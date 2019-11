SAMMENSTØT: Opprørspoliti og demonstranter i Colombias hovedstad Bogota torsdag. Foto: Ivan Valencia / AP

Store demonstrasjoner mot regjeringen i Colombia

Over hundre tusen mennesker i Colombia deltok torsdag i demonstrasjoner mot president Ivan Duque og hans økonomiske politikk.

NTB

– President, gå av! var en av parolene til demonstrantene som toget gjennom hovedstaden Bogotá.

Også i en rekke andre byer var det protester. Ifølge politiet og myndighetene deltok til sammen over 200.000 mennesker.

De protesterte både mot økonomiske ulikheter, korrupsjon og regjeringens angivelige planer om å heve pensjonsalderen. Gjennomføring av fredsavtalen med FARC-geriljaen, som ble forhandlet fram med hjelp fra Norge i 2016, var også et krav. Fagforeninger, studenter, bondeorganisasjoner og urfolksgrupper har tatt initiativ til demonstrasjonene.

TITUSENVIS SAMLET: Studenter og arbeidere samlet seg under paraplyer ved Bolivar Square i Bogota for å demonstrere mot blant annet presidentens økonomiske politikk. Foto: Diego Bauman / EFE

Duque og hans regjering har fryktet utbrudd av voldelige opptøyer, som i år har rammet både Bolivia, Chile og Ecuador. Regjeringen har utkommandert 170.000 politifolk for å hindre uro og beskyldt Venezuela for å forsøke å fyre opp under misnøyen.

Protestene torsdag var stort sett fredelige, men noen steder oppsto det sammenstøt mellom demonstranter og opprørspoliti.

I sentrum av Bogotá kastet en mindre gruppe maskerte mennesker egg på politiet, som svarte med tåregass. Det ble også meldt om sammenstøt i andre deler av hovedstaden, samt ødeleggelser av busser og blokkerte veier. I byen Cali ble det innført portforbud fra klokken sju på kvelden lokal tid.

Minst åtte sivile og 28 politibetjenter skal ha blitt skadd i sammenstøtene. Ti personer skal være pågrepet, og 22 ble holdt midlertidig av politiet, skriver nyhetsbyrået Reuters.

En demonstrant holder opp det Colombianske flagget under demonstrasjonen torsdag. Foto: Ivan Valencia / AP

Publisert: 22.11.19 kl. 08:28

