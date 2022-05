MØTE: Volodymyr Zelenskyj i et møte med sine nærmeste rådgivere sist uke.

Ukraina om russiske soldater: «Hjemløse med maskingevær»

President Volodymyr Zelenskyjs fremste rådgiver hevder at russerne nå må hente nye soldater fra gaten og kaller dem «hjemløse med maskingevær».

Påstanden fra Zelenskyj-rådgiver Oleksiy Arestovych kommer i et intervju med det ukrainske nyhetsbyrået Unian.

Den britiske forsvarsministeren Ben Wallace sa sist uke at han tror Vladimir Putin vil erklære krig på Seiersdagen den 9. mai – for å kunne mobilisere soldater og erstatte de store tapene av menneskeliv.

Britene antyder at Moskva kan ha mistet 15.000 mann i krigen, mens Ukraina hevder at tallet er 23.000. Russland selv har ikke sagt noen ting om tapstall på mange uker. De offisielle dødstallene står fortsatt på cirka 1.500.

– Bunnsjiktet

Arestovych uttaler seg ikke akkurat med respekt om de soldatene som det russiske forsvaret nå henter inn for å krige i Ukraina:

– De kan ikke opprette nye enheter, det vil ikke fungere. De kan fylle opp allerede eksisterende enheter med soldater – og prøver å gjøre det. Men det er det sosiale bunnsjiktet som rekrutteres. Det er folk som, unnskyld meg, nesten har vært på gaten, og de har selvfølgelig ingen militære spesialiteter.

Russiske soldater vokster kraftverket i Luhansk.

Zelenskyj-rådgiveren mener derfor at det ligger dårlig an for Russland i krigen:

– Det paradoksale er at det virkelig er nok frivillige. Men de har dårlig utstyr, som kjøretøyer fra 1960-tallet, og så blir de kastet inn i offensiven nesten langs hele grensen vår.

– Det er dette den russiske ledelsen forbereder seg på etter vår informasjon. De skal starte en tredje offensiv med absolutt uforberedte soldater, som har noen militære spesialiteter, og heller ikke har koordinert kamptrening. Det er bare hjemløse med maskingevær som de skal kaste inn i dette, alle slags leiesoldater og så videre, sier Arestovych.

– 30 prosent overlevd

Han antyder at Russland kommer til å bruke Zerg Rush-prinsippet – som ikke bare er et dataspill – men også en militær angrepsstrategi med bølger av infanterister som angriper – men uten system i galskapen, blant annet brukt av Kina under Korea-krigen og ikke minst har vi sett i filmer om den amerikanske borgerkrigen.

– Av alle de frivillige som de har rekruttert de siste to ukene, har ikke mer enn 30 prosent overlevd, hevder den ukrainske presidentens rådgiver.

– Jeg tror Putin kommer til å flytte seg fra «spesialoperasjonen» ... og han bereder grunnen for å kunne si at «se dette er en krig mot nazistene, og det jeg trenger er flere folk, jeg trenger mer russisk kanonføde», sa den britiske forsvarsministeren Wallace fredag.

Arestovych avviser til dels påstandene på en rekke ukrainske nettsteder søndag om at sjefen for generalstaben i Russland, altså den aller høyeste militære sjefen nest etter Putin, Valerij Gerasimov, ble skadet i et ukrainsk angrep. Også amerikanske kilder har hevdet at Gerasimov dro til fronten, men Arestovych sier at han «har rimelig tvil» om den russiske generalen befant seg på ukrainsk territorium.

Offiserer drept

Derimot er Arestovych klar på at det ukrainske angrepet på kommandosenteret nær Izjum hadde store konsekvenser:

– Minst 30 høyere offiserer ble drept. Om Gerasimov var der – det er umulig å si sikkert ennå.

