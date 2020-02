Tusener av flyktninger og migranter har tatt seg fram til grensen mellom Tyrkia og Hellas i håp om å komme seg videre inn i Europa. Foto: Emrah Gurel / AP / NTB scanpix

Hellas sier de har presset tusener av migranter tilbake til Tyrkia

Greske myndigheter sier de har avverget en organisert, massiv og ulovlig grensekrenkelse og presset tusener av migranter og flyktninger tilbake til Tyrkia.

– Over 4.000 ulovlige grensekrysninger ble stanset, sa regjeringens talsmann Stelios Petsas til gresk TV etter et hastemøte i regjeringen som ble ledet av statsminister Kyriakos Mitsotakis lørdag.

Grensepolitiet og opprørspoliti tok i bruk tåregass og sjokkgranater for å hindre migranter og flyktninger i å krysse grensen ved Kastanies, som heter Pazarkule på tyrkisk side, og de ble møtt av steiner og tåregassgranater.

66 migranter som greide å komme seg over grensen og inn i Hellas, ble arrestert, ifølge greske myndigheter.

En million ved grensen

Den spente situasjonen oppsto etter at Tyrkia fredag åpnet grensene for tusener av migranter og flyktninger som ønsker seg til Europa, og president Recep Tayyip Erdogan gjorde det klart at de ikke lenger vil hindre flyktninger i å reise til Europa.

Det gjorde han etter at 34 tyrkiske soldater ble drept i Syria. Nærmere en million sivile syrere er presset helt inn til grensen til Tyrkia på grunn av den syriske regjeringshærens offensiv mot opprørere og tyrkiske styrker i Idlib.

Det er allerede 3,6 millioner migranter og flyktninger i Tyrkia, mange av dem fra Syria, og Tyrkia sier de ikke har kapasitet til å ta imot flere.

Grensen forblir åpen

Erdogan gjentok lørdag at grensene er åpne, og at de vil fortsette å være åpne, og at han ikke lenger vil respektere avtalen med EU om flyktningene, fordi EU ikke har oppfylt sin del av avtalen.

– Hva gjorde vi i går? Vi åpnet dørene, sa Erdogan i Istanbul lørdag.

– Vi vil ikke lukke dørene. Hvorfor? Fordi EU bør holde løftene sine, la han til.

Erdogan henviste til en avtale med EU fra 2016 om å stanse flyktningstrømmen til Europa i bytte mot titalls milliarder kroner i bistand og mot at EU tar imot kvoteflyktninger for å avlaste Tyrkia.

Mange i Hellas

Lørdag kveld hadde over 36.000 migranter krysset Tyrkias grenser til Hellas og Bulgaria, ifølge Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu.

Tyrkisk fjernsyn viste bilder av flyktninger, inkludert barn, som krysset grenseelven Evros inn i Hellas, og nyhetsbyrået AFP forteller om møter med hundrevis av migranter som trasket langs veier i Hellas og spurte etter busser eller taxier som kunne ta dem videre.

– Er vi i Hellas? spurte en ung afghaner som gikk i en gruppe på 20 andre langs en landevei ved byen Orestiada, et godt stykke fra uroen ved Kastanies.

Mens Hellas hevdet at de hadde avverget grensekrysningene, sa Bulgaria at de ikke hadde merket noen problemer langs sin grense etter at de skjerpet sikkerheten.

FN opplyste lørdag kveld at de har obeservet rundt 13.000 migranter som har samlet seg ved grensen, inkludert barnefamilier, der de venter i temperaturer ned mot null på å kunne ta seg videre. Og fullpakkede busser fortsatte å komme.

EU bekymret

EU overvåker situasjonen med stor bekymring, og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier at EU står klar til å sette inn EUs Frontex-styrke for å svare på situasjonen.

EU insisterer også på at de har oppfylt avtalen ved å overføre flere milliarder euro til Tyrkia. Nesten ingen migranter er imidlertid sendt tilbake til Tyrkia fra Hellas, og EU har derfor praktisk talt ikke hentet noen kvoteflyktninger fra Tyrkia.

Utviklingen minner EU om flyktningkrisen i 2015 da godt over en million migranter og flyktninger tok seg inn i Europa, inntil flyktningstrømmen ble stanset med avtalen med Tyrkia.

