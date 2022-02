Norge sender våpen til Ukraina

PANSERVERN: Norge sender 2000 våpen av typen M72 til Ukraina.

Norge vil sende 2000 M72 panservernvåpen til Ukraina. Det melder regjeringen mandag kveld.

– Regjeringen har i ettermiddag besluttet at Norge vil tilby Ukraina våpenstøtte for å forsvare landet mot det militære angrepet fra Russland. Vi legger oss dermed på samme linje som nære allierte og de øvrige nordiske landene. Norge har en restriktiv praksis for eksport av forsvarsmateriell, men Ukraina er nå i en ekstraordinær situasjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Det er allerede klart at det er et tydelig flertall blant de folkevalgte for våpeneksport.

Ifølge en fersk VG-måling mener også et stort flertall av nordmenn at Norge bør sende våpen til Ukraina.

Nyheten kommer etter at regjeringen har konsultert Stortinget. Klokken 18.00 var ukraina-krisen tema i Den utvidede utenriks- og forsvarskomité (DUUFK), etter en intens møtevirksomhet i regjeringen gjennom mandagen.

– Frp har vært tydelige på at vi støtter at vi sender våpen til Ukraina for å støtte opp om den kampen ukrainerne nå kjemper for sitt land, mot den russiske krigsmaskinen, så lenge det ikke svekker norsk forsvarsevne. Det skjer ikke nå, derfor er vi veldig positive til at vi nå gjør det, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til VG.

SV har tidligere sagt at de vil avvente regjeringens eventuelle beslutning før de tar stilling til spørsmålet. Partileder Audun Lysbakken sier de fortsatt trenger mer tid til å vurdere det regjeringen kommer med.

– Jeg har sympati for regjeringens intensjoner, samtidig som jeg mener det er en rekke viktige spørsmål å stille. Det handler om hvor god kontroll vi har, hva som er risikoen, hvor våpnene kan havne. Og det handler om hva slags følger det kan få at vi endrer det som har vært et prinsipp for norsk våpenkontroll i 60 år. Det er krevende at det skal endres så raskt uten at vi har hatt muligheten til en grundig debatt og gjennomgang.

– Det er nå det haster, da?

– Ja, og det er derfor jeg sier at jeg har sympati for intensjonene til regjeringen. Men vi trenger mer tid til å vurdere det i vårt parti. Noen gange tenker jeg det er greit at vi som er folkevalgte også er ærlige på at det ikke er enkelt.

Når regjeringen går inn for å sende våpen til Ukraina, betyr det at Norge bryte med den lange tradisjonen om ikke å eksportere våpen til land i krig, som går tilbake til 1959.

Flere land har gått lenger enn Norge: Allerede er jagerfly, ammunisjon, panservernraketter og andre våpensystemer på vei til Ukraina fra USA, Storbritannia, Danmark, Sverige og andre land.