige å reise landet rundt; til biblioteker, kafeer, universiteter, puber og kirker, for å rekruttere medlemmer.

Så gjorde de opprør.

Ville overvelde rettssystemet

31. oktober 2018 lanserte Extinction Rebellion formelt sin kamp med en opprørserklæring utenfor det britiske parlamentet. Det var planlagt til å være en mindre, symbolsk markering med noen hundre deltagere. I stedet dukket over tusen mennesker opp, og noen av dem blokkerte gatene utenfor parlamentet.

Blant de som var til stede, var Greta Thunberg. Den svenske 18-åringen er senere blitt verdenskjent for sitt engasjement for klimaet, og for å kritisere verdenslederne for hvordan de håndterer krisen. Også hun startet ved å sitte utenfor et parlamentsbygg – den svenske Riksdagen – med skiltet «skolestreik for klimaet».

15 personer ble arrestert under gruppens første markering. Demonstrasjonen denne oktoberdagen skulle bare bli en forsmak fra Extinction Rebellion.

Måneden etter – i november 2018 – blokkerte gruppen fem broer over Themsen. Tusenvis av mennesker skapte kaos i gatene. Heller ikke dronningens residens, Buckingham Palace, fikk fred. London holdt pusten, men flere steder var det folkesang.

Folk lenket seg sammen i armer eller bein og nektet og flytte seg fra broene. Og over hundre mennesker ble arrestert av politiet. Roger Hallam omtalte aksjonen som fantastisk.

– De kan ikke gjøre noe med det med mindre de begynner å skyte folk.

Fem måneder senere, i april 2019, gjentok de demonstrasjonene på flere steder i London. Denne ganger i to uker.

Folk limte seg fast i bygninger og på veier. Togtrafikken stoppet opp. En rosa båt blokkerte et av byens travleste veikryss. På den satt Emma Thompson og leste poesi.

Mer enn tusen mennesker ble arrestert. Flere ble fengslet. Det var en del av gruppens strategi. Planen var å overvelde rettssystemet, få støtte fra folket og tvinge frem endringer.

Det kunne se ut som om protestene funket. Extinction Rebellion fikk internasjonal oppmerksomhet, ros og støtte fra flere hold, og lokale aktivistgrupper vokste frem. Samtidig møtte aktivistene toppolitikere og ministre i hjemlandet, og de britiske myndighetene erklærte en reell klimakrise.

Interne krangler

Timing trekkes frem som en av grunnene til at Extinction Rebellion vokste raskt. Høsten 2018 advarte FN om at verdenslederne hadde 12 år på seg til å gjøre drastiske endringer for miljøet. Folk ble frustrerte og redde, og mange ble overbevist at de ved å bli med i Extinction Rebellion kunne gjøre en reell forskjell.

Mange sluttet i jobbene sine for å delta i aktivismen på fulltid. Tilstrømmingen av nye medlemmer styrket organisasjonen, men flere mennesker førte også med seg flere ulike meninger om hvordan de skulle oppnå målene.

Ifølge Extinction Rebellion-medlem Ronan McNern var månedene etter april 2019 preget av interne krangler. For noen var Excintion Rebellion et redskap for å endre det politiske landskapet og gjøre det mulig for eksisterende institusjoner å fremme radikal miljøpolitikk.

For andre var de eksisterende strukturene ikke i stand til å få til overgangen som var nødvendig, og mente at de måtte erstattes. Roger Hallam tilhørte den siste gruppen.

«Radikalt øko-rabbel»

Også på utsiden slo fasaden raskt sprekker. Selv om Excintion Rebellion hadde høstet mye ros, fikk de nå også betydelig kritikk.

Fra venstresiden hevdet politikere at gruppen overså hva slags rolle kapitalismen spilte i den økologiske krisen.

På høyresiden stemplet kritikere aktivistene som «middelklasse-utskudd», «narkomane hippier» eller «ekstreme anarkister». Samtidig ble de kritisert av svarte aktivister og minoritetsgrupper for sin taktikk, hvor det å bli arrestert ble sett på som en strategi for å oppnå støtte og sympati.

I 2019 beskrev Daily Mail gruppen som et «radikalt øko-rabbel fra den ytre venstresiden».

Aktivistgruppens neste protest skjedde i oktober 2019. Men selv om de denne gangen holdt flere demonstrasjoner, og rundt700 flere mennesker ble arrestert, klarte de ikke å fange mediene eller publikum på samme måte som tidligere.

Extinction Rebellion fikk også kritikk for flere av virkemidlene som ble brukt under disse demonstrasjonene. Blant annet klatret flere demonstranter ned på togskinnene på undergrunnsbanen for å stoppe togene midt i rushtiden. Pendlere reagerte med sinne og røk i tottene på aktivistene. Blant annet ble en person dratt ned fra taket av toget og kastet i bakken.

Ledere for Extinction Rebellion innrømmet i etterkant at stuntet var en tabbe, ettersom de som ble rammet, var folk fra arbeiderklassen på vei til jobb.

– DIREKTE FARLIG

Venstres miljøpolitiker Sveinung Rotevatn omtaler aksjonene til Extinction Rebellion som «kontraproduktive»

– Ikke bare var det direkte farlig å legge seg ned på togskinnene, men å hindre folk i å dra på jobb virker mot sin hensikt. Da Extinction Rebellion i sommer blokkerte inngangen til Olje- og energidepartementet, hindret de også ansatte i departementet i å gå på jobb. Jeg vet ikke om den symbolikken er så heldig som de tror, sier Rotevatn.

