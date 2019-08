KVINNE DREPT: En kvinne mistet livet etter at det skal ha blitt avfyrt skudd inn i en leilighet i Stockholm natt til onsdag. Foto: Marko Säävälä/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kvinne (18) skutt og drept i Stockholm

En kvinne døde av skadene hun fikk da det ble skutt inn i en leilighet vest i Stockholm natt til onsdag.

Ifølge Aftonbladet ble kvinnen ført til sykehus, men livet hennes sto ikke til å redde.

Svensk politi jakter nå to maskerte gjerningsmenn, som skal ha forlatt stedet i en mørk bil, ifølge avisens opplysninger. Dette er imidlertid ikke bekreftet av politiet.

Expressen skriver at kvinnen som mistet livet er 18 år gammel. Ifølge deres opplysninger skal det opprinnelige målet ha vært en mann med kriminell bakgrunn. Han skal blant annet være dømt for ran, grov vold og narkotikakriminalitet.

Meldinger om skudd kom inn til politiet klokken 01.30 onsdag. Ifølge Aftonbladets bilder fra stedet skal det ha blitt avfyrt minst to skudd mot en leilighet.

To skudd har gått inn gjennom et vindu, mens et tredje skal ha truffet fasaden på boligkomplekset.

– Det var minst tre skudd fra et automatvåpen. Jeg vet hvordan en pistol høres ut og det var det ikke, sier et vitne til Aftonbladet.

Politiet har innledet drapsetterforskning, og gjennomførte onsdag morgen tekniske undersøkelser på stedet.

– Det er mye informasjon som sirkulerer, som alltid, men det er ingenting vi kan si eller bekrefte av opplysninger. Det er opplysninger på at en bil skal ha forlatt plassen, sier Anna Westberg i politiet til Expressen.

