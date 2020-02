DRAR HJEM: Camilla Tamara Eriksen forteller at hun pakket koffertene sine etter en samtale med pappa. Foto: Helge Mikalsen, VG

Virusfrykt i Italia: – Veldig glad for å dra hjem nå

MILANO (VG) Camilla Tamara Eriksen (19) jobber som modell i Milano. I helgen gikk hun show under Milan Fashion Week. Men tirsdag blir det hjemreise for 19-åringen fra Drammen.

– Jeg drar hjem for en planlagt fotoshoot i Ålesund. Jeg skulle egentlig dratt tilbake igjen til Milano mandag om en uke, men jeg er usikker på om jeg skal dra tilbake nå, forteller 19-åringen.

Italia er nå det tredje landet med flest bekreftede tilfeller av Covid-19 etter Sør-Korea og Kina. Mandag kveld var det totalt 230 bekreftede tilfeller av Covid-19 viruset i Italia. Seks personer har mistet livet.

Natt til tirsdag ble det også bekreftet at en italiensk turist på Tenerife på Kanariøyene er smittet av viruset.

Camilla Tamara Eriksen forteller at hun pakket koffertene sine etter en samtale med sin far.

– Jeg og pappa ble enige om at jeg skulle ta med alt av tingene mine hjem. Siden det nå er uvisst om jeg skal tilbake. Jeg tenker at det kanskje er på tide å finne seg et annet land å jobbe i nå, sier hun.

For det er laber aktivitet i hele Milano nå. Gatene er bortimot folketomme, mange barer og kafeer er stengt og det er en forlatt stemning i hele byen nå.









TOMME HYLLER: For bare noen dager siden bugnet det med frukt, grønt og kjøttvarer i matbutikken. Nå er det nesten helt tomt i hyllene.

Tomme hyller

Vi fulgte Camilla til hennes faste matbutikk og det var ganske skrantne hyller der hvor det bare for noen dager siden bugnet med frukt, grønt og kjøttvarer.

– Dette er en død by nå. Metroen er nesten tom, og det er ingen folk i duomoen (Milanos verdensberømte katedral, red.anm.). I går var det nesten helt tomt for grønnsaker.

Men det er ikke smittefrykten som skremmer henne.

– Jeg er egentlig ikke så redd for dette viruset, sier den jordnære jenta. Hun forteller at det også er fint lite å gjøre i modellbransjen nå.

– Jeg må si jeg er veldig glad for å dra hjem nå. På bare tre dager har corona-situasjonen eskalert veldig. Vanligvis har vi opptil syv castinger på en dag, men i dag hadde jeg ingen.

Milan Fashion Week

Camilla har vært i motemetropolen i to måneder og jobbet for byrået Nologo Management. Og på fredag, før covid-19 eskalerte, var høydepunktet i karrieren.

– Jeg gikk et show for Extremedy under Milan Fashion Week sammen ned supermodell Jeremy Meeks. Det var så kult, sier hun.

Hun forteller at hun får skikkelig adrenalinkick av å gå på runwayen. Karrieren begynte på en litt spesiell måte.

– Jeg hadde arbeidsuke på ungdomsskolen hos EB Models og ble signert allerede den uken. Min første jobb var på God Morgen Norge, sier Camilla.

