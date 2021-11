STORE FØLGER: Folk slukker brann i biler som ble forårsaket av bombeeksplosjon nær parlamentsbygningen i Kampala i Uganda tirsdag.

Flere drept og skadet etter to selvmordsangrep i Uganda

Tirsdag formiddag lokal tid var det to selvmordsangrep i Ugandas hovedstad, Kampala. Seks skal være drept og 36 skal være skadet.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ugandas regjering skriver på Twitter at det tirsdag var to selvmordsbombeangrep i landet hovedstad Kampala. Et klokken 10.03 og et klokken 10.06 lokal tid.

Nyhetsnettstedet Al Jazeera skriver at én selvmordsbomber utløste en bombe ved parlamentsbygningen og at to selvmordsbombere på motorsykler utløste bomber ved byens politistasjon.

Ugandas president, Yoweri K Museveni, har tvitret at totalt seks personer skal være drept, inkludert de tre selvmordsbomberne. 36 skal være skadet etter angrepene.

The Washington Post skriver at scener som ble sendt på lokale nyhetskanaler viste blodige kontorarbeidere som flyktet fra eksplosjonene. Timer senere var gatene i sentrum av Kampala nesten tomme.

VAKTHOLD: Medlemmer av Uganda People's Defence Force (UPDF) går nær et av eksplosjonsstedene i Kamapala i Uganda.

– Veldig alvorlig

Ifølge Al Jazeera har det lokale politiet uttalt at de tror en innenlandsk gruppe alliert med De Allierte Demokratiske Styrkene (ADF), som skal være tilknyttet IS-gruppen i Sentral-Afrika, står bak angrepene.

Alex Atuhaire, journalist ved Kampala Report, sa til Al Jazeera at involveringen av ugandiske styrker i fredsbevarende aktiviteter i regionen «gjør Uganda til et mål for noen av disse gruppene».

– Situasjonen i Kampala er delikat for øyeblikket. Måten angrepene har blitt utført på antyder at saken er veldig, veldig alvorlig, sa Atuhaire til nettstedet.

Ugandiske myndigheter har oppfordret til årvåkenhet i kjølvannet av en rekke bombeeksplosjoner de siste ukene.

Flere angrep siste måneden

En person ble drept og minst syv andre såret i en eksplosjon på en restaurant i en forstad til Kampala 23. oktober. En annen eksplosjon to dager senere på en passasjerbuss drepte bare selvmordsbomberen, ifølge det lokale politiet.

Al Jazeera skriver at ADF tok på seg ansvaret for restaurantangrepet forrige måned. Gruppen har lenge vært motstandere av styret til mangeårig president Yoweri Museveni, en amerikansk sikkerhetsalliert som var den første afrikanske lederen som satte inn fredsbevarende styrker i Somalia for å beskytte den føderale regjeringen fra den væpnede gruppen al-Shabab.

Selv før disse angrepene, hadde den britiske regjeringen oppdatert sine reiseråd til Uganda og erklært at ekstremister «svært sannsynlig vil prøve å utføre angrep» i landet.

The Washington Post skriver at det verste angrepet i nyere tid i Uganda var en bombing av flere barer i 2010 av den somaliske islamistgruppen al-Shabab. Revelers så på verdensmesterskapet i barene, og 74 mennesker ble drept.