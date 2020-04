FRUSTRERT: Scott Nichols mener coronatiltakene i New York ikke kan fortsette. Foto: Thomas Nilsson / VG

USAs justisminister om coronarestriksjonene: Kan gi grunnlag for søksmål

ALBANY (VG) Samtidig som New York-guvernøren ber om statlig corona-hjelp samlet flere hundre seg i demonstrasjon for å få slutt på coronatiltakene i delstaten.

– Det er selvfølgelig trist at folk dør av dette viruset, men her er folk som trenger en jobb for å kunne brødfø familiene sine, sier Scott Nicolas til VG.

Han er en av flere hundre demonstranter som samlet seg utenfor kapitolbygningen i delstatshovedstaden Albany i delstaten New York onsdag.

I over en time kjørte demonstrantene frem og tilbake foran bygningen mens de tutet og veivet med plakater. Flere hadde amerikanske flagg og røde caper med påskriften «make America great again».

Dagens demonstrasjon er en del av en bevegelse som sprer seg i delstater over hele landet. De krever oppmykninger i regelverket som er pålagt innbyggerne på grunn av covid 19-viruset, og vil at landet skal gjenåpne.

President Donald Trump har flere ganger uttrykt støtte til demonstrantene, og nå sier også justisminister William Barr at restriksjonene i landet kan ha gått for langt.

– Vi har aldri før pålagt borgerrettighetene lignende begrensninger. Konseptet der man må holde seg hjemme er urovekkende nær husarrest, sier Barr et intervju med den konservative radioverten Hugh Hewitt.

TETTPAKKET: Demonstrantene som var flere hundre i tallet stod tett i tett. Mange kjørte også i biler. Foto: Thomas Nilsson / VG

Justisministeren mener restriksjonene kan til og med kan gi borgerne grunnlag for å saksøke delstatene de bor i og sier at Justisdepartementet «vil se på det» og «ta et standpunkt».

– Vi følger nøye med på en rekke av disse reglene som blir satt på plass. Og om vi mener noen går for langt, vil vi i utgangspunktet be guvernørene om å fjerne dem eller justere dem. Om de ikke gjør det, og folk leverer inn søksmål, vil vi stille oss på saksøkerens side, sier Barr.

Startet på sosiale medier

New York-Guvernør Andrew Cuomo var en av skyteskivene for demonstrantene i New York. Delstaten er svært hardt rammet av coronakrisen, og guvernøren har flere ganger sagt at han ikke vil la seg presse til å gjenåpne delstaten før han føler seg sikker på at det er trygt.

På en plakat stod det «diktator Cuomo, gi oss tilbake jobbene våre».

Paul Szakats (55) fra Miscauno forteller til VG at han er skeptisk til lokale myndigheters håndtering av krisen.

– Jeg er her fordi folk må forstå hva som skjer. Det er så mye informasjon som blir skjult av myndighetene.

– Tror du denne demonstrasjonen kan endre noe?

– Dette kommer ikke til å åpne opp delstaten i morgen, men om vi bare sitter hjemme og ser på Netflix hele dagen, gjør vi akkurat det de (delstatsmyndighetene, red. anm.) vil. Vi kan ikke gå rundt i flokk som sauer, sier han.

Ber om statlig hjelp

Tidligere på dagen ble det kjent at guvernør Cuomo har hatt samtaler med president Trump hvor han skal ha bedt om mer statlig hjelp for å håndtere virussituasjonen.

I et intervju med TV-kanalen MSNBC omtaler guvernøren møtet som produktivt.

– Det store samtaleemnet var testkapasitet. Det er det viktigste fremover nå.

I følge CNN ble presidenten og guvernøren enige om å doble testkapasiteten til rundt 40 000 tester i døgnet.

Laveste antall døde på tre uker

474 personer ble registrert døde av coronavirus i New York onsdag. Det er det laveste dags-antallet på tre uker. I alt har over 15000 mennesker mistet livet i New York etter å ha blitt smittet av coronaviruset.

Totalt er 839 836 registrert smittet, og 45 136 har mistet livet og av covid-19 i USA, viser VGs oversikt.

