ØKONOMISK USIKKERHET: Folk passerer New York Stock Exchange (NYSE). Krigen i Ukraina skaper usikkerhet i økonomien verden over.

Rapport: Dramatisk økning i dollarmilliardærer under pandemien

Formuene til verdens milliardærer har økt med over 36 billioner dollar i løpet av coronapandemien, slår Oxfam-rapport fast. Samtidig risikerer 263 millioner mennesker å bli rammet av fattigdom innen året er omme.

Av Silje Lien Sveen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Pandemien har så langt skapt rundt 573 nye dollarmillardærer, noe som tilsvarer en ny dollarmilliardær hver 30. time.

Det kommer frem i en Oxfam-rapport, omtalt av blant annet CNN. Oxfam er en internasjonal, ikke-statlig organisasjon, som jobber for å motvirke fattigdom og ulikhet.

Rapporten ser på ulikhet de siste to årene, og konkluderer med at dollarmilliardærers nettoverdi totalt har økt med 3.8 billioner dollar – 42 prosent – til 12.7 billioner dollar.

12.7 billioner amerikanske dollar tilsvarer 123 billioner norske kroner.

En stor del av økningen, er ifølge CNN drevet av oppgangstider i aksjemarkedene, som følge av at regjeringer over hele verden pumpet inn penger i sine lands økonomier i form av coronastøtte, for å dempe de økonomiske konsekvensene av pandemien.

Rapporten legges frem samtidig som verdens rikeste er samlet under Verdens økonomiske forums årlige toppmøte i Davos i Sveits.

ÅRLIG TOPPLEDERMØTE: Verdens økonomiske forum. På bildet er CNBC-anker Geoff Cutmore, administrerende direktør for Det internasjonale pengefondet (IMF) Kristalina Georgieva, guvernør i den Franske Bank François Villeroy de Galhau, Citi-sjef Jane Fraser og medformann i Carlyle David Rubenstein.

FN-topp med matbønn

Samtidig rammes vanlige forbrukere verden over, av skyhøye kostnader for energi og mat, blant annet som følge av krigen i Ukraina.

Den voksende ulikheten og økningen i matprisene, er blant faktorene som ifølge Oxfam kan drive opptil 263 millioner mennesker inn i fattigdom i løpet av året.

– Jeg har aldri sett en så dramatisk vekst i fattigdom og økende rikdom på samme tid i historien. Det vil skade mange mennesker, sier Oxfams leder for ulikhetspolitikk, Max Lawson, i en uttalelse gjengitt av CNN.

Flere steder i verden trues nå av sultkatastrofer, og på møtet i Davos, benyttet lederen av FNs matprogram (WP) David Beasley, muligheten til å be verdens rikeste om å bidra til matsikkerheten, skriver NTB.

– Det er på tide at milliardærene stiller opp mot den globale trussel mot matsikkerheten.

Leder av FNs matprogram David Beasley.

Beasley viste samtidig til en meldingsutveksling med Elon Musk i sosiale medier i fjor, hvor Tesla-sjefen sa han ville selge aksjer for 6 milliarder dollar og gi pengene til FNs matprogram, dersom de kunne beskrive hvordan pengene kunne få slutt på sult i verden.

– Siden den gang har Musk plassert 6 milliarder dollar i en stiftelse. Alle trodde pengene kom til oss, men vi har ikke sett snurten av det. Men jeg håper fortsatt, sier Beasley til nyhetsbyrået AP.

FN-lederen sa også at han vil nå ut til andre milliardærer.

– Verden er i skikkelig trøbbel. Dette er ikke retorikk eller p***preik. Dere må stille opp nå, for verden trenger dere, sier Beasley.

Ønsker skatteordning for «super-rike»

Oxfam krever nå at myndighetene skattelegger de rikeste ytterlige, og tar blant annet til orde for en midlertidig ordning hvor verdens rikeste bedrifter skatter 90 prosent av overskuddet, i tillegg til en engangsskatt på milliardærenes formue.

Samtidig foreslår organisasjonen en permanent formueskatt på 2 prosent på eiendeler over fem millioner dollar, og fem prosent på nettoformuer over en milliard.

Dette kan samle inn 2.5 billioner dollar på verdensbasis, skriver CNN.