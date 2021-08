I NORGE: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja hilste torsdag på hverandre utenfor representasjonsboligen til regjeringen. Foto: HELGE MIKALSEN

Tikhanovskaja har store forventninger til møte i Norge

Hun er diktator Alexandr Lukasjenkos store frykt. Torsdag er Svetlana Tikhanovskaja i Norge for å søke støtte for opposisjonen i Hviterussland.

Og den norske regjeringen står helhjertet bak Tikhanovskajas og opposisjonens kamp mot det forhatte regimet og kampen for politiske rettigheter.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og den hviterussiske opposisjonslederen hilste på hverandre med albuene da de møttes torsdag formiddag.

– Jeg har de største forventningene til møtet med den norske regjeringen, sa Tikhanovskaja til norsk presse før de to gikk inn til møtet som skal vare i underkant av en time.

Den norske utenriksministeren var på sin side tydelig på hva regjeringen forlanger av Hviterusslands president:

– Vi har tre krav som det hviterussiske regimet må oppfylle. At det blir slutt på volden i landet, at politiske fanger slippes og at president Lukasjenko går i dialog med opposisjonen.

I løpet av ett år har en hviterussisk småbarnsmor og språklærer gått fra en anonym tilværelse til å være den mest prominente personen i Hviterussland. Hun ønskes velkommen av verdensledere og politikere i en rekke vestlige land. Og fredag er hun på besøk hos utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

MØTE: Svetlana Tikhanovskaja i møte med Utenriksminister Ine Eriksen Søreide i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i Oslo. Foto: HELGE MIKALSEN

– Svetlana Tikhanovskaja er en samlende kraft for demokratikreftene i Hviterussland. Hun ble for ett år siden kastet ut denne vanskelige oppgaven etter at opposisjonen ble fratatt seieren i presidentvalget i august i fjor. Hun har gjort et fremragende arbeid og hun har greid å holde fokus på det viktigste, å være en støtte for aktivistene, sier Fagsjef Berit Lindeman i Den norske helsingforskomiteen til VG.

Komiteen kommer også med en utfordring til Norge og selskapet Yara.

– Situasjonen i Hviterussland eskalerer. Norske myndigheter må fremme krav til at hviterussiske myndigheter, støtte lokalt sivilsamfunn og gi beskyttelse til forfulgte aktivister, sier generalsekretær Geir Hønneland.

Han legger til:

– Samtidig må norske næringsaktører, som Yara, bruke sin posisjon for å kreve endring.

Det offisielle Norge tok imot Tikhanovskaja i Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien like bak Slottet. Hun har nettopp vært i Det hvit hus og møtt president Joe Biden, for så å dra til London og Downing Street nr. 10 hvor statsminister Boris Johnson var vert for den hviterussiske opposisjonslederen.

STØTTE: Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja hadde de største forventningene til norgesbesøket og møtene med regjeringen og Stortingspolitikere. Foto: HELGE MIKALSEN

-_ Overbevist om at jeg var et politisk null

For temmelig nøyaktig ett år siden ble verden for alvor gjort oppmerksom på president Alexandr Lukasjenko, ofte omtalt som Europas siste diktator. I 26 år har han skapt et brutalt regime og brukt sin eneveldige makt til å undertrykke befolkningen i den tidligere sovjetrepublikken.

Ved de såkalte valgene vant alltid Alxandr Lukasjenko med et overveldende flertall av stemmene. Innpå hundre prosent av velgerne var «fornøyd» med regimets styring av landet – ved hvert eneste valg.

– Regimet var overbevist om jeg var et politisk null og jeg derfor ikke ville utgjøre noen trussel ved presidentvalget i august 2020. Slik ble det tillatt at jeg kunne stille til valg.

Det er Svetlana Tikhanovskajas forklaring på det som ble en historisk begivenhet i Hviterusslands moderne historie. Noe hun har delt med internasjonal presse.

Augustdagene i 2020 hvor det en stund kunne se ut til at opposisjonen hadde fått et folkelig fotfeste i landet. Og hvor regimet så ut til å være på defensiven.

Offisielt vant president Lukasjenko valget med 80 prosent av stemmene. Reelt var det få som var i tvil om at opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja var vinneren, og det med stor margin, ifølge internasjonale observatører.

Titusener og etter hvert hundretusener av mennesker tok til gatene i hovedstaden Minsk og i flere av de andre store byene i landet.