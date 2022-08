BROEN ANGREPET: Dette bildet, sendt ut av det russiske nyhetsbyrået TASS, viser skader på Antonovskij-broen i juli.

Angriper broer for å isolere russerne

Russiske soldater er avskåret i den okkuperte byen Kherson, og ukrainske styrker melder nå om treff på to strategiske broer. Samtidig hevder både Russland og Ukraina at motparten angriper et ukrainsk kjernekraftverk.

Nilas Johnsen

NTB

Publisert: Nå nettopp

Den viktige Antonovskij-broen skulle egentlig gjenåpnes denne uken, etter harde kamper i slutten av juli. I stedet er broen nok en gang rammet av ukrainske motangrep.

Ifølge den russisk-utpekte viseordføreren i Kherson er det såkalt «kritiske skader» på broen, gjengir det russiske nyhetsbyrået Interfax, melder Reuters.

Det russiske, statsstyrte nyhetsbyrået Tass melder at angrepet er blitt uført med amerikanske HIMARS-raketter, som den ukrainske regjeringshæren har mottatt etter krigen brøt ut.

AVSKJÆRER KHERSON: Målet med den ukrainske motoffensiven, er å isolere den russiskokkuperte byen Kherson.

Begge sider bekrefter angrepet

Broen er ett av to stedet der man kan krysse elven Dnipro. Ukrainske kilder melder at de også har angrepet med bomber.

– For en natt det må ha vært for okkupasjonsmyndighetene i Kherson-fylket. Angrep i området rundt broen Antonovskij, skriver Sergej Khlan, en ukrainsk militærleder i fylket, i sosiale medier.

Talsperson Natalja Gumenjuk for det ukrainske forsvaret i sør bekrefter angrepet, ifølge NTB.

– Avfyringssystemet vi har utviklet de siste dagene, viser resultater, sier hun til ukrainske medier mandag.

– Virkninger av angrepet har vært betydelige for begge broene, både Antonovskij og Kakhovskij, legger hun til.

RAKETTANGREP: Bildet er fra den siste uken i juli, nå skal broen være angrepet på nytt med raketter.

De prorussiske separatistmyndighetene i Kherson har også bekreftet angrepet på broen, men avviser at det førte til betydelige skader.

– Det var ett angrep, hvor en bod og en sementblander tok fyr. Det er skader i brogulvet, noe som betyr at vi vil fortsette å restaurere det, sier visesjefen for de prorussiske separatistmyndighetene i Kherson, Kirill Stremusov, til det statlige nyhetsbyrået Ria Novosti.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa også at noen russiske styrker er i ferd med å flyttes fra øst i landet til de okkuperte Kherson- og Zaporizjzja-regionene i sør, der Ukraina for tiden er på offensiven.

– Men det kommer ikke til å hjelpe dem der, forsikret han.

STRATEGISK VIKTIG: Antonovskij-broen er stengt grunnet kampene i regionen.

Drept bak fiendens linjer

De russisk-støttede utbryterne blir også utsatt for angrep bak fiendens linjer: Vitalij Hura, som var nestleder i styret i Novaja Khakovka i nærheten av Kherson med ansvar for boliger og offentlige tjenester, døde på sykehus etter å ha blitt skutt lørdag.

Jekaterina Gubareva, som er nestleder i det russiske sivil-militære okkupasjonsstyret, sa at Hura ble angrepet i sitt hjem og skutt flere ganger.

En annen russisk-innsatt tjenestemann ble drept i juni da en bombe eksploderte i bilen hans.

Det har vært en rekke angrep og attentater på russisk-utnevnte tjenestemenn og russiske soldater i de ukrainske områdene som er okkupert av Russland. Ifølge ukrainerne er en motstandsbevegelse aktiv og ansvarlig for attentatene.

EKSPLOSJON: Denne bilen ble skadet under en eksplosjon der en av de prorussiske utbryterne i Kherson ble drept i slutten av juni.

– Selvmordsangrep

Parallelt med kampene i Kherson, anklager Russland ukrainske styrker for å skyte mot atomkraftverket i Zaporizjzja og advarer mot «katastrofale konsekvenser for Europa».

– Skytningen mot atomanlegget som de ukrainske væpnede styrkene gjør, er en potensielt ekstremt farlig aktivitet, sa president Vladimir Putins talsperson, Dmitrij Peskov til journalister mandag.

Han advarer mot «katastrofale konsekvenser» for Europa som følge av de angivelige angrepene.

Kjernekraftverket i Zaporizjzja er det største i sitt slag i Europa og har vært okkupert av Russland siden mars. Deler av kraftverket har de siste dagene blitt påført ødeleggelser som har ført til nedstenging av en reaktor.

UTSATT: Kjernekraftverket i Zaporizjzja.

Ukraina gir Russland skylda for angrepene.

Presidenten det ukrainske selskapet Energoatom som drifter kraftverket, ber mandag om at området rundt atomkraftverket i Zaporizjzja blir erklært som en demilitarisert sone.

– Vi må fjerne okkupasjonsstyrker fra kraftverket og opprette en demilitarisert sone i området rundt. Faktum er at den største trusselen fremover er en ulykke som fører til stråling, eller til og med en atomkatastrofe, sier Petro Kotin.

FNs generalsekretær António Guterres kaller angrepene på atomkraftverket for et selvmordsangrep.

På en pressekonferanse mandag ba han om at angrepene må ta slutt. Han ba også om at Det internasjonale atomenergibyrået får besøke Zaporizjzja.

Norske myndigheter bekymret

Også norske myndigheter er bekymret for utviklingen.

– Selv om kjernekraftverk er robuste, er de på ingen måte bygd for å være i områder med krigshandlinger eller for å kunne motstå direkte angrep, skriver Øyvind Gjølme Selnæs, seksjonssjef i Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet, i en epost til NTB.

Selnæs understreker at norske myndigheter følger situasjonen nøye og har høynet beredskapsnivået.

– Vi vurderer situasjonen fortløpende og har god kontakt med internasjonale og andre lands myndigheter. Vi har et godt samarbeid også med ukrainske myndigheter, sier Selnæs.

HAR KONTROLL: Russiske soldater på vakt i Kherson.

Kritikk mot folkeavstemning

Russland forsøker å tvinge gjennom at det skal avholdes folkeavstemninger i okkuperte områder om innlemmelse i Russland.

I så fall blir det ingen forhandlinger med Ukraina om en våpenhvile eller fredsavtale, sier Ukrainas president Zelenkyj.

Russiske styrker og allierte separatister holder store områder i Donbas-regionen øst i Ukraina og sør i landet. Okkupantstyresmaktene flere steder vil holde folkeavstemninger, lik den som var på Krim før halvøya ble annektert av Russland.

Den folkeavstemningen har fått massiv kritikk og anerkjennes ikke av Ukraina og vestlige land.

– Hvis okkupantene avholder pseudo-avstemninger, stenger de døren for seg selv til samtaler med Ukraina og den frie verden, sier president Zelenskyj ifølge Reuters.