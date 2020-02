VIL SIGNERE: USAs utenriksminister Mike Pompeo sier at USA er klare til å undertegne en avtale med Afghanistan. Bildet viser Pompeo som møter Omans utenriksminister Yusuf bin Alawi bin Abdullah fredag. Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Pompeo: USA planlegger å undertegne avtale med Taliban 29. februar

NATO-sjef Jens Stoltenberg sier avtalen vil være en kritisk test på Talibans evne og vilje til å bidra til fred i Afghanistan.

USA er beredt på å undertegne en avtale med Taliban, om enigheten om å redusere voldsbruken i Afghanistan overholdes, sier Pompeo i en uttalelse.

Afghanistans nasjonale sikkerhetsråd kunngjorde tidligere fredag at USA, afghanske sikkerhetsstyrker og Taliban skal trappe ned voldsbruken i en uke fra og med lørdag.

– Om dette overholdes, er det ventet at signeringen av USA-Taliban-avtalen vil finne sted, heter det i uttalelsen.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier at avtalen som USA skal inngå med Taliban 29.februar, vil være en kritisk test på Talibans evne og vilje til å redusere vold og bidra til fred i Afghanistan.

I en uttalelse fredag ettermiddag sier Stoltenberg at avtalen kan bane vei for forhandlinger mellom ulike grupper i Afghanistan og sikre at landet «aldri mer blir en trygg havn for terrorister».

NATO har 16 000 soldater i landet. For en uke siden sa Stoltenberg til VG at NATO vil redusere denne styrken så snart Taliban viser at volden i landet minsker.

Begge sider skal være enige

Afghanske myndigheter har tidligere uttalt at en avtale mellom USA og Taliban, som vil omhandle tilbaketrekking av et stort antall amerikanske soldater, kan bli inngått i slutten av februar i Doha i Qatar.

En Taliban-kilde i Pakistan sa til nyhetsbyrået AFP tidligere fredag at begge sider er enige om at dette vil finne sted 29. februar.

VG omtalte forrige uke at USA og Afghanistan er nærmere en avtale. Ifølge Mark Esper, forsvarsminister i USA, innebærer enigheten en syv dager lang «reduksjon i volden», som skal etterfølges av interne afghanske fredssamtaler innen ti dager. Den skal være «veldig spesifikk» og dekker hele landet, inklusive afghanske styrker.

