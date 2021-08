STRITTER IMOT: Demonstranter med og uten munnbind samlet seg i Melbourne og Brisbane lørdag.

Corona-protester i Australia: − En av de voldeligste på 20 år

Tusenvis demonstrerte mot smitteverntiltakene i to australske storbyer lørdag. Flere politibetjenter endte opp på sykehus og hundrevis er arrestert i etterkant av opptøyene.

– Det vi så i går ... det var nok en av de voldeligste demonstrasjonene vi har sett på tyve år, sa politisjef i Melbourne Shane Patton skriver The Guardian.

Mellom to og tre tusen mennesker møtte opp i demonstrasjoner mot smittevernrestriksjoner i Melbourne og Brisbane lørdag formiddag. Samme dag nådde Australia en ny nasjonal toppnotering med 832 nye smittetilfeller av coronaviruset.

Politisjefen sier at politibetjentene ikke hadde noe annet valg enn å bruke ikke-dødelige våpen for å forsvare seg fra demonstrantene. Ni av de 700 politibetjentene som var tilstede endte opp på sykehus.

STORE FOLKEMENGDER: Flere tusen demonstrerte i storbyene Melbourne og Brisbane i Australia lørdag. Politimester i delstaten Victoria, som huser Melbourne, kaller demonstrantene for «egoistiske».

– Skammelig og egoistisk

– Det virker som at de kom med en intensjon om å være voldelige, sier Patton.

Han forteller at mesteparten av demonstrantene var menn mellom 25 og 40 år, og at de bevisst brøyt både lov og smittevernregler. Mesteparten av demonstrantene brukte ikke munnbind.

– Jeg håper bare at dette ikke resulterer i et smitteutbrudd, sier Patton.

– Risikoen som disse menneskene nå har tatt på bekostning av resten av samfunnet, ved å oppføre seg slik i går, var skammelig og egoistisk.

I en pressemelding opplyste politiet lørdag at 218 demonstranter er arrestert og 236 personer har blitt bøtelagt. Ytterligere tre personer sitter i varetekt for overfall mot politibetjenter.

Alle arresterte demonstranter vil bli bøtelagt 5452 dollar for brudd på smittevern, bortsett fra 19 stykker som vil bli tatt til retten.

Nedstengning ut september

Byene Melbourne og Brisbane hvor opptøyene oppsto ligger i de nærliggende delstatene Queensland og Victoria. Sistnevnte opplevde 77 nye lokale smittetilfeller lørdag.

Hele New South Wales har vært nedstengt i åtte uker. Delstaten som blant annet huser landets største by Sydney, har allerede registrert to smittetopper denne uken. 825 av de nye smittetilfellene hadde lokal smittevei, mens de resterende syv ble smittet i utlandet. Samtidig ble det registrert ytterligere tre dødsfall, ifølge lokale helsemyndigheter.

Delstatsminister Gladys Berejiklian kunngjorde fredag at Sydney og det omkringliggende området vil være underlagt svært strenge smitteverntiltak minst ut september.

68 personer har mistet livet som følge av covid-19 i New South Wales siden det første tilfellet i utbruddet ble påvist 16. juni. Det er nå registrert til sammen 11.395 tilfeller tilknyttet utbruddet i New South Wales. På landsbasis er det registrert drøyt 42.000 smittetilfeller og minst 970 dødsfall siden pandemien brøt ut.

Med svært strenge smitteverntiltak har Australia så langt i pandemien hatt forholdsvis lite spredning av koronaviruset, men relativt lav vaksinasjonsrate og utbrudd av deltavarianten har gjort at smitten har skutt til værs.