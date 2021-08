Motstridende meldinger om at Taliban har inntatt Kabul flyplass

Meldinger om at Taliban har tatt kontroll over deler av flyplassen, ble møtt med en kontant avvisning fra Pentagon.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Nå nettopp

AFP meldte først at Taliban har tatt kontroll over deler av flyplassen i Kabul, og viste til en Twitter-melding:

– I dag ble tre viktige steder i den militære delen av flyplassen i Kabul evakuert av amerikanerne og kontrolleres nå av det islamske emiratet, skrev Bilal Karimi, som AFP sier er en Taliban-talsmann, i en Twitter-melding.

Men Pentagon slo hardt tilbake.

Pressesekretær John Kirby i det amerikanske forsvarsdepartementet sier ifølge flere medier at Taliban ikke kontrollerer noen deler av flyplassen. Noen melder at han sa ingen deler av den militære delen av flyplassen.

– Rapporter om noe annet er falske. Taliban kontrollerer ikke noen inngangsporter eller flyplassoperasjoner – de er fortsatt under USAs militære kontroll, er beskjeden fra Kirby, ifølge flere amerikanske journalister.

En av BBCs Midtøsten-korrespondenter, Nafiseh Kohnavard, skrev at Taliban hadde tatt kontroll over deler av flyplassen på Twitter tidligere i kveld, men slettet meldingen da hun ikke fikk bekreftet om det stemte. Like etter at AFP publiserte sin melding, skrev hun at det stemmer likevel og at det ifølge hennes kilder vil være en “gradvis prosess”.

– Taliban kontrollerer nå en del av flyplassen i Kabul, inkludert en seksjon av den militære siden, og vil gradvis ha full kontroll før 31. august, skrev BBC-reporteren.

Etter Pentagons kontante avvisning, skriver hun:

Det norske Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) holder kontakten med det norske feltsykehuset på flyplassen. FOH opplyser til nyhetsbyrået NTB at de ikke har informasjon som kan bekrefte Talibans uttalelse.

– Men det er ikke urealistisk at de kan ta kontroll over deler av flyplassen uten at det påvirker vår sikkerhetssituasjon, sier oberstløytnant Ivar Moen, talsmann for FOH, til NTB.

Pressetalsmann Kirby sa på en Pentagon-pressekonferanse tidligere fredag kveld at USA vil kunne fly folk ut til aller siste stund. De hadde fredag ettermiddag en styrke på 5000 menn og kvinner på flyplassen, ifølge Kirby.

Det hvite hus har fredag også bekreftet at 31. august fortsatt er datoen for den siste uttrekningen og at uttrekningen ikke er fremskyndet.