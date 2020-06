BRASILS PRESIDENT: Brasils president Jair Bolsonaro avbildet i Rio de Janeiro i februar. Foto: UESLEI MARCELINO / X02828

Brasils president kritiseres for å holde tilbake statistikk

Nå beordres Brasils regjering til å offentliggjøre tall på smittede og døde i coronapandemien.

Nå nettopp

For bare to dager siden sluttet Brasil å offentliggjøre detaljerte corona-tall. President Jair Bolsonaro mente statistikken ikke reflekterte den nåværende situasjonen i landet.

Helsemyndighetene tok ned nettsiden hvor det lå statistikk omkring coronaviruset. Lørdag var den på nett igjen, men da uten tall på hvor mange som allerede hadde blitt smittet eller dødd som følge av viruset. Det skriver New York Times.

Nå beordres Brasils regjering til å offentliggjøre tall på smittede og døde i coronapandemien.

les også Pandemien herjer i Brasil: Kampen mot viruset og presidenten

Mandag besluttet en høyesterettsdommer at daglige tall på nye smittetilfeller og dødsfall må offentliggjøres. Begrunnelsen er at det er nødvendig for å beskytte folkehelsen, det skriver NTB.

Kritiseres

Kritikken mot presidenten og regjeringen har ikke latt vente på seg etter at nettsiden med statistikk ble tatt ned.

New York Times skriver at lovgivere og helseeksperter har fordømt regjeringens beslutning om å holde tilbake statistikk mens det fremdeles er coronasmitte og dødsfall i landet. Det blir også rettet kritikk mot «Bolsonaro-administrasjonens» gjentatte praksis med å spille ned faren ved viruset.

Har du lest? Bolsonaro sparker helseministeren etter corona-konflikt

Høyesterettsjustitiarius, Gilmar Mendes, har kalt regjeringens «manipulering av statistikk en taktikk av totalitære regimer», ifølge New York Times.

Brasil nytt coronaepisenter: Mener feilinformasjon dreper

– Ved å endre på tallene prøver helsedepartementet å dekke solen med en sil, sa lederen av underhuset i den brasilianske kongressen Rodrigo Maia, på Twitter.

Publisert: 09.06.20 kl. 22:31

Les også

Mer om Brasil Coronaviruset

Fra andre aviser