ÅTTE DØDE: Ambulanser kjører bort fra festivalområdet hvor åtte personer mistet livet.

Vitner om festivaltragedien i Houston: − Folk ble trampet ned

Konsertpublikum beskriver nå dramatikken fra innsiden av Travis Scott-konserten, der åtte personer, deriblant en 14-åring, mistet livet.

Flere av menneskene som var til stede under konserten i den amerikanske byen Houston natt til lørdag deler lignende opplevelser:

De beskriver kaotiske scener, at det var trangt og vanskelig å puste – og at rop om å stoppe konserten ikke ble hørt.

En av dem som har delt sine opplevelser, blant annet til CNN, er intensivsykepleier Madeline Eskins. VG har vært i kontakt med Eskins som henviser til et innlegg hun har skrevet på Instagram.

BESVIMTE: Madeline Eskins og kjæresten Sam var til stede under Travis Scott-konserten i Houston. De to mistet hverandre i folkekaoset da Madeline besvimte og ble ført til sikkerhet.

Der skriver Eskins at hun først besvimte som følge av at mennesker ble presset opp mot henne. Deretter skal hennes bevisstløse kropp ha blitt «crowdsurfet» ut av den tettpakkede folkemengden.

– Da jeg våknet hadde jeg en vannflaske i fanget, uten en anelse om hva som hadde skjedd. Da jeg reiste meg så jeg at folk rundt meg ble båret ut av sikkerhetsvakter, med øynene rullet bakover, blødende fra nese og munn, skriver Eskins.

På historiefunksjonen til Instagram har hun også delt videoer fra festivalen.

FULLSATT: Slik så det ut foran scenen da Travis Scott opptrådte første dag av Astroworld-festivalen i Houston Texas fredag.

– Fullstendig kaotisk

Deretter skal en av sikkerhetsvaktene ha bedt henne om å bistå med å hjelpe bevisstløse og skadede personer. Ifølge Eskins ba hun om nødutstyr; ventilasjonsbager som brukes til å gjenopplive personer som ikke kan puste, samt hjertestartere.

Hun skal da ha fått beskjed om at dette ikke fantes tilgjengelig.

– Folk fra publikum forsøkte å hjelpe. Tenåringer prøvde å gjennomføre hjerte- lungeredning, men de gjorde det feil. Jeg så personer som ville gjenopplive personer som hadde puls, fordi ingen hadde gjennomført en puls-sjekk. Det var fullstendig kaotisk, beskriver hun.

Sjekket puls

Helt til konserten ble avsluttet skal hun ha foretatt kompresjoner og bandasjering, samt hjulpet til med å flytte folk over på bårer.

– Folk ble trampet ned og knust. Det fantes ingen mobildekning for å kunne ringe etter hjelp. Folk bad mannskapet som betjente scenen om å stoppe konserten. Det ville de ikke. Jeg er så skuffet og trist, skriver Eskins videre.

14-åring blant de døde

Hun var en av de 50.000 personene som hadde sikret seg billetter til den utsolgte Astroworld-festivalen i Houston Texas, hvor åtte personer mistet livet.

Houston-borgermester Sylvester Turner fortalte under en pressekonferanse lørdag kveld norsk tid at de døde er mellom 14 til 27 år gamle, og at barn helt ned i 10-års alderen skal være blant de skadede.

Minst 25 personer ble hastet av gårde til sykehus, og omtrent 300 personer fikk behandling på et feltsykehus ved konsertscenen. Ifølge CNN er 13 personer fortsatt innlagt på sykehus, fem av dem under 18 år gamle.

Rapperen Travis Scott har uttalt at han «er helt knust», og at politiet har hans fulle støtte i sine undersøkelser av hva som skjedde.

– Vanskelig å puste

CNN har intervjuet konsertgjengerne Nick Johnson og Angel Rodriguez, som forteller at rapperen Travis Scott stoppet showet ved minst tre anledninger for å be om hjelp til konsertgjengere i nød. De beskriver at stemningen blant publikum hadde bygget seg opp over lang tid fredag kveld.

– Det pågikk i over to timer. Det ble bare verre og verre. Folk bare, du kan ikke puste, for du føler at det ligger et tungt teppe over deg, sier Johnson.

Rodrigues forteller videre at folk presset mot scenen:

– Det var så vanskelig å puste der fremme. Du måtte bare vente til det ble presset tilbake, fordi når publikum ble presset fremover, var det sannsynlig at man i det neste ble presset tilbake. Når man presses tilbake, er det alltid noen som faller.

– Det var så vanskelig å bevege armene og å puste, så jeg endte med å dytte dem som var foran meg bare for å kunne trekke pusten, fortsetter Rodrigues.

AVLYST: Alle videre Astroworld-arrangementer er avlyst etter den dramatiske Travis Scott-konserten.

– Som å se et Jenga-tårn velte

En annen Instagrambruker ved navn «SeannaFatih» skal også ha befunnet seg i publikumshavet. Hun skriver at den store folkemengden etter hvert gjorde det vanskelig å puste.

Også hun har publisert videoer fra konserten.

– I løpet av de første 30 sekundene av den første sangen begynte folk å drukne i andre mennesker. (...) Dersom noen løftet armene opp i været var det umulig å senke de igjen.

– Det ble trangere og trangere, og vanskelig å puste. Hundretalls mennesker begynte å rope etter hjelp uten å bli hørt. Med en gang noen falt så åpnet det seg et slags hull i bakken. Det var som å se et Jenga-tårn velte. Person etter person ble sugd ned.

Brukeren skriver videre at hun så skrekk i alle hun fikk øyekontakt med og at hun begynte å innse at det var fare for å bli trampet i hjel.

Også på Twitter har personer delt sine opplevelser fra konsert-kaoset. En person skriver følgende:

«Jeg døde nesten, jeg overdriver ikke. Da jeg klarte å komme meg ut, skrek jeg til politiet, livvaktene og de som befant seg i VIP-seksjonen om hva som foregikk. Alle ignorerte meg. Jeg er fortsatt i sjokk».

Lover grundig gjennomgang

Houston-borgermester Sylvester Turner lover ifølge The New York Times en grundig gjennomgang og etterforskning av konsertarrangementet.

Han mener det er for tidlig å si om sikkerheten var tilstrekkelig.

– Vi ser på alle mulige årsaker til hvorfor denne hendelsen har oppstått, og hva som kan ha forårsaket hjertestans. Ingenting er utelukket, sier Turner til avisen.