BEKYMRET: Patrice Harris er president for USAs største legeforening American Medical Association. Foto: SHANNON STAPLETON / X90052

Legeforening om Trumps WHO-kutt: – En farlig beslutning

Donald Trumps beslutning om å stanse den amerikanske pengestøtten til Verdens helseorganisasjon er et «farlig steg i gal retning», mener USAs største legeforening.

– Å stanse støtten til WHO midt under den verste folkehelsekrisen på et århundre, er et farlig steg i gal retning. Det vil ikke gjøre det lettere å bekjempe covid-19, skriver Patrice A. Harris i en uttalelse.

Hun er leder for USAs største legeforening, American Medical Association, og peker på at internasjonalt samarbeid om både forskning og data er svært viktig for å bekjempe en global pandemi.

– Dette er en farlig beslutning i et prekært øyeblikk for verden. Vi er svært bekymret over denne beslutningen og dens omfattende konsekvenser, og vi ber presidenten om å revurdere den, skriver hun videre.

– De er veldig Kina-sentriske

USAs president Donald Trump kunngjorde på sin daglige pressekonferanse om coronakrisen tirsdag at USA stanser pengestøtten til Verdens helseorganisasjon (WHO) mens de gjennomfører en gransking av deres håndtering av pandemien.

Trump hevder at organisasjonens feil har forårsaket at tusenvis av liv har gått tapt, og anklager dem for å dekke over spredningen av viruset.

Verdens helseorganisasjon tilhører FN-systemet, og FN-sjef António Guterres sier i en uttalelse gjengitt av Reuters at dette ikke er tiden for å kutte i støtten til WHO.

Han sier det kommer en tid for å se tilbake på arbeidet som er gjort og for å lære av det, men at den tiden ikke er nå.

– Det er heller ikke tiden for å kutte i støtten til WHO eller andre humanitære organisasjoner som kjemper mot viruset.

Da Donald Trump under pressekonferansen tirsdag fikk spørsmål ved om det er rett å kutte i støtten til WHO akkurat nå, svarte presidenten at dette skulle ha blitt gjort av tidligere administrasjoner.

– De er veldig Kina-sentriske. Det betyr at Kina alltid har rett, uansett hva som skjer. Det handler ikke om penger. Men når vi bruker 500 millioner dollar, og Kina bruker mellom 38 og 42 millioner, det er ikke riktig.

USA er den største bidragsyteren til WHO og har de siste årene gitt mellom 100 og 400 millioner dollar til prosjekter i tillegg til den årlige støtten , som for perioden 2020 til 2021 er på 116 millioner dollar, skriver NTB.

I et intervju med Fox News tirsdag kveld, forsvarer Trumps handelsrådgiver Peter Navarro presidentens beslutning, skriver CNN.

– WHO er en fiasko under denne epidemien. De skjulte informasjon fra offentligheten, og de ville heller ikke kalle det en pandemi, selv lenge etter at andre hadde gjort det. De har blod på hendene sine, sier han, og legger til at han mener Trump gjør helt rett i å iverksette en full gransking av hvordan dette kunne skje, og hva slags rolle Kina kan ha hatt.

Publisert: 15.04.20 kl. 03:15 Oppdatert: 15.04.20 kl. 03:26

