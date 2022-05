JUBLENDE SOLDATER: Nord-Koreas øverste leder Kim Jong-un under en militærparade i Pyongyang 27. april i år. Paraden markerte hærens 90-årsjubileum

Sørkoreansk etterretning: Massespredning etter Kims militærparade

Nord-Korea kjemper fremdeles mot skyhøye smittetall. Nå peker Sør-Koreas spiontjeneste på hendelsen som kan ha fått smitten til å eksplodere.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Sør-Koreas etterretningstjeneste har torsdag opplyst til folkevalgte politikere at det omfattende coronautbruddet i Nord-Korea ut ifra deres etterretning ser ut til å ha spredd seg etter den massive militærparaden i Pyongyang den 27. april.

Det melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Newsis.

Paraden markerte at det var 90 år siden landets militære styrker ble opprettet.

Samme måned var preget av to andre folkefester i den nordkoreanske hovedstaden, da det også var 110 år siden landets grunnlegger Kim Il-sung ble født, og 10 år siden Kim Jong-un kom til makten. første 10 år som landets leder

MEDISINER: Kim Jong-un på besøk på et apotek i Pyongyang mandag denne uken.

Ifølge nyhetsbyrået Yonhap, skal etterretningstjenesten også ha nevnt at smitteutbruddet gjør at Nord-Korea nå vurderer å si ja takk til vaksinene de lenge ikke har ønsket å ta imot fra omverden.

Så langt skal nesten to millioner nordkoreanere ha vist symptomer på en feber myndighetene sier har «ukjent opphav». 63 skal ha dødd.

– Den ondartede epidemien er den største krisen siden landets opprinnelse, sa Kim mandag. Han sammenlignet dermed den pågående krisen med blant annet den enorme sultkatastrofen på 90-tallet – i det som har blitt kjent som «den besværlige marsjen».

Landet har et lite utviklet helsevesen, og har så langt takket nei til alle vaksiner de har fått tilbud om. Mangel på medisin for å bekjempe viruset, gjør at myndighetene har anbefalt behandlinger med paracet, antibiotika og gurgling av saltvann.

DESINFISERES: En tankbil ved en oksygenfabrikk i Nord-Korea sprayes ned.

Landets uttalte fiende og nabo i sør, Sør-Korea, har også tilbudt hjelp til naboene i nord.

Nyinnsatte president Yoon Sul-yeol sa mandag at Sør-Korea ikke vil sky noen midler fir å hjelpe nordkoreanerne med å slå ned utbruddet.

Men Nord-Korea har så langt ikke svart på naboens tilbud om hjelp. Samtidig har Kim åpent kritisert sine egne helsemyndigheter for å ikke ha distribuert medisin riktig, ifølge al-Jazeera. Han har kalt ledere i sin egen helsesektor for «uansvarlige».

Fikk du med deg denne? En ny propagandavideo fra Nord-Korea vekket oppsikt i mars: