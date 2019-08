Brasils president med nytt angrep mot Norge: – De sponser hvaldrap

President Jair Bolsonaro delte en brutal og blodig video av det han hevder er hvalfangst i Norge.

Etter at den norske regjeringen besluttet å stanse regnskogstøtten til Brasil har landets president Jair Bolsonaro nok en gang gått til angrep på Norge.

Nå anklager han Norge for å sponse hvaldrap.

Delte blodig video

På Twitter har Bolsonaro lagt ut en video som ifølge Dagbladet mest sannsynlig stammer fra Færøyene og den 700 år gamle tradisjonen «grindadráp».

Presidenten hevder imidlertid at videoen er filmet i Norge 29. mai.

– Se Norge-sponset hvaldrap, tvitrer Bolsonaro.

Den svært blodige videoen skal være tatt av miljøorganisasjonen Sea Shepherd Concervation Society.

Norge holder tilbake 300 millioner kroner

Etter at Bolsonaro overtok som president i Brasil har avskogingen i den brasilianske delen av Amazonas-regnskogen økt kraftig, ifølge NTB.

Den norske regjeringen har dermed besluttet å stanse regnskogstøtten, og holder tilbake 300 millioner kroner som egentlig skulle bli gitt til Brasil.

Også da beslutningen ble kjent torsdag forrige uke gikk Bolsonaro hardt ut på Twitter og anklaget Norge for å være «landet som dreper hvaler oppe på Nordpolen» og «som utvinner olje der».

– De har ingenting å lære oss, sa han da.

Får kritikk for hvalfangst

Selv om videoen den brasilianske presidenten delte etter alt å dømme ikke stammer fra Norge, stemmer det at Norge er et av få land som driver med hvalfangst.

I 1982 vedtok Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) et morotarium, altså en pause, for hvalfangst. Vågehvalen har også fått sterk beskyttelse under Konvensjonen for internasjonal handel med truede arter (CITES), som forbyr all kommersiell handel med vågehvalprodukter.

Norge har reservert seg mot både IWCs moratorium og CITES-listingen av vågehval, og utsteder hvert år en kvote for hvalfangst. Ifølge NTB er årets kvote på 1278 dyr. Kvoten var den samme i fjor, men bare 454 dyr ble fanget da.

Norge har fått mye kritikk fra en rekke miljø- og dyrevernsorganisasjoner, og de andre medlemslandene i IWC, for å fortsette fangsten.

I tillegg til Norge er Russland det eneste medlemslandet som i dag har reservasjoner mot IWC-vedtaket, ifølge SNL.

I desember i fjor kunngjorde Japan at de trakk seg fra hvalfangstkommisjonen, og gjenopptok den kommersielle hvalfangsten.

