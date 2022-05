VANT VALGET: Sinn Feins Michelle O'Neill (i midten) kan nå bli førsteminister i Nord-Irland, noe som er historisk. Til høyre for henne står partileder Mary Lou McDonald.

Sinn Féin tok historisk seier i Nord-Irland

Det irske nasjonalistpartiet Sinn Féin har for første gang vunnet valget i Nord-Irland, som aldri har vært styrt av noe annet enn probritiske unionister.

Av NTB

Helt siden Nord-Irland ble grunnlagt som en protestantisk-dominert provins med britisk suverenitet for 100 år siden, har probritiske politikere ledet regjeringen.

Men nå har et irsk nasjonalistparti som ønsker et samlet Irland, vunnet flest plasser i Den nordirske forsamlingen i Belfast. Det betyr også at Sinn Féin for første gang i historien har rett på førsteministeren i den nordirske regjeringen.

Folkeforsamlingen på Stormont i Belfast har 90 representanter. De endelige resultatene viser at Sinn Féin har sikret seg 27 av dem, mens Det demokratiske unionistpartiet (DUP) har 25. Sentrumspartiet Alliansen har også hatt kraftig fremgang og har fått 17 plasser.

Sinn Féin har fått 29 prosent av stemmene, mot DUPs 21,3 prosent.

PÅ OPPTUR: Michelle O'Neill, Sinn Feins leder i Nord-Irland, på en valgplakat i West Belfast.

Seieren er en milepæl for et parti som lenge var knyttet til den paramilitære gruppen IRA, en gruppe som i flere tiår brukte vold i et forsøk på å tvinge vekk britisk kontroll. Også den britiske hæren, en tidligere nordirsk politistyrke og protestantiske paramilitære grupper var dypt involvert i voldsspiralen.

Valgseieren betyr at Sinn Féin er et skritt nærmere drømmen om å samle Irland, selv om dette er blitt sterkt tonet ned under valgkampen. I stedet har partiet snakket om mer hverdagslige og felles bekymringer, som lange ventelister i helsevesenet og prisstigningen på mat og drivstoff.

Underkommunisert drøm

Det har appellert til mange velgere som sliter med å få endene til å møtes.

– Jeg har varmen på i bare én time per dag, sier Sinead Quinn, som har dannet gruppen Derry Against Food Poverty for å presse politikerne til å gjøre noe med de økte levekostnadene.

– Hele vennekretsen min er rammet av dette. Jeg tror ikke du kan kaste en eneste stein i Nord-Irland uten å treffe et lokalsamfunn som er rammet av det, sier hun.

Når seieren nå er i boks, knyttes spenningen til hvordan de andre partiene vil håndtere en situasjon som den britiske provinsen aldri tidligere har opplevd.

Mange velgere er først og fremst opptatt av at valget skal gi en fungerende regjering, og ikke mer splittelse og konflikt.

Skjør maktdeling

Maktdelingen i Nord-Irland er basert på et system som ble laget i forbindelse med Langfredagsavtalen i 1998, og som fikk slutt på flere tiår med voldelig konflikt mellom protestanter og katolikker. De to øverste vervene i regjeringen – førsteministeren og andreministeren – skal fordeles mellom det største unionistiske partiet og det største nasjonalistiske.

Begge vervene må fylles for at regjeringen skal kunne fungere. DUP, som de siste tyve årene har vært det største i folkeforsamlingen, har antydet at det ikke vil delta i en regjering der Sinn Féin har førsteministeren.

VALG I NORD-IRLAND: En kvinne på vei ut av valglokalet i West Belfast.

DUP krever også store endringer i Nord-Irland-protokollen, og har satt dette som betingelse for regjeringsdeltagelse. Protokollen ble forhandlet fram mellom Storbritannia og EU som en del av brexit og skal hindre harde grensereguleringer mellom Nord-Irland og EU-landet Irland.

Men protokollen har samtidig ført til grensekontroll på enkelte varer som passerer Irskesjøen mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia, noe mange unionister er svært misfornøyd med.

– De politiske institusjonene må være bærekraftige. Og det betyr at vi må håndtere de store sakene som ligger foran oss, ikke minst skadene som Nord-Irland-protokollen forårsaker når det gjelder å undergrave politisk stabilitet i Nord-Irland, sa DUP-leder Jeffrey Donaldson to dager før valget.

Nye spenninger

Den anspente situasjonen i kjølvannet av brexit har også ført til enkelte voldelige sammenstøt. For ett år siden brøt det ut opptøyer i områder med protestantiske innbyggere, og i april ble det arrangert en ytterliggående republikansk marsj i Derry, også kalt Londonderry, der det ble kastet bensinbomber mot politiet.

I et forsøk på å støtte opp om de nordirske unionistenes krav har den britiske regjeringen truet EU med å si opp hele brexitavtalen hvis det ikke blir gjort store endringer i protokollen.

Forhandlingene er nå fastlåste, og EU anklager Storbritannias statsminister Boris Johnson for å nekte å innføre regler som han tidligere har forpliktet seg til.

Samtidig er det politiske landskapet i Nord-Irland i ferd med å endre seg. Partiet Alliansen, som hverken regner seg som unionistisk eller nasjonalistisk, kan glede seg over kraftig fremgang. Spesielt unge velgere avviser de tradisjonelle politiske merkelappene.

Først neste uke vil forsøkene på å danne en ny regjering starte. Hvis ingen regjering er på plass innen seks måneder, må det holdes nyvalg, noe som vil føre til mer usikkerhet.

Sinead Quinn, aktivisten som anser at kampen mot fattigdom er den aller viktigste, håper at samarbeidet ikke kollapser. I så fall mener hun det vil bety at politikerne forsømmer sin plikt.

– Begge samfunnsgruppene sliter. Jeg håper virkelig at politikerne lytter, sier hun.