GODT BESKYTTET: En medisiner i en ambulanse venter på å levere en pasient ved et sykehus i Khimki, rett utenfor Moskva. Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

Ambulansesjåfør: Ventet i 15 timer på å levere pasient

Trykket på sykehusene i Moskva-området er voldsomt, og ambulansene står i lang kø.

En ambulansesjåfør forteller til nyhetsbyrået Reuters at han måtte vente 15 timer på å levere en pasient.

Moskva er episenteret for corona-utbruddet i Russland, der det til nå er registrert 13.584 smittede.

Mens president Vladimir Putins helse, ifølge hans pressetalsmann, er «utmerket», blir stadig flere russere syke. Doblingstiden for antall dødsfall er nå på fem dager. Russland har i alt «bare» 106 døde til nå, ifølge VGs oversikt, men utviklingen er til bekymring.

– Det er stor tilstrømning av pasienter. Vi ser sykehus i Moskva som jobber ekstremt intenst, som er i heroisk, akutt modus, sier Putin-talsmannen Dmitrij Peskov ifølge russiske nyhetsbyråer.

– Situasjonen i både Moskva og St. Petersburg er ganske anspent, fordi antallet syke mennesker vokser.

AMBULANSEKØ: Lørdag var det en lang kø av ambulanser som skulle levere pasienter ved et sykehus i Khimki, rett utenfor Moskva. Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

Strenge tiltak

Putin-talsmannen sier at det i beste fall vil ta «et par uker» før corona-krisen er på sitt verste i Russland.

– Når det begynner å flate ut? Ingen vil gi noe nøyaktig tidspunkt. Antageligvis vil vi i løpet av de neste ukene skjønne om vi er nær toppen - eller når vi når toppen.

Derfor har borgermesteren i Moskva, Sergej Sobjanin, nå satt i verk strenge tiltak for å hindre smitte. Veiene ut og inn av Moskva blir kontrollert, og bare helt nødvendig trafikk vil slippe gjennom. Det er nå registrert 8.800 virus-smittede bare i hovedstaden.

Digitale adgangskort til Moskva

Det blir også satt i verk en ordning med digitale adgangskort for dem som får rett til å bevege seg rundt i Moskva, melder Izvestija. Uansett hva slags transportmiddel folk bruker, så må de ha dette adgangskortet.

Men langfredag, før disse kontrolltiltakene ble satt i verk, skal 730.000 biler ha kjørt ut av Moskva by - med kurs for folks hytter, «datsjaer», ute på landet. Det blir antydet at dette kan handle om 1,2–1,3 millioner mennesker som dro ut av hovedstaden - til områder der helsevesenet ikke er like bra som i Moskva og der de ikke har kapasitet til å ta seg av mange syke moskovitter, melder Reuters.

Ifølge borgermester Sobjanin blir nå 18.000 russere daglig testet for corona-viruset, skriver Moskovskij Komsomolets.

Publisert: 11.04.20 kl. 22:25

