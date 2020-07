MOBBET UT AV JOBBEN: Oberstløytnant Alexander Vindman har blant annet tjent i krigen i Irak. Nå mener han at president Donald Trump har ødelagt hans karrieremessige fremtidsutsikter i militæret. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Oberstløytnant slutter – hevdes «mobbet» av Trump

Oberstløytnant Alexander Vindman var et nøkkelvitne under riksrettshøringen mot den amerikanske presidenten i vinter. Onsdag trekker han seg fra jobben etter «skremsel og hevn» fra Donald Trump.

Det bekrefter hans advokat David Pressman.

– Etter mer enn 21 års militær tjeneste, tropper oberstløytnant Alexander Vindman i dag av, etter at det har blitt klart at hans fremtid i institusjonen for alltid vil være begrenset, står det i uttalelsen.

The New York Times skriver at Vindman skal ha vært en av offiserene som var plukket ut til å forfremmes fra oberstløytnant til oberst. Ifølge avisen skal Det hvite hus ha fortalt Pentagon at president Trump ikke ønsket han forfremmet

Angivelig utsatt for mobbekampanje

– Han har blitt utsatt for en kampanje av mobbing, skremsel og hevn, hevder advokat Pressman.

Videre hevder han at Donald Trump har forsøkt å presse Vindman til å velge mellom å være lojal mot loven, eller å tilfredsstille presidenten.

– Han føler kanskje at hans rolle i riksrettssaken har blitt en belastning for han, men det er litt pussig at han trekker seg nå så kort tid før valget, sier USA-ekspert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby.

Melby mener det ville gitt mer mening om han trakk seg etter valget, dersom Trump blir gjenvalgt. Samtidig sier han det er vanskelig for utenforstående å si noe om hvilken behandling Vindman har blitt utsatt for.

Ifølge CNN var Vindmans neste planlagte oppdrag et semester på militærskolen National War College.

En offiser skal også ha vitset om at han ville trenge et «rehabiliterende oppdrag», og at de kanskje skulle sende han til Alaska for å bemanne en radarstasjon.

Oberstløytnanten bekrefter selv oppsigelsen på Twitter onsdag, og skriver at han har offisielt forespurt tillatelse til sin egen avgang.

– Familien min og jeg ser fram til neste kapittel i livet, sier han.

Demokraten Adam Schiff takker onsdag Vindman for hans tjeneste.

– Hans patriotisme er uforståelig for folk som Donald Trump, men utgjør hjertet av USAs styrke, skriver han på Twitter. Schiff sitter i Representantenes hus, og var medlem av aktoratet i riksrettssaken mot Trump.

Sparket i februar

På grunn av sin ekspertise om Ukraina, ble Vindman hentet inn som vitne i riksrettssaken mot Donald Trump.

Han jobbet på daværende tidspunkt i det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus, men fikk sparken fra jobben kort tid etter å ha vitnet i høringen.

– At han ble tatt ut av staben til sikkerhetsrådgiveren i Det hvite hus, har nok en direkte sammenheng med vitnemålet mot Trump. Han ble fryst ut av den stillingen, forklarer USA-ekspert Svein Melby.

I sitt vitnemål uttalte Vindman at Trumps oppfordring til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om å etterforske Joe Bidens sønn, var «upassende» og at han «uten å nøle» måtte melde ifra om det.

– Han var en av flere som overhørte den berømte telefonsamtalen mellom de to statslederne, og fant den så graverende at de stilte seg til disposisjon som vitner, sier Melby.

Også tvillingbroren, Yevgeny Vindman, mistet sin jobb som advokat i sikkerhetsrådet. Brødrene er født i Ukraina, men har bodd i USA siden 1979.

Publisert: 08.07.20 kl. 19:43 Oppdatert: 08.07.20 kl. 20:03

