Virus-jakten: Slik påvirkes corona av HIV-epidemien

Kampen mot HIV kan avdekke nye varianter av coronaviruset. Og forklare hvordan de oppstår.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Studier tyder nemlig på at nettopp HIV-pasienter kan føre til at coronaviruset muterer. Mer om det lenger ned i saken.

Sør-Afrika, august 2021: Landets helsevesen varsler om at en ny variant av coronaviruset er oppdaget.

Variantens mutasjoner undersøkes, men forskerne er usikre på de to avgjørende spørsmålene: Er den mer smittsom og forårsaker den mer alvorlig sykdom?

Først tre måneder senere ringer alarmbjellene over hele verden. Da er det en annen variant, som får navnet omikron, som er blitt oppdaget i Sør-Afrika.

Virusvarianten man undersøkte i august, med navnet C. 1.2, ble aldri så alvorlig. Den er nå på tredje nivå på listen over virusvarianter, klassifisert som en variant som overvåkes.

Sør-Afrika har også avdekket en såkalt redusert variant, B. 1.351, som man ikke lenger overvåker.

Men på det øverste nivået, varianter av bekymring, er det to som først ble oppdaget i Sør-Afrika: Beta, 2020-utgaven av den sørafrikanske varianten, og omikron. (de andre to er delta, oppdaget i India, og gamma, oppdaget i Brasil)

VIRUS OG VAKSINER: Forskere ved Afrigen Biologics and Vaccines i Cape Town undersøker coronavirus og jakter på en vaksine utviklet for sørlige Afrika.

Da omikron ble oppdaget i slutten av november førte det til at land etter land stengte grensen mot sørlige Afrika.

Myndighetene i Sør-Afrika mener landet ble straffet for å ha oppdaget en ny variant på et tidlig stadium.

Arbeidet som lå bak burde heller berømmes, og den sørafrikanske helsesektoren støttes, sa president Cyril Ramaphosa.

I verdenstoppen

At nettopp Sør-Afrika har vært tidlig ute med å varsle om nye varianter, er ikke overraskende for ekspertisen. Landet ligger i verdenstoppen på medisinsk forskning, særlig det som er laboratoriebasert, skriver fagbladet The Conversation.

Sammen med Storbritannia var Sør-Afrika først ute med overvåkning av det som kalles genomsekvensering av coronaviruset, altså kartlegging av mutasjoner i viruset, som dermed kan avdekke nye varianter.

Dr. Fareed Abdullah, direktør i Sør-Afrikas medisinske forskningsråd, skriver til VG at han håper landets innsats for å oppdage viruset anerkjennes.

– Vi vil gjerne bevare troen på at kunnskap fra flere generasjoner har global rekkevidde, og vi håper at sørafrikanske forskere kan bidra til å forstå denne og fremtidige pandemier, på samme måte som vi oppdaget omikron, forklarer eksperten til VG.

MOBIL KLINIKK: Helsearbeidere i Johannesburg er klare til å teste for coronasmitte. Kampen mot hiv har trent Sør-Afrika i smittetesting.

Kampen mot HIV

Avdelingen som Abdullah til vanlig er leder for i forskningsrådet jobber med Aids, den dødelige sykdommen forårsaket av HIV-viruset. Siden coronaviruset ble kjent har han jobbet kontinuerlig med både behandling og forskning på covid-19.

I jakten på nye coronavarianter og forebyggende arbeid mot viruset, er Sør-Afrikas lange erfaring med behandling og bekjempelse av HIV gull verdt.

– Forskningskapasiteten for overvåkning av hvordan virus muterer, er blitt bygd opp i Sør-Afrika gjennom arbeidet forskere har gjort på HIV, forklarer eksperten til VG.

Dr. Angelique Coetzee, legen som først oppdaget omikron-varianten, og leder for den sørafrikanske legeforeningen, utdyper:

– Sør-Afrika er i en sterk posisjon til å avdekke nye varianter, fordi vi har årevis med overvåkning av HIV og tuberkulose. Jeg er stum av beundring for hva våre forskere får til, sier Coetzee til VG på telefon fra Sør-Afrika.

Drar hjem til HIV-pasienter

Etter en årelang kamp for å få frigjort patenter på medisinen som holder HIV-viruset i sjakk, har Sør-Afrika et svært godt system for medisinering av HIV-pasienter.

Helsepersonell driver oppsøkende virksomhet, og drar hjem til alle som ikke henter medisinen sin. Dersom HIV-pasienter ikke møter opp på klinikken, kan det være en indikasjon på at de er smittet med coronavirus, skriver The New York Times.

OPPSØKES HJEMME: Pretty Mkhabela er HIV-smittet og avhengig av medisiner for å holde viruset i sjakk. Hun er også særlig utsatt for coronavirus.

De oppsøkende teamene rykker ut til pasienter, ofte i de fattige og trangbodde slumområdene utenfor storbyene Cape Town og Johannesburg, for å få dem til å ta HIV-medisinen, la seg teste for coronasmitte, og vaksinere.

Coronaprøvene i Sør-Afrika analyseres av ett av verdens fremste laboratorier: KwaZulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform, kjent som KRISP.

Laboratoriets ekspertise er å forske på og overvåke HIV, men det har det siste året blitt spydspiss i landets kamp mot coronaviruset.

Kan gi nye varianter

Det er en særskilt grunn til at det er viktig å raskt oppsøke HIV-pasienter der man mistenker coronasmitte: Studier tyder på at nettopp HIV-pasienter kan føre til at coronaviruset muterer.

Siden disse pasientene allerede har svekket immunsystem, så overlever coronaviruset lenger i kroppen, og kan mutere flere ganger. Dermed kan det føre til nye varianter, advarer sørafrikanske forskere.

HIV-MEDISIN: Det er særlig viktig at HIV-smittede tar sine medisiner dersom de smittes av coronavirus, har sørafrikanske forskere funnet ut.

– Vi fryktet først at dødeligheten av coronavirus ville være veldig høy blant HIV-pasienter, men det har vist seg å ikke stemme, forklarer Dr. Salim Abdool Karim, epidemiolog og leder for avdeling for HIV/Aids ved KRISP, til New York Times.

– Det vi i stedet har sett, er at det ekte problemet med HIV i coronapandemien, er at pasienter med svekket immunforsvar fører til nye varianter, utdyper han.

Dr. Angelique Coetzee fra den sørafrikanske legeforeningen slår fast det samme:

– I sørlige Afrika er HIV og tuberkulose utbredt. Dersom disse pasientene ikke får vaksine og beskyttes mot coronaviruset, står man overfor en situasjon der viruset muterer igjen og igjen, og kommer tilbake som nye varianter, sier hun til VG.