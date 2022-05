1 / 3 ENDELIG UTE: I flere uker har sivile vært innesperret i stålverket Azovstal. MOT REDNINGEN: To busser tok med seg evakuerte sivile fra Azovstal fredag, ifølge Reuters. ENDELIG UTE: Sivile eskorteres vekk fra stålverket av Røde Kors-arbeidere og russiske myndigheter. Bildet er fra en video utgitt av det russiske forsvarsdepartementet. forrige neste fullskjerm ENDELIG UTE: I flere uker har sivile vært innesperret i stålverket Azovstal.

Her slipper de ut fra stålverket i Mariupol

Redningsarbeider ved Azovstal i Mariupol fortsetter, sakte, men sikkert. Fredag slapp 50 sivile endelig ut av det beleirede stålverket.

Av Ingri Bergo

Publisert:

Både ukrainske og russiske myndigheter bekrefter evakueringen.

– I dag ble det evakuert 50 kvinner, barn og eldre fra Azovstal-fabrikken, sier Ukrainas visestatsminister Irina Veresjtsjuk i en melding på tjenesten Telegram, ifølge NTB.

Russland har bekreftet antallet evakuerte fredag og sier «humanitæroperasjonen ved Azovstal fortsetter 7. mai», ifølge Reuters.

Tidligere denne uken meldte ordføreren i byen at rundt 200 personer var fanget i det utbombede stålverket med liten tilgang på vann og mat. Det er uklart hvor mange som er igjen.

Stålverket i Mariupol er siste skanse før russiske styrker får full kontroll over den strategisk viktige havnebyen.

Det er enighet om en tidsbestemt våpenhvile for å la sivile som har gått i dekning der, slippe ut.

I SKUDDLINJEN: Bildet er tatt av nyhetsbyrået Reuters og viser pro-russiske soldater som skyter fra en tanks nær Azovstal-stålverket på torsdag. PÅ VEI UT: Ifølge russiske myndigheter var det 11 barn blant de 50 evakuerte.

Zelenskyj: Jobber for å få ut soldatene

Dette var det tredje FN-organiserte forsøket på å få sivile ut av stålverket. Fredag morgen sa FN at til sammen har 500 sivile blitt evakuert fra Mariupol og stålverket i løpet av operasjonen.

Den ukrainske visestatsministeren sa evakueringsforsøkene vil fortsette lørdag, men at russiske styrker gjentatte ganger brøt våpenhvilen og at evakueringen derfor gikk veldig sakte.

Rundt 2000 ukrainske soldater skal også ha forskanset seg inne i stålverket.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier fredag kveld at det jobbes med en diplomatisk innsats for å redde soldatene som er fanget inne i stålverket, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ifølge presidenten involverer dette «innflytelsesrike tredjeparter og stater».

9. mai-feiringen

Russland har intensivert angrepene mot Azovstal denne uken og det har vært meldt om harde, blodige kamper rundt stålverket.

Tidligere fredag beskyldte ukrainsk kommandant ved stålverket Russland for å bryte våpenhvilen, og sa at minst en person var blitt drept i forsøket på å evakuere.

Mariupol er utpekt som en potensiell nøkkelbrikke i den russiske planen for feiringen av merkedagen 9. mai, da Russland seiret over Nazi-Tyskland under andre verdenskrig.

Ifølge den ukrainske etterretningstjenesten er byen i ferd med å vaskes ren for «rusk, lik og ueksplodert russiske ammunisjon», skriver The Guardian.

Tankesmien the Institute for the Study of War (ISW) skrev i går at de tror Russland tar Azovstal i løpet av få dager. Skjer det innen mandag, kan det være seieren mange tror den russiske presidenten søker før 9. mai-feiringen.

I sin ferskeste oppdatering natt til lørdag skriver tankesmien at den fortsatte ukrainske motstanden i stålverket og den sivile motstanden mot okkupasjonen kan ødelegge Russlands planer om å «vise frem» Mariupol på Seiersdagen.

– Tiden vil komme

– Tiden vil komme for å feire Seiersdagen i Mariupol, sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov, ifølge Reuters, da han ble spurt om hvilke planer Russland har for å feire andre verdenskrigs-markeringen i Ukraina.

Russlands president Vladimir Putin erklærte seier i Mariupol 21. april. Samtidig ga han ordre om å beleire stålverket og befalte ukrainske soldater om å overgi seg.