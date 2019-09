14-åring tilstår drap på fem familiemedlemer

En 14-år gammel gutt i Alabama i USA innrømmer å ha skutt alle fem av sine familiemedlemmer. Samtlige skal være døde, opplyser politiet.

Tre av familiemedlemmene ble erklært død på åstedet for skytingen. To, en voksen og et barn, ble fraktet bort i helikopter med kritiske skader, men døde senere på sykehuset, ifølge den lokale TV-stasjonen WHNT.

De fem ofrene skal være to voksne, hans far og hans stemor, og tre barn. De tre barna var hans søsken.

Hendelsen skjedde i det lille tettstedet Elkmont i delstaten Alabama, like sør for grensen til Tennessee.

De fem skal ha blitt skutt i familiens hjem. Politiet ble varslet om skyteepisoden klokken 10.30 lokal tid mandag.

Det var 14-åringen som selv ringte nødsentralen og meldte fra om hva som var skjedd. Han innrømmet etter hvert også at det var han som var gjerningspersonen, etter først å ha hevdet at han befant seg i kjelleren da skytingen pågikk.

Politikilder har opplyst til WHNT at gutten trolig brukte et 9 milimeter håndvåpen, som han har forklart at han kastet et sted i nærheten like etterpå.

Politiet leter fremdeles etter dette våpenet.

