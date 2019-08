UTFORDRER: En av Trumps motstandere i det kommende presidentvalget kommer fra eget parti. Foto: Skjermdump joewalsh.org

Tidligere Trump-supporter utfordrer Trump

Den republikanske bråkmakeren Joe Walsh har gjort helomvending, og vil nå stille som presidentkandidat for Det republikanske parti.

– Dette er ukonvensjonelle tider, dette er presserende tider. La oss være ærlige – dette er skumle tider. Så til helvete med konvensjonelle ting. I dag erklærer jeg mitt presidentkandidatur, sier Joe Walsh i en video han selv har lagt ut på Youtube.

Walsh er tidligere guvernør for delstaten Illinois, og var en av Trumps største støttespillere. Nå har han altså ombestemt seg.

VALG: 2020 nærmer seg. Det er året Trump skal forsøke å bli gjenvalgt, om han ikke blir utkonkurrert innad i eget parti først. Foto: Saul Loeb, AFP

Legger seg flat

Selv er Walsh en beryktet bråkmaker, og har gjentatte ganger fått kritikk for utspill han har kommet med. Han har blant annet hevdet at tidligere president Barack Obama er muslim, og sagt at «om du er svart og kvinne kan du si dumme ting. Lave forventninger.»

Dette beklager han nå.

– Det president Trump har gjort er å få meg til å reflektere over ting jeg har sagt tidligere, har han sagt, og utdypet:

– Jeg hjalp til å skape Trump, det er det ingen tvil om. De personlige og stygge utsagnene, det angrer jeg på.

– Lei

Walsh stemte selv på Trump i 2016, men hevder det utelukkende var fordi Trump ikke er Hillary Clinton. I 2016 sa han at han kom til å «ta til våpen» om Clinton vant valget. Han har imidlertid avvist at han mente å støtte væpnet revolusjon, men at det kun er en uttrykksform. Nå har han imidlertid sett seg lei.

– Vi er lei av en president som våkner hver morgen og tvitrer stygge fornærmelser mot vanlige amerikanere. Vi er lei av en president som holder med Putin foran sine egne. Vi er lei av en president som tror han står over loven, sier han i den nevnte videoen.

Ifølge CNN mistet Trump støtten fra Walsh da han støttet Russlands president Vladimir Putin over anklagene fra de amerikanske etterretningstjenestene.

Foreslo vollgrav med alligator

En visjon Walsh imidlertid deler med Trump – i hvert fall delte – er å bygge en mur ved grensen mellom USA og Mexico. Walshs visjon var imidlertid å ta det et hakk videre.

I en tale til kongressen, der han satt fra 2011 til 2013, utfordret han Barack Obama til å bygge en mur «med vollgraver og alligatorer». Dette gjorde han mens han holdt en leketøysalligator. Dette var i mai 2011.

Som politiker er han generelt konservativ, og er for eksempel motstander av abort. I 2012 skapte han rabalder da han påsto at abort aldri var nødvendig for å beskytte morens liv eller helse.

Lurt av «Borat»

Walsh var også blant de mange politikerne som ble lurt under innspillingen av programmet Who is America. I programmet kledde humoristen Sacha Baron Cohen seg ut, og fikk blant annet politikere til å si og gjøre dumme ting.

I den ene episoden ble Joe Walsh lurt til å bidra til en kampanje som gikk inn for å trene barn til å bruke våpen.

Dette forsvarte han senere med at han ble lurt, og kun leste fra en telepromter. Han ble imidlertid ikke sur for å ha blitt lurt.

– Cohen er en artig fyr fordi han får folk til å si dumme ting. Han får folk til å si dumme ting fordi han lyver til dem, sa han ifølge CNN.

Det er ikke helt vanlig at den sittende presidenten får en motkandidat mot seg når han selv stiller til valg. Han har riktignok en tøff kamp foran seg, Trump har nemlig en «approval rating» på 88 prosent blant republikanske velgere.

Publisert: 26.08.19 kl. 02:08