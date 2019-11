DIKTATOR-STØTTE: Kim Jong Un avbildet med kvinnelige soldater i Nord-Korea. Foto: KCNA / KCNA

Norge har bedt Nord-Korea om støtte til FN-verv

I jakten på nok stemmer for å sikre oss en plass i FNs sikkerhetsråd fra 2020, har norske diplomater besøkt verdens mest lukkede regime.

Norge har bedt verdens mest lukkede regime, Nord-Korea, om støtte til det norske FN-kandidaturet.

Det bekrefter UD overfor VG.

Diplomater fra den norske ambassaden i Seoul, Sør-Korea, har hatt ett møte med nordkoreanske tjenestemenn i hovedstaden Pyongyang hvor Norges kandidatur til Sikkerhetsrådet var tema.

I tillegg har personer i Norges FN-delegasjon hatt sporadisk kontakt med embetsmenn i Nord-Koreas FNs-delegasjon om Norges sikkerhetsrådskampanje. Hvor mange møter, har ikke UD kunnet opplyse om.

Norge har kun hatt kontakt med Nord-Korea om FN-kampanjen på embetsnivå, ifølge UD.

NORGE VIL HA ALLES STEMME: Det sier statssekretær Jens Frølich Holte (H). Foto: Berit Roald

– Vi presenterer norsk politikk og vårt kandidatur til FNs sikkerhetsråd til alle FNs medlemsland, og gjennom disse to møtepunktene har vi presentert kandidaturet vårt for Nord-Korea, sier statssekretær Jens Frølich Holte til VG.

Han understreker at Norge ikke har ambassade i Nord-Korea, og det har ikke vært politisk besøk til landet siden 2005. Ambassaden i Seoul har jevnlige besøk i Nord-Korea for å følge opp Norges humanitære støtte.

– Norsk politikk overfor Nord-Korea ligger fast. Vi er dypt bekymret for de alvorlige bruddene på menneskerettighetene og den humanitære situasjonen. Vi oppfordrer Nord-Korea til å forlate sitt atomprogram, samt stanse utviklingen og testing av ballistiske missiler. Dette formidles Nord-Korea, sier han.

Tortur og propaganda

Nord-Korea er ranket som det mest autoritære landet i verden, og innbyggerne har ikke lov til å forlate landet uten spesiell tillatelse.

Ifølge Amnesty International sitter opp mot 120.000 politiske fanger i leire. Bruk av tortur er utstrakt og straffarbeid er vanlig.

Det finnes ingen uavhengig medier i Nord-Korea, og folk blir indoktrinert med regimets propaganda fra det er født.

– Hvorfor ønsker vi stemme fra verdens mest lukkede regime?

– Vi presenterer vårt kandidatur for alle FNs medlemsland og vår politikk ligger fast uansett hvem vi møter. Nord-Korea vet godt hva vi mener om menneskerettighetssituasjonen og deres atomprogram. Så må de selv gjøre seg opp en mening om de vil stemme på den pakken Norge representerer, sier Frølich Holte.

– Har Nord-Korea signalisert at de vil stemme på Norge?

– Vi kommenterer ikke hvem som eventuelt har gitt oss støtte.

PROPAGANDA: Dette bildet av Kim Joug Un ble publisert av det offisielle nyhetsbyrået i Nord-Korea. Det finnes ingen frie medier i landet. Foto: KCNA / KCNA

Norges valgkamp handler ikke bare om å overbevise land om at de bør stemme på Norge. I noen tilfeller inngår UD avtaler om stemmebytte, det vil si at et land støtter vårt FN-kandidatur mot at Norge gir støtte til andre internasjonale verv i retur.

– Har vi inngått noe stemmebytteavtale med Nord-Korea?

– Vi kommenterer ikke stemmebytteavtaler, men slike avtaler er ikke noe vi inngår over bordet. Vi gjør en nøye vurdering av egnethet, og det vil være en vurdering som også gjelder Nord-Korea, sier Frølich Holte og legger til at stemmebytteavtaler er en vanlig diplomatisk praksis.

Afrikas Nord-Korea

Som VG tidligere har omtalt, har UD sendt pensjonerte toppdiplomater til seks av verdens 15 verste regimer for å drive valgkamp for Norge.

I tillegg til dette og Nord-Korea har Norge også bedt om en stemme fra det som kalles «Afrikas Nord-Korea», nemlig Eritrea.

Under FNs høynivåuke hadde utenriksminister Eriksen Søreide et bilateralt møte med Eritreas utenriksminister Osman Saleh Mohammed.

«Der ble en rekke ulike saker diskutert, også menneskerettigheter og det norske kandidaturet til Sikkerhetsrådet», skriver UD i en e-post til VG.

DIKTATOR-STØTTE: Etiopias statsminister Abiy Ahmed ønsker velkommen Eritreas president Isaias Afwerki. Eritrea regnes som Afrikas Nord-Korea, og er et av verdens verste regimer. Foto: EDUARDO SOTERAS / AFP

UD opplyser at representanter for den norske utenrikstjenesten besøkte Eritrea i oktober i år, men da var ikke den norske sikkerhetsrådskampanjen på agendaen.

I Eritrea er all opposisjon forbudt, og borgernes ytringsfrihet og religionsfrihet er svært begrenset. Tusenvis av politiske fanger sitter fengslet uten dom. Borgerne er tvunget til å militærtjeneste, som ofte kan var i ti år eller mer.

Alle stemmer teller like mye

Norge konkurrerer mot Canada og Irland om én av to plasser i Sikkerhetsrådet. Valget står i juni neste år.

Alle lands stemmer teller like mye, og for å få plass må man ha et 2/3-dels flertall i ryggen.

Publisert: 29.11.19 kl. 08:53