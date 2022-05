FORLATER PUTIN: Ronald McDonald pakker sammen og forlater Russland for godt som følge av krigen i Ukraina. Med seg tar han over 850 restauranter.

McDonald’s selger seg ut av Russland

Fastfood-giganten McDonald’s opplyser at de ønsker å avslutte virksomheten i Russland. Selskapet sier at videre drift i landet ikke er holdbart, og heller ikke i «samsvar med McDonald’s verdier».

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

32 år etter at McDonald’s først etablerte seg i Russland, opplyser selskapet at de nå vil selge virksomheten og forlate landet.

Begrunnelsen for valget er den humanitære krisen som har oppstått som følge av Russlands invasjon av Ukraina, og et uforutsigbart driftsmiljø.

– Å fortsette å drive restauranter i landet var ikke lengre holdbart eller i samsvar med McDonald’s verdier, uttalte selskapet i en pressemelding mandag.

Fjerner navn, logo og meny

McDonald’s har til hensikt å fjerne selskapets navn, logo, merkevare og meny fra restaurantene, før de vil bli solgt til en lokal kjøper, ifølge The Guardian.

Russland har mer enn 850 McDonald’s-restauranter, som igjen har over 62.000 ansatte. Fastfood-kjeden uttaler imidlertid at alle ansatte vil motta betaling frem til et eventuelt salg har blitt gjennomført.

Fastfood-kjeden stengte driften i Russland i mars på ubestemt tid som følge av invasjonen i Ukraina. Siden har vestlige sanksjoner fra vesten – og gjengjeldende tiltak fra Vladimir Putin – gjort det utfordrende å drive virksomheten.

I april sa McDonald’s at den pausene driften i Russland og Ukraina har kostet dem 27 millioner amerikanske dollar i første kvartal, da de fortsatte å betale lønn, leverandører og leiekontrakter i Ukraina. De sa også at varer for rundt 100 millioner dollar måtte kastes, skriver Bloomberg.

DEN FØRSTE RESTAURANTEN: Russlands første McDonald’s ble åpnet i Pushkin Sqaure i Moskva, i januar 1990. Det var den første amerikanske restaurantkjeden som inntok Sovietunionen.

McDonald’s åpnet sin første restaurant i Moskva i 1990, da det sovjetiske regimet falt fra hverandre. På den tiden sto hundrevis av mennesker i kø for å smake på en «Big Mac».

«Hvis du ikke kan dra til Amerika, kom til McDonald’s i Moskva», sa en annonse på den tiden, ifølge The Washington Post.

– En vanskelig beslutning

Administrerende direktør Chris Kempczinski uttalte at dedikasjonen og lojaliteten til ansatte og hundrevis av russiske leverandører gjorde at det «var en vanskelig beslutning å ta», skriver AP News.

– Men vi har en forpliktelse til vårt globale fellesskap og må være standhaftige i våre verdier, sa han.

– Det er umulig å ignorere den humanitære krisen forårsaket av krigen i Ukraina. Og det er umulig å forestille seg at de gylne byene representerer det samme håpet og løftet som førte til at vi gikk inn på det russiske markedet for 32 år siden.

FJERNER LOGO: Samtlige lokaler vil bli solgt til en lokal kjøper, og logoene vil bli fjernet, opplyser selskapet. Merkevaren McDonald’s vil imidlertid bestå, skriver de.

Til å begynne med holdt hamburgerkjeden seg relativt taus vedrørende angrepet på Ukraina. Etter offentlig press valgte imidlertid store selskaper som McDonald’s og Coca-Cola å boikotte drift i Russland.

Kunngjøringen om å selge seg helt ut er en sterk illustrasjon på hvordan den vestlige verden har vendt seg mot Putins regime, konkluderer CNBC.

Bedriften ventes å tjene opptil 1,4 milliarder dollar på salget. Aksjer i bedriften falt 0,1 prosent på New York-børsen mandag morgen.

Avgjørelsen om å selge kan imidlertid øke aksjekursen etter hvert, sier en analytiker til avisen.