Den avgåtte statsråden, som nå sitter i Stortingets finanskomité, tror ikke at aktivistgruppens protester vil føre til større varige endringer i klimapolitikken.

– Demonstrasjoner kan absolutt være virkningsfulle og ha reell effekt, noe skolestreiken er et bevis på. Elevdemonstrasjonene holdt klimasaken høyt på agendaen gjennom pandemien, og at politikere har sett en hel generasjon ta til gatene, har hatt betydning.

Rotevatn oppfatter derimot Extinction Rebellion som en smalere gruppe, som i stor grad består av omreisende yrkesdemonstranter.

– Det skaper kanskje gode bilder for mediene, men de har ikke like stor innvirkning.

– Hva mener du aktivister bør gjøre dersom de vil ha endring?

– Det viktigste er å stemme på det partiet som vil gjennomføre de tingene du selv ønsker. Så enkelt – og så vanskelig – er det, svarer Rotevatn.

– Og så har vi mange eksempler på at organisasjoner har lyktes med å legge trykk på enkelte krav, for eksempel miljøbevegelsen mot oljeboring i Lofoten.

EXIT ROGER HALLAM

Under valget i Storbritannia i desember 2019, hadde Labour lansert en rekke tiltak for å investere i bærekraftige og godt betalte jobber. Istedenfor å støtte partiet i valgkampen valgte Hallam og andre å vise motstand ved å sultestreike og kle seg ut i biekostymer.

Mange reagerte på dette, også internt. Gail Bradbrook refererte en gang til Hallam som Extinction Rebellions «største gave og verste ansvar».

Da det britiske valget ble gjennomført, var Hallam allerede på tynn is. Måneden før hadde han i omtalt Holocaust som «just another fuckery in human History». Han forklarte at sitatet ble tatt ut av kontekst, men gruppen mistet likevel støtten fra bandet Radiohead, som var en av deres største donorer.

Uenigheten ble stadig større, og i juli 2020 kunngjorde Extinction Rebellion at Roger Hallam ikke lenger hadde en formell rolle i gruppen.

Mye av grunnen til at skilsmissen fikk fart på seg, var Hallams nyoppreddede antipolitiske parti, Beyond Politics – senere kjent som Burning Pink.

Burning Pink har vist seg som hakket mer radikale Extinction Rebellion. De har stjålet traller av mat fra en matbutikk for å synliggjøre «global matusikkerhet» og knust vinduene til flere politiske hovedkontorer. To aktivister ble arrestert etter at de kastet rosa maling mot en bygning i transportdepartementet, ifølge Cambridge Independent.

– Faren ved ekstreme taktikker, spesielt i et demokrati, er at du rett og slett ender opp med å bli fremmedgjort og fiendtlig for store deler av befolkningen, sa Roberto Foa, meddirektør i Centre for the Future of Democracy, til avisen.

– Det finnes mange eksempler på massebevegelser som har oppnådd målene sine på en fredelig måte.

Eiffeltårnet og flyplasser

Extinction Rebellion lever videre – tross Roger Hallams avgang.

I august og september blokkerte britiske aktivister London-strøkene Oxford Circus og Covent Garden.

12. oktober klatret franske aktivister opp Eiffeltårnet i Paris. Og forrige helg skal en kvinne ha stoppet et fly fra å ta av fra flyplassen i Malmö ved å lime seg selv fast på rullebanen.

Samtidig klarte fire personer fordelt på to fly å stoppe pilotene fra å ta av fra Arlanda i Stockholm, ved å nekte å ta plass i setene sine.

VG har snakket med en norsk aktivist som var på et av flyene, og som måte tilbringe 22 timer i isolat i den svenske arrestene. For henne var det verdt hver time.

– Jeg mener det er verdt det, selv om vi blir arrestert noen ganger. Vi viser at vi mener alvor, at det eksisterende systemet ikke gjør nok – og at å skyve oss ut der vi er usynlige, ikke vil stoppe oss, sier hun.

– Extinction Rebellion gir rom til alle oss som har mye på hjertet, men som ikke får tilgang til eller gjenkjenner seg i den politiske samtalen.

Hva som er veien videre for Excintion Rebellion, gjenstår fortsatt å se. Da The Guardian i fjor snakket med Gail Bradbrook, ville hun ikke spekulere for mye i fremtiden.

– Men jeg ser ikke for meg at jeg noen gang vil gjøre noe annet enn dette. Det er en ære å prøve, så hvorfor ikke gjøre det?

Gail Bradbrook sammen med en avkledd lederkollega i Extinction Rebellion, under en aksjon i London i sommer.

Vil stoppe ambulanser

De siste månedene har også en ny og mer radikal undergruppe av Extinction Rebellion vokst frem: Insulate Britain (IB).

I september i år blokkerte de motorveien M25, samt flere veier i London og havnen i Dover. De skal blant annet ha nektet å slippe forbi en kvinne som skulle besøke sin syke mor.

Statsminister Boris Johnson kalte aktivistene «irresponsible crusties» – lurvete og uansvarlige.

Roger Hallam er ikke en del av Insulate Britain, men han har høstet kritikk for å ha uttrykt sin støtte til gruppen. I podkasten «Unbreak the World» har Hallam uttalt at dersom en ambulanse hadde prøvd å kjøre forbi en blokade, ville han ikke slippet den forbi.

– Vi ser på døden til milliarder av mennesker i det globale sør som er fullstendig uskyldige. Sivil motstand er ikke puristisk. Folk blir skadet under politiske forstyrrelser.