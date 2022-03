MÅ VÆRE TØFFERE: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal i et møte med USAs senat bedt om strengere sanksjoner.

Zelenskyj bønnfaller USA om hjelp

I et lukket møte med det amerikanske Senatet skal Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ha bedt USA om hjelp til å etablere en flyforbudsone over Ukraina.

Av Vilde Haugen

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Lørdag ettermiddag talte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til det amerikanske Senatet.

Her ber han USA om hjelp til å etablere en «no fly zone» over Ukraina. Det forteller en kilde til CNN.

Zelenskyj skal i det digitale møtet også ha bedt USA om å innføre strengere sanksjoner mot Russland, og bedt om mer militær assistanse.

Ifølge Fox News skal presidenten også ha gått hardt ut mot USA for at de ikke startet med sanskjoner tidligere.

Han skal ha uttalt at «dersom dere hadde startet med sanskjoner for flere måneder siden, hadde det ikke vært krig i dag».

Ber om flere fly

Hovedbudskapet fra presidenten var at Ukraina er takknemlig for støtten de har fått, men at landet trenger mer hjelp. Ifølge CNN har en senator som deltok på møtet uttalt at Zelenskyj argumenterte for at USA bør hjelpe Ukraina med å skaffe flere fly som ukrainske piloter kan ta i bruk.

«Han sa at de ville stå for kampene og flygingen, men at de trenger fly», skriver CNN.

Lørdag erklærte Russland en midlertidig våpenhvile i Ukraina, for å gjøre plass til humanitære korridorer i landet. Noen timer senere ble det meldt om brudd på våpenhvilen.

Ifølge Fox News beskrev den ukrainske lederen grusomme bilder fra krigen, og hevdet at russerne skyter og tar livet av sivile. Han skal ha bedt USA om med «dødelig» hjelp for å slå tilbake Vladimir Putin.

Hardt ut mot Nato

Fredag kveld kom Zelenskyj med en bønn til Nato om å stenge luftrommet over Ukraina og innføre en flyforbudssone. En flyforbudssone over Ukraina innebærer at man stenger luftrommet for Russland, og må opprettholdes med militær makt.

Dersom Nato skulle gå inn for en flyforbudssone over Ukraina, måtte de ha sendt kampfly fra Nato inn i Ukraina.

Nato har avvist denne forespørselen, da det ville bety en voldsom eskalering av krigen og muligens kan utløse en ny verdenskrig.

– Vi er ikke en del av denne konflikten, men vi har et ansvar for at den ikke eskalerer og sprer seg fra Ukraina. Det vil være mer ødeleggende og farligere, uttalte generalsekretær Jens Stoltenberg var tydelig på Natos rolle etter fredagens møte.

Zelenskyj har gått hardt ut mot Nato på grunn av dette. Han anklager forsvarsalliansen for å gi «grønt lys» for bombing av landet.

USA har imidlertid tidligere innført flyforbudssoner over ikke-medlemsland som Irak, Kosova og Libya.

Ber USA stoppe oljeimport

Mens krigen i Ukraina fortsetter på dag ti, har flere amerikanske lovgivere oppfordrer USAs president Joe Biden til å innføre tøffere sanksjoner – for eksempel ved å stoppe import av olje.

Så langt har Det hvite hus utelukket dette, med begrunnelse av at det kan øke oljeprisen i USA ytterligere.

Zelenskyj skal ha tatt opp spørsmålet rundt oljehandelen på møtet, ifølge kildene til CNN. Samtidig skal han sagt at USA bør fjerne all bruk av VISA og MasterCard i Russland.