GJORDE IKKE LEKSENE: En 15 år gammel jente i Michigan i USA ble satt i fengsel for å ikke ha gjort leksene eller deltatt i fjernundervisningen over nettet. Foto: Illustrasjonsbilde – Shutterstock

Gjorde ikke lekser – ble satt i fengsel

En 15 år gammel jente fra Michigan skal ha blitt sendt i ungdomsfengsel under coronapandemien fordi hun ikke gjorde lekser.

I likhet med mange andre skoler verden over hadde skolen til Grace flyttet undervisningen over på nettet på grunn av coronapandemien.

Nettavisen ProPublica, som omtalte saken først, skriver at Grace har ADHD, noe som gjorde at den nettbaserte skolegangen ble overveldende for henne, og at hun følte seg umotivert.

Uten fysiske skoletimer og god struktur ble hun lett distrahert, og slet med å holde følge med undervisning og oppgaver, skriver de.

I mai skal Grace ha blitt tvangsplassert på ungdomsfengsel for å ikke ha gjennomført skoleoppgaver, noe dommeren mente var brudd på vilkårene for prøvetiden hun var idømt.

I rettspapirene fra saken til Grace står det at hun brøt vilkårene for prøvetiden ved å ikke levere skolearbeid og ikke stå opp for å delta i fjernundervisning.

– Hun har ikke levd opp til forventningene når det gjelder skoleprestasjoner, gjengir ProPublica.

Moren til Grace tror angivelig at rasisme har noe med hvordan datteren hennes har blitt behandlet å gjøre.

Ifølge nettavisen er Grace svart, og bor i et hovedsakelig hvitt nabolag i en kommune der en ujevnt høy andel av svarte ungdommer er i kontakt med rettssystemet i ung alder.

– Hvem klarer å være en god elev akkurat nå? Med mindre det er et umiddelbart behov, skjønner jeg ikke hvorfor man velger å sende et barn til et ungdomsfengsel og fjerne de fra familien sin i den situasjonen vi er i nå, sier Ricky Watson Jr., direktør for National Juvenile Justice Network til ProPublica.

Årsaken til at Grace skal ha hatt prøvetid bunner ut i konflikter hun har med moren sin, hevder nettavisen.

De skriver at mor og datter skal ha kranglet jevnlig om rydding av rom, lekser, og skjermbruk.

– Innen Grace fylte 13 år hadde kranglene eskalert så mye at moren ringte politiet flere ganger fordi datteren skrek eller dyttet henne. Moren skal ikke ha kjent til andre myndigheter å henvende seg til, står det i saken.

En av hendelsene som førte til at hun ble idømt prøvetid skal ha funnet sted i november i fjor, da hun angivelig bet morens finger og dro henne i håret da hun ble nektet å besøke en venn.

Noen uker senere ble Grace fanget på videoopptak i det hun stjal telefonen til en medelev fra en garderobe på skolen, ifølge ProPublica.

Grace ble idømt prøvetid for disse hendelsene, og startet prøvetiden samtidig som skolen gikk over til fjernundervisning på grunn av coronapandemien.

Den første uken skal hun ha vært i kontakt med tilsynsvergen sin hver morgen slik hun var pålagt av dommeren, men mangelen på oppfølging fra skolen hadde negative konsekvenser for den unge jenta som slet med ADHD.

En uke senere, etter å ha ringt moren og hørt at Grace hadde sovnet igjen etter å ha snakket med tilsynsvergen skal vergen ha meldt inn at Grace hadde brutt vilkårene for prøvetiden ved å ikke gjøre leksene sine.

Tilsynsvergen mente Grace burde sendes til ungdomsfengsel fordi det var åpenbart at hun ikke ville følge samfunnets regler, skriver ProPublica.

Ifølge nettavisen hadde ikke tilsynsvergen kontaktet lærerne til Grace for å høre hvordan hun presterte før bruddene ble meldt inn til dommeren.

Grace og moren skal ha sagt i retten noen uker senere at den unge jenta gjorde det bedre nå, og at hun bare trengte tid til å venne seg til den nye skolehverdagen.

Dommeren tok ikke det til følge, og Grace skal ha blitt ført ut av rettssalen i håndjern.

Saken til Grace skal opp igjen for retten 8. september, som er en uke inn i det nye skoleåret. Fram til da må 15-åringen sitte i ungdomsfengselet.

Publisert: 17.07.20 kl. 03:15

