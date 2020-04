TOPPSIKKERT? Dette er P4-laboratoriet til Wuhans institutt for virolog. Laboratoriet ble bygget i samarbeid med bioteknologiselskapet Mérieux og det kinesiske vitenskapsakademiet og har høyeste biosikkerhetsnivå, nivå fire (P4). Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Washington Post: Amerikanske diplomater varslet om Wuhan-laboratorium for to år siden

Diplomatene skal ha vært bekymret for sikkerheten etter å ha besøkt et laboratorium der det ble forsket på coronavirus hos flaggermus.

To år før verden ble rammet av det nye coronaviruset skal representanter fra den amerikanske ambassaden i Kina flere ganger ha besøkt Wuhans institutt for virologi.

Ifølge Washington Posts kommentator Josh Rogin skal de ha sendt to offisielle advarsler tilbake til Washington: De mente sikkerheten ved laboratoriet, som utførte det som ble omtalt som «risikable» studier på coronavirus hos flaggermus, ikke var god nok.

Rogin skrev tidligere denne uken at forskere som var i Kina som diplomater skal ha vært på besøk hos instituttet flere ganger over en periode fra januar 2018 og frem til 27. mars, da det siste besøket skal ha funnet sted.

Forskere jobber i et av laboratoriene ved Wuhans institutt for virologi. Foto: SHEPHERD HOU / FEATURECHINA

På sine nettsider la instituttet ut en engelskspråklig tekst om det siste besøket der generalkonsulen i Wuhan, Jamison Fouss, og ambassadens konsul for miljø, vitenskap, teknologi og helse, Rick Switzer, deltok.

«Mr. Fouss understreket at arbeidsfokuset til det amerikanske konsulatet i Wuhan vil peke videre mot samarbeid på det medisinske feltet og helsefeltet i fremtiden (...) Han tror at begge parter fortsatt vil oppnå mer med samarbeid på relevante områder» skrev instituttet blant annet.

Ifølge Washington Post ble artikkelen slettet i forrige uke, men den er fremdeles tilgjengelig gjennom tjenester som lagrer kopier av gamle nettsteder.

FJERNET: Ved hjelp av tjenesten Wayback machine kan man få opp informasjon som tidligere lå ute på Wuhans institutt for virologi. Teksten og bildet fra besøket til den amerikanske ambassaden skal ha blitt slettet i forrige uke, ifølge Washington Post. Foto: SKJERMDUMP

Varslene som ble sendt hjem til Washington fra diplomatene i Kina skal ha advart om svakheter ved sikkerheten og ledelsen ved laboratoriet. Et av dem skal konkret ha advart om laboratoriets arbeid med flaggermus med coronavirus og muligheten for overføring til mennesker, utgjør en fare for en ny SARS-lignende pandemi.

Har ikke konkludert

«Under samhandling med forskerne på WIV-laboratoriet, la de merke til at laboratoriet hadde en alvorlig knapphet på riktig opplærte teknikere og forskere som trengs for å drive dette høy-kontaminerende laboratoriet» het det i det ene varslet ifølge Washington Post.

Rogins artikkel ble publisert tirsdag denne uken og flere andre amerikanske medier har fulgt opp med å skrive om at amerikanske myndigheter nå visstnok undersøker om laboratoriet i Wuhan kan ha vært kilden til viruset.

CNN skriver at amerikansk etterretnings- og sikkerhetstjeneste nå «undersøker muligheten for» at viruset kan stammet fra et laboratorium, og ikke et matmarked, noe et samlet fagmiljø finner mest sannsynlig.

TV-kanalen siterer anonyme kilder med kjennskap til saken, som understreker at det er for tidlig å komme til noen konklusjon.

TV-reporter coronakonfronterer Donald Trump:

Ingen bevis

Ifølge kildene til CNN har det så langt ikke kommet frem noe som gir grunn til å tro at viruset oppsto i laboratoriet.

Men teorien beskrives som en av flere som nå blir undersøkt av amerikansk etterretning. CNNs kilder hevder at USA ikke mistenker at viruset kan stamme fra arbeid med biologisk våpen.

En talsmann for kinesiske utenriksmyndigheter, Zhao Lijan, ble torsdag bedt om å kommentere beskyldningene.

Han svarte med å vise til at Verdens helseorganisasjon (WHO) har uttalt at det ikke finnes noe bevis for at det nye coronaviruset er laget i et laboratorium, ifølge Reuters.

USAs president Donald Trump uttalte tidligere denne uken at amerikanske myndigheter jobber med å finne ut av hvor viruset kommet fra.

Publisert: 17.04.20 kl. 17:01

Mer om Virus Coronaviruset Wuhan Trump Kina Etterretning USA

