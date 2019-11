SKJULTE OPPTAK: Under avhør med FSB sier Frode Berg at han fikk høre opptak av avlyttede telefonsamtaler i Russland, og ble vist skjulte videoopptak fra hans eget hotellrom. Foto: Tore Kristiansen / Arthur Bondar

Frode Berg: Ble avlyttet og filmet i skjul av russiske FSB

I avhør med Frode Berg skal etterforskerne fra FSBs kontraetterretning ha spilt av en telefonsamtale med kona og vist ham skjulte opptak fra hotellrommet han bodde på.

Frode Bergs tid i russisk fangenskap tok slutt 15. november. Da ble den spiondømte nordmannen benådet og overlevert til norske myndigheter som ledd i en fangeutvekslingsavtale mellom Litauen og Russland.

I etterkant har Berg sagt at han er sint på E-tjenesten, som han mener lurte ham og presset ham til å utføre oppdrag i Russland. I alt skal Berg ha overlevert fem konvolutter med penger og elektroniske minnebrikker.

– Vet du hvorfor du ble tatt da du ble tatt?

– Det vil jeg nok svare på siden, men det venter jeg litt med. Jeg har mine tanker, sier Berg.

– De har ikke sagt hvorfor de tok deg når de tok deg?

– Jo. Men det er mye rundt den saken som jeg må avvente.

– Hvor god kontroll har russerne når du har vært på din femte tur, hvorfor tok de deg ikke på fjerde?

– De har hatt god kontroll, sier Berg.

Mobilen avlyttet i Russland

FSBs kontraetterretningsavdeling skal ha fulgt nøye med på flere av reisene Berg tok til Russland. Blant annet ble telefonen hans avlyttet.

– Ja, det gjorde de, for det har jeg lyttet på. «Men Frode, hør på dette her», sa etterforskeren. Det hadde ikke noe med saken å gjøre, det var en telefonsamtale med kona i mars 2017, sier Berg til VG.



AVLYTTET: Samtalene med kona Anita Berg ble avlyttet av FSB.

Berg er blant annet dømt i Russland for å ha utført oppdrag i landet for E-tjenesten i mars 2017. Også denne gangen hadde han tatt inn på hotell Metropol i sentrum av Moskva.

Han sier at han fikk høre i alt fire telefonsamtaler han hadde hatt i Russland, uten at de var beviser i saken mot ham.

– Hvorfor ville de legge det frem da?

– De har hele tiden bevist hvor full kontroll de har over ting, sier Berg.

– De ville at du skulle vite det?

– Ja, det skulle ikke være noen tvil om det, sier Berg.

Skjult kamera på hotellrommet

Berg forteller også at han fikk presentert videoopptak fra hans eget hotellrom på den siste turen. Det viste seg at FSB hadde installert et skjult kamera i taket på rom 5513.

– Jeg så hvordan det ser ut når jeg står opp om morran. Det var et kamera plassert godt skjult i rommet.

– Hva tenkte du da?

– Det er jo ubehagelig, sier Berg.

– Men du tenkte aldri på det da du var på disse turene?

– Det er klart jeg var obs på at jeg kunne være overvåket da jeg var i Russland, også før det her, sier Berg.

– Gjorde du ting på de videoopptakene som de fremførte som bevis?

– Ved et tilfelle skulle de konstatere at jeg hadde pengene og la dem i en konvolutt. Det ble filmet da jeg skrev adressen på konvolutten.

SKJULT KAMERA: Det var på dette hotellet Frode Berg ble videofilmet av FSB på hotellrommet. Foto: Arthur Bondar, VG

– Fikk du noen advarsel om å gjøre det, eller var det helt greit? Var det fra norsk E-tjeneste sin side foreslått at du skulle stå på et hotellrom og pakke penger i konvolutten?

– Nei, det var helt styrt selv. De har ikke gitt noen som helst direktiver for det, sier Berg.

– Hva tenker du om at E-tjenesten selv ikke tok initiativ til noen forberedende samtaler eller sa noe om hvordan du skulle gjøre ting?

– Det er jeg ikke ferdig med E-tjenesten med. Det har jeg ikke lyst til å si noe mer om nå, men det jobbes med saken. Jeg har vært hos EOS-utvalget og sagt det jeg mener, sier Frode Berg.

Fortalt sin versjon til EOS-utvalget

Tidligere denne uken var Frode Berg i møte hos EOS-utvalget i Oslo. Utvalget, som driver kontroll av etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten, undersøker saken hans. Det viktigste for Berg har vært å fortelle utvalget sin versjon av det som skjedde før han ble pågrepet av FSB i Moskva i 2017.

Allerede på pressekonferansen i forrige uke, fortalte han også offentlig om hva han fikk vite at den russiske etterretningstjenesten visste om den norske etterretningstjenesten.

FJERNET: Banneret «Hjelp Frode hjem!» som hang på samfunnshuset i Kirkenes ble tatt ned etter at Berg ble en fri mann. Foto: Gisle Oddstad

Russerne visste om møteplasser

– Det er litt skummelt når vi hører du sier at russerne nevnte navn på norske operatører i E-tjenesten?

– Ja, og det er mange som har uttalt seg i media som tror at jeg har røpet det meste, men med hånda på hjertet: Jeg kom hjem med god samvittighet, det gjør jeg. Det som skremmer meg, er at russerne visste så mye som de visste. De fortalte meg ting som er fullt kontrollerbart for meg, som for eksempel hvor vedkommende bor i Kirkenes. De visste også hvor E-tjenesten pleide å møte folk i Kirkenes, sier Frode Berg til VG.

Etterretningstjenesten ønsker fremdeles ikke å kommenetere saken om Frode Berg.

Publisert: 29.11.19 kl. 21:45

