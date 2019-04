MÅ GÅ: I dag ble det annonsert at USAs Sikkerhetsminister Kirstjen Nielsen må fratre sin stilling etter press fra Trump. Hennes motvilje til å gå med på en kontroversiell praksis kan være en del av grunnen. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

NBC: Trump vil gjenopprette kontroversiell familieseparasjon

I 2018 fikk USAs president Donald Trump massiv kritikk for å skille foreldre fra sine barn ved grensen til Mexico. Nå ønsker han å gjenopprette praksisen, skriver NBC.

Det er angivelig tre separate myndighetspersoner, med kjennskap til møter i Det hvite hus, som forteller amerikanske NBC News at Trump ønsker å gjenopprette den kontroversielle praksisen.

Sommeren 2018 ble presidenten presset til å signere et direktiv for å få slutt på separasjon av foreldre og barn som krysset grensen mellom USA og Mexico på ulovlig vis.. Da satt om lag 2300 barn interneringsleirer, med en uviss fremtid i møte.

Nå skriver altså NBC at presidenten mener at praksisen er såpass effektiv, at han har presset administrasjonen sin for å gjeninnføre den.

Sikkerhetsminister uenig

Kanalen skriver videre at USAs sikkerhetsminister Kirstjen Nielsen, vært imot forslaget fra presidenten. Tidligere i dag ble det kjent at hun ble presset til å fratre sin stilling.

Nielsen har lenge hatt et turbulent forhold til Trump, som har følt at hun ikke har gjort nok for å sikre USAs sørlige grense og vært mer aggressiv i å innføre strengere innvandringspolitikk, skriver CNN og USA Today.

«At hun etter sigende må gå av fordi hun ikke er ekstrem nok for Det hvite hus, er dypt alarmerende», skriver lederen for representantenes hus i USA, demokratenes Nancy Pelosi på Twitter.

