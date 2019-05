SISTE DAGER I DET FRI: Michael Cohen, Donald Trumps tidligere advokat, fotografert i New York lørdag 4. mai. Foto: Reuters

Mandag starter fengselsstraffen: Her skal Michael Cohen sone

– Han kommer aldri til å få sove fordi lysene alltid er på, og fordi de andre innsatte snorker, sier en tidligere saksbehandler ved fengselet hvor Donald Trumps tidligere advokat mandag starter soningen.

Michael Cohen , som er mannen som hevder han betalte hysj-penger til pornostjernen Stormy Daniels på vegne av president Donald Trump , ble i desember i fjor dømt til tre års fengsel for skatteunndragelser, løgn til Kongressen og brudd på valgkamplovgivningen.

Mandag begynner straffen.

Da må han melde seg for fengselet Federal Correctional Institute i Otisville, som ligger rundt 11 mil fra New York City.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at fengselet hvor Cohen skal sone er unikt i amerikansk sammenheng. Det har rundt 800 innsatte, og er ifølge The Guardian blitt kåret til et av landets «triveligere» fengsler.

OTISVILLE: Innkjøringen til fengselet hvor Cohen skal sone – Federal Correctional Institute. Foto: AFP

Matzo ball-suppe og rugelach

Ifølge nyhetsbyrået AP er fengselet kjent som en favoritt blant jødiske lovbrytere: I kiosken kan de innsatte få kjøpt flere kosher-retter som matzo ball-suppe, bakverket rugelach og såkalt gefilte-fisk, en slags fiskebolle.

I tillegg har fengselet ansatt en rabbiner på heltid.

Enerom får den tidligere advokaten imidlertid ikke. Han skal bo på en sovesal, og må bytte ut dressen med en khaki-farget uniform. De innsatte får også egne skap til personlige eiendeler, og de får tilgang til mikrobølgeovner hvor de kan varme seg mat, skriver nyhetsbyrået AP.

Fengselet, som har en stor lav-sikkerhetsavdeling hvor Cohen skal sone, skal ifølge flere medier gi sine innsatte relativt stor frihet når det kommer til å kunne bevege seg rundt på området. De blir også tilbudt arbeid, om enn bare noen timer hver dag, forteller tidligere innsatt Larry Levine, som nå driver en organisasjon for innsatte i amerikanske fengsler, til Reuters.

Fengselet har også flere treningsmuligheter: Basketballbane, tennisbane og en bane for å spille boccia. Det skal også være et eget område for hesteskokasting.

Det var Cohens forsvarer Guy Petrillo som ba om at Cohen skulle bli sendt til akkurat dette fengselet.

– Han kommer aldri til å få sove

Tidligere saksbehandler ved fengselet, Jack Donson, er likevel klar på at et fengsel er et fengsel:

– Han kommer aldri til å få sove fordi lysene alltid er på, og fordi de andre innsatte snorker. I tillegg går fengselsbetjentene rundt og dingler med nøkkelklippene sine. Du må dusje åpenlyst. Det er nedverdigende, sier han til The Guardian.

Tidligere fengselsdirektør Cameron Lindsay er skeptisk til å plassere en så profilert person som Michael Cohen i et fengsel som dette, med så liten grad av sikkerhet: Den intense mediedekningen kan ha gjort ham spesielt utsatt for medfanger som er sterke tilhengere av Trump, sier Lindsay til AP.

