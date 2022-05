AVVISER ANKLAGENE: Frankrikes solidaritetsminister Damien Abad (t.h.) på vei ut fra sitt første regjeringsmøte mandag. Han avviser anklagene om voldtekt og sier en funksjonsnedsettelse gjør at han ikke er i stand til å utføre et seksuelt overgrep.

Fransk minister anklages for voldtekt

Presset øker mot Frankrikes nyutnevnte solidaritetsminister, som anklages for å ha voldtatt to kvinner rundt 2010. Damien Abad avviser anklagene.

Av NTB

Mandag gikk Abad ut og sa at han ikke har tenkt å trekke seg fra regjeringen.

– Burde en uskyldig mann gå av? Det synes ikke jeg. Jeg bestrider anklagene mot meg på det sterkeste. jeg har aldri i mitt liv voldtatt en kvinne, sa Abad til journalister i hjemregionen Ain øst i Frankrike, ved grensen til Sveits.

Anklagene som går mer enn ti år tilbake i tid, er også blitt en politisk hodepine for president Emmanuel Macron og hans ferske statsminister Elisabeth Borne, som prøver å holde stø kurs fram mot parlamentsvalget i juni.

Abad hadde hoppet av fra høyreopposisjonen, og det ble regnet som et kupp for Macron da 42-åringen før helgen ble minister med ansvar for blant annet funksjonshemmedes vilkår.

Forteller om tvang

Allerede dagen etter utnevnelsen, meldte nettavisen Mediapart at en gruppe som har sprunget ut av metoo-bevegelsen i Frankrike, hadde varslet påtalemyndigheten om anklager mot Abad fra 2010 og 2011.

En av kvinnen sier hun fikk en blackout etter å ha fått et glass champagne av Abad i 2010 og våknet på et hotellrom med Abad. Hun hadde smerter og var kun ikledd undertøy. Hun tror hun kan ha blitt dopet ned, men anmeldte ikke saken den gangen.

Den andre kvinnen sier hun og Abad hadde sex i 2011 – først med samtykke, men så hevder hun at han tvang henne til analsex. Ifølge nyhetssaken varslet hun politiet, men gikk ikke til formell anmeldelse. En senere påstand i 2017 ble avvist av påtalemyndigheten.

– Jeg er lettet over at dette er kommet ut, for jeg banket på ganske mange dører for å få noen til å gjøre noe da saken ble avvist, fordi jeg synters det var urettferdig. Mange visste om det, men enkelte ville heller se en annen vei enn å stille spørsmål, sier kvinnen.

– Må ha hjelp til sex

I en tidligere uttalelse der han avviser påstanden, sier Abad at hans egen funksjonsnedsettelse gjør at han ikke er i stand til å gjennomføre et seksuelt overgrep. Ministeren har arthtrogryposis, en tilstand med bøyde og stive ledd, og sier han må ha hjelp fra en partner for å kunne ha sex.

Før anklagene mot Abad har flere politikere trukket seg fra det kommende valget etter påstander om vold mot kvinner.