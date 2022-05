NÆRE KOLLEGER: Nikolaj Patrusjev (t.v.) sammen med president Vladimir Putin.

Russerne har ikke hast: − Nazismen må utryddes 100 prosent

Vladimir Putins nærmeste menn sier tirsdag at Russland ikke har noen hast i krigen i Ukraina. «Nazismen skal utryddes 100 prosent», heter det. Russerne hevder også at de prøver å spare sivile liv.

Uttalelsene kommer fra Nikolaj Patrusjev, mannen som gjerne blir kalt Putins sjefsideolog, og forsvarsminister Sergej Sjojgu. Begge tilhører den svært enge krets av folk rundt presidenten nå under krigen i Ukraina.

– Russland har ingen tidsfrister i Donbas, sier Patrusjev i et intervju med Argumenti i fakti.

– Nazismen må utryddes 100 prosent, ellers vil den heve hodet om noen år - og i enda styggere form, fortsetter Patrusjev, som nå er sekretær i det mektige Sikkerhetsrådet - og som tidligere var sjef for etterretningstjenesten FSB.

Han fastslår også at ordrene fra Putin, som har vært «frigjøring av Donbas og avnazifisering av Ukraina», skal gjennomføres.

Professor: – Illevarslende

Når to så fremstående figurer i Kreml går ut med et slikt intervju akkurat nå, er det ingen tilfeldighet, mener Nupi-professor Jakub M. Godzimirski.

– Når de igjen har en slik hard språkbruk, som de har gått litt bort fra de siste ukene, er det illevarslende. Jeg tror grunnen er at det ble skapt en forventning om et gjennombrudd i krigen innen seiersdagen 9 . mai, og når det ikke skjedde, så vil de kommunisere ut til folk at noe likevel, sakte men sikkert, skjer, mener Nupi-professoren.

Uttalelsene kan også bety at de er villige til å bruke mer tid og krefter på å få gjennomført de militære operasjonene, særlig det å sikre Donetsk og Luhansk, mener Godzimirski.

EKSPERT: Nupi-professor Jakub M. Godzimirski.

«Presisjonsvåpen»

Forsvarsminister Sergej Sjojgu snakker i intervjuet også om at Russland ikke kommer til gå så raskt fram i Donbas. Han hevder at det skyldes behovet for å evakuere den sivile befolkningen, melder Tass. Han kommer også med denne påstanden:

– De russiske væpnede styrkene, i motsetning til de ukrainske, angriper ikke sivil infrastruktur der sivile kan befinne seg. De identifiserer fiendens posisjoner og militære anlegg blir truffet av presisjonsvåpen, hevder forsvarsministeren.

Ifølge Sjojgu opprettes det humanitære korridorer, noe som bremser farten på den militære offensiven.

– Dette gjøres bevisst for å unngå sivile tap.

Konfrontert med at Vesten ikke ser det samme problemet med nazisme i Ukraina som det Russland gjør, svarer Nikolaj Patrusjev:

– Vesten vil ikke ta av seg sine rosa briller før de brutaliserte ukrainske kjeltringene begynner å rase på gatene deres.

Ingen tilfeldigheter

– Det er jo en del av den russiske propagandaen å fremstille Russland som en forsiktig makt som tar hensyn til sivile, selv om vi alle har sett hva som har skjedd for eksempel i Butsja, minner Nupis Godzimirski om.

Overordnet er det viktig å være klar over at akkurat som ved frontlinjen i Donbass, spilles krigen ut i mediene, sier professoren.

– Når de velger å gi et intervju er ikke dette noe som har skjedd spontant, men en del av en større kampanje. Fordi de vet at når folk i Vesten ser at Patrusjev og Sjojgu er intervjuet, vil de kaste seg på og lese det og tolke det.

Ser ikke forskjell

Det har vært et problem helt fra begynnelsen av invasjonen at de politiske og militære målsetningene for operasjonen står litt i konflikt med hverandre, mener Jakub M. Godzimirski.

– Hvis man tenker at det opprinnelige målet var å innsette et nytt, Kreml-styrt regime, så ville det være viktig å ikke gjøre tapene i Ukraina så store. Dette for å skape minst mulig anti-russiske følelser i befolkningen. Det var kanskje det som var utslagsgivende for at de gikk litt forsiktig til verks militært, for å ikke måtte betale for gjenoppbygging av landet, mener han.

Realiteten ble at Russland møtte stor motstand. Og med et betydelig innslag av etniske russere i den ukrainske befolkningen, har Russland et stort problem når de bruker artilleri som ikke ser forskjell på nasjonaliteter, poengterer professoren.

– Nato har brukt Ukraina

– Jeg vil gjerne spørre amerikanerne hva som er forskjellen mellom en nynazist som skyter folk i et supermarked i Buffalo og Azov-militsen, som ydmyket og ødela sivilbefolkningen i Donbas hver dag, år etter år, sier Putins mektige ideolog Patrusjev.

Både Patrusjev og Sjojgu kommer med sterke anklager mot Vesten tirsdag:

– NATO har kommet nær grensene våre og økt sitt kamppotensial mange ganger. Arbeidet ble intensivert for at Ukraina skulle bli medlem av Nato. Ved å gjøre Ukraina fiendtlig mot oss, ble Ukraina brukt som et instrument for press på Russland, sier forsvarsministeren, som også gjentar påstandene om at USA har biologisk militært program i Ukraina.