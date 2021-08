KJEMPET MOT TALIBAN: Det skal være denne statuen, av Abdul Ali Mazari, som er blitt vandalisert av Taliban. Bildet er tatt i provinsen Bamiyan 13. april 2011.

AP: Taliban har vandalisert og ødelagt statue

Etniske minoriteter i Afghanistan frykter for fremtiden. Ifølge nyhetsbyrået AP skal Taliban denne uken ha sprengt i stykker en statue av en tidligere leder fra hazarafolket.

Av Ingrid Hovda Storaas

Statuen forestilte Abdul Ali Mazari, en sjiamuslimsk militsleder som tilhørte den etniske minoriteten hazaraene, og som ble drept av Taliban under kamper i 1995.

Ifølge AP er statuen denne uken blitt sprengt i fillebiter, etter at Taliban har gjenvunnet makten i Afghanistan. AFP melder at hodet på statuen er skåret av, skriver NTB.

Bilder i sosiale medier skal vise den ødelagte statuen.

– Vi er ikke sikre på hvem som har ødelagt statuen, men det finnes ulike Taliban-grupper her, hvorav noen er kjent for å være brutale, sier en innbygger til nyhetsbyrået AFP.

Statuen sto i Bamiyan-provinsen sentralt i landet – den samme provinsen der Taliban vekket internasjonal harme i 2001, da de sprengte i stykker to uerstattelige Buddha-statuer.

Statuene sto på UNESCOs verdensarvliste over kulturminner, og var over 1500 år gamle. De ble ødelagt kort tid før USA gikk inn i Afghanistan for å drive Taliban fra makten.

Ødeleggelse av kulturminner er gjentatte ganger i verdenshistorien blitt ødelagt gjennom krig og konflikt – ofte med vilje. Les mer om det her.

SPRENGTE STATUE: Taliban-soldater foran fjellet der de over 1500 år gamle Buddha-statuene ble sprengt i stykker i mars 2001. 1 av 2 Foto: AMIR SHAH / AP

Meldingene om den sprengte statuen kommer etter at Taliban under en pressekonferanse tirsdag kom med en rekke løfter om å respektere menneskerettighetene. De sa blant annet at tolker som har jobbet for utenlandske styrker ikke vil bli straffet og at kvinners rettigheter vil bli respektert.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har etniske minoriteter i Afghanistan – som hazarafolket – likevel grunn til å frykte for fremtiden.

– Da de sist styrte Afghanistan sto de for massehenrettelser av hazarafolket. De undertrykte dem og de tvang titusener av dem til å flykte fra Afghanistan, sier Niamatullah Ibrahimi ved universitetet La Trobe i Melbourne i Australia til Guardian.

Minoritetsgruppen utgjør i underkant av ti prosent av av befolkningen, og er, i motsetning til det store flertallet av Afghanistans befolkning, sjiamuslimer. De har gjennom historien vært utsatt for diskriminering, forfølgelse og en rekke brutale brutale angrep.

I april i år ble blant annet syv hazaraer funnet skutt og drept ved Jalalabad øst i landet, skriver NTB.