Corona-utbruddet i Italia: Antall døde øker kraftig

I virusrammede Italia har antall døde steget med 168, den største økningen så langt i epidemien. Samtidig blir landet gradvis mer isolert.

Det samlede antallet dødsfall er 631, opplyste det italienske sivilforsvaret tirsdag. 877 mennesker er innlagt på intensivavdeling på sykehus.

Antall smittede har steget fra 9.172 til 10.149. Denne økningen er noe mindre enn de foregående dagene, men tallene fra regionen Lombardia kan være ufullstendige.

De dystre tallene stiger samtidig som italienerne forsøker å innrette seg etter massive karantenetiltak som mandag ble utvidet til å gjelde hele landet.

– Italias framtid er i våre hender. La oss alle gjøre vår del, idet vi ofrer noe for fellesskapets beste, skriver statsminister Giuseppe Conte på Twitter.

Tomme gater

Over hele landet begynner italienerne å avfinne seg med den nye situasjonen. Stillheten preget gater, torg og kafeer tirsdag. Den berømte Piazza del Duomo i Milano var nærmest tom for folk. Trikkene gjennom byens sentrum gikk nesten uten passasjerer.

På Piazza Venezia i Roma, der flere titalls drosjer pleier å stå klare til å frakte turister og lokale innbyggere, var det kun to drosjer som var i drift tirsdag morgen.

Den 48 år gamle drosjesjåføren Andrea forteller at han endelig har klart å skaffe seg et munnbind. Til nyhetsbyrået AFP sier han at det knapt er noen kjøreoppdrag lenger og at det ikke finnes turister som trenger drosje.

Også transporten ut og inn av landet er kraftig redusert. Andre europeiske land forsøker å hindre mer smitte med utspring i Italia, og både Østerrike og Slovenia har delvis stengt grensene.

Noen fly og tog går fortsatt ut av landet, men flere internasjonale flyselskaper har innstilt alle ruter til Italia.

FOLKETOMME GATER: I byen Firenze er restauranter stengt som en del av landets tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Foto: Jennifer Lorenzini / LaPresse

Vatikanet stengt

Vatikanet kunngjorde tirsdag at Petersplassen og Peterskirken er blitt stengt for publikum.

Det er også alle andre store turistattraksjoner og samtlige idrettsarrangementer. Italiensk toppfotball har tidligere kun vært stanset under første og annen verdenskrig.

Regjeringens landsomfattende restriksjoner kalles «sjokkterapi» av avisen La Repubblica. Etter regjeringens kunngjøring ble det observert noen tilfeller av panikkhandling. I Roma og Napoli var det køer i noen døgnåpne matbutikker, der folk hamstret poteter, melk, sukker, mel og såpe, som om det var krigstilstander, melder nyhetsbyrået Ansa.

Tre fotballspillere fra Italias toppdivisjon ble observert blant de mange som sto i kø for å hamstre mat i Napoli.

– Minner om krig

Tirsdag morgen sendte regjeringen ut en kunngjøring om at folk får lov til å bevege seg utendørs for å handle mat. Stenging av matbutikker er et ikke-tema.

Men om matforsyningen ikke er truet, meldes det om kritiske tilstander på flere overbelastede sykehus i Nord-Italia.

– Vi må velge hvem vi skal behandle, og hvem vi ikke skal behandle, ut fra alder og helsetilstand. Det er som i en krig. Folk må holde seg hjemme, sier anestesilege Christian Salaroli til den italienske avisen Corriere della Sera.

Flere italienske leger frykter katastrofe hvis antall kritisk syke pasienter fortsetter å stige.

Italias regjering håper de omfattende karantenetiltakene skal gjøre det mulig å få kontroll over situasjonen. Alle innbyggere må nå dokumentere at de har en god grunn hvis de vil reise utenfor områdene hvor de bor.

I tillegg oppfordres alle italienere til å holde seg hjemme og avlyse offentlige sammenkomster.

Tiltakene går svært hardt ut over landets økonomi. Milano-børsen falt 11,2 prosent under krakket mandag, og nedturen fortsatte tirsdag med et fall på 3,3 prosent.

Publisert: 10.03.20 kl. 22:17

