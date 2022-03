Stoltenberg: De neste dagene kan bli enda mer brutale i Ukraina

BRUSSEL (VG) Natos generalsekretær Jens Stoltenberg spår at vi har verre dager foran oss nå, og sier at Russland bringer inn flere og kraftigere våpen til Ukraina.

– Skoler, sykehus og boligområder er beskutt. Det har vært uforsvarlig aktivitet på et kjernekraftverk, og mange sivile er drept og såret, sier Stoltenberg på sin pressekonferanse etter Natos utenriksministermøte fredag.

– Men dagene som kommer blir sannsynligvis verre, med mer lidelse, død og ødeleggelser, når Russland går inn med hardere våpen, la han til.

Han presiserte at Nato ikke er part i konflikten og har heller ingen planer om å bli det, men vil forsvare medlemslandene. Han ba igjen Russland om å avslutte krigen og vende tilbake til forhandlinger.

– Nato søker ikke krig med Russland, slo han fast.

Stoltenberg sier at Nato-toppene er enige om at de ikke skal gå inn i Ukraina med militære styrker – verken på bakken eller i luften. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba fredag om at det må opprettes en flyforbudssone over landet.

Det innebærer å sende kampfly fra Nato inn i Ukraina, og det avviser Stoltenberg.

– Nato er en forsvarsallianse, vår kjerneoppgave er å holde våre 30 nasjoner trygge. Vi er ikke en del av denne konflikten, men vi har et ansvar for at den ikke eskalerer og sprer seg fra Ukraina. Det vil være mer ødeleggende og farligere, med enda mer menneskelig lidelse.

KRIG: Yevghen Zbormyrsky (49) foran sitt brennende hus i byen Irpin i Ukraina, 4. mars 2022.

– Putins krig

Stoltenberg sier at Nato har advart i mange måneder mot at Putin ville invadere Ukraina, og derfor gjorde forsøk på å finne en diplomatisk løsning.

– På samme tid gjorde vi det klart at Russland ville betale en høy pris for en økt aggresjon mot Ukraina. Russland betaler den prisen nå, sier han og fortsetter:

– Dette er president Putins krig. En krig han har valgt, planlagt og fører mot et fredfullt land.

Stoltenberg sier at Nato har økt støtten til Ukraina og styrker tilstedeværelsen i den østlige delen av alliansens territorium:

– Vi vil fortsette å gjøre det som kreves for å beskytte og forsvare hver del av Nato-territoriet.

IRPIN: En kvinne står utenfor et brennende bygning som har blitt truffet i et rakettangrep i byen Irpin utenfor Kyiv fredag.

Brann i kjernekraftverk

Etter kraftig artilleriskyts mot kjernekraftverket Zaporizjzja sør i Ukraina, oppsto det natt til fredag brann i en bygning utenfor reaktorene. Tre timer senere var brannen slukket, og russiske styrker skal fredag morgen ha tatt kontroll over det som er Europas største atomkraftverk.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) sier det ikke er registrert noen radioaktiv stråling etter angrepet, og det russiske forsvarsdepartementet hevder fredag morgen at kjernekraftverket fungerer «som normalt».

USA: Diplomati fungerer dårlig i bomberegn

Flere – både statsledere, politikere og eksperter – har allerede vært ute og fordømt det russiske angrepet.

Blant de som deltar på utenriksministermøtet er USAs utenriksminister Antony Blinken.

Senere skal EUs utenriksministre møtes, og de får også følge av Nato-sjef Jens Stoltenberg og Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

USA gjentar nå kravet om at Russland og president Vladimir Putin må stoppe krigen, trekke styrkene tilbake og komme til forhandlingsbordet.

TOPPMØTE: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og USAs utenriksminister Anthony Blinken under en fotoseanse etter utenriksministermøtet i Nato fredag 4. mars.

– Diplomati fungerer dårligere hvis russiske missiler, bomber og artilleri fortsetter å regne over våre ukrainske partnere, sier Jake Sullivan, president Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver til internasjonal presse mens Natos utenriksministere sitter sammen i Brussel.

– Vi har kommet hit for å vise Russland at enigheten mellom allierte land aldri har vært større, på et nivå vi aldri har sett før. Nå sitter vår utenriksminister Blinken og våre allierte her og vurderer hva mer vi kan gjøre, sa Sullivan.

På spørsmål om faren for bruken av atomvåpen, svarte USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver slik:

– USA og Russland har gjentatt flere ganger, senest presidentene Biden og Putin i Geneve i juni 2021, at en kjernefysisk krig ikke må bli utkjempet og at den ikke kan bli vunnet. Det er noe alle ansvarlige land med kjernefysiske våpen må respektere, sa Sullivan.

– «Atomterror»

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har i en tale anklaget Russland for «atomterror» etter angrepet, britenes statsminister Boris Johnson anklager Vladimir Putin for å sette hele Europa i fare, mens Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det «er på linje med galskap å angripe på denne måten».

– Jeg forstår godt at folk både er bekymret og redde, men det er ingen umiddelbar fare for at Norge skal rammes. Vi overvåker situasjonen nøye, og vi har god beredskap dersom noe skulle skje, sier han.

Svært alvorlig

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier at angrepet viser «hensynsløs atferd fra russisk side».

– Det å ikke gi tilgang til de som jobber med sikkerhet der, er svært alvorlig. Og det fordømmer vi på det sterkeste sammen med alle våre allierte, sier hun til VG i Brussel, hvor deltar i Natos ekstraordinære utenriksministermøte.

FØR MØTET: Anniken Huitfeldt, nummer to fra høyre, slo av en prat med kollegene Jean-Yves Le Drian (fra venstre), Tysklands Annalena Baerbock, Canadas Melanie Joly, Estlands Eva-Maria Liimetsthe, og Belgias Sophie Wilmes.

Huitfeldt sier at diskusjonen om veien videre for Nato starter nå, i lys av Russlands angrep på Ukraina og den sterke internasjonale fordømmelsen. Denne vurderingen vil pågå fram mot det planlagte Nato-toppmøtet for stats- og regjeringssjefene, i Madrid i juni.

– Vi skal ikke konkludere nå, presiserte hun.

– Hvordan justerer Norge nå sitt forhold til Russland i nord?

– Vi har ikke politisk kontakt akkurat nå. Men noe må gå som vanlig, som fiskerisamarbeid og søk og redning. Det må gå videre på tjenestemanns-nivå, sier Huitfeldt